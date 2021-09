Igor Kokoškov je prošlost, a Svetislav Pešić budućnost Srbije, ma koliko čudno zvučalo s obzirom na starosni uzrast dojučerašnjeg i verovatno narednog selektora. A sadašnjost, ili bolje rečeno realnost je da nema više od jednog kandidata za selektorsku klupu Orlova... Do pre samo koju godinu, odnosno tačnije do imenovanja Aleksandra Đorđevića koji je vratio Srbiju na pobedničko postolje u Evropi i prvi i jedini je dosad popeo na svetsko i olimpijsko (prethodne medalje su osvojene po zastavom Jugoslavija), bila su bar dvojica stručnjaka u konkurenciji...

Sreda, 18.00: (1,17) Šljonsk (20,0) Torun (5,50)

Miroslavu Nikoliću, koji je kao pomoćnik Željka Obradovića i Saše Đorđevića osvojio čak šest reprezentativnih odličja, plus evropsko zlato sa reprezentacijom do 20 godina u Istanbulu 2006. i svetsku titulu sa godinu dana mlađom selekcijom u Novom Sadu 2007. kao selektor, nije pravo što Srbija kao košarkaška velesila nema više kandidata za tek upražnjeno mesto...

"Zašto nema? Nije pitanje za mene, mada bih mogao da iznesem mnogo odgovora, ma koliko se oni nekome (ne)sviđali", kaže za Mozzart Sport Miroslav Nikolić koji nikad, posle uspeha, a posebno posle neuspeha, nije krio svoje mišljenje.

Ne krijete ga ni sada?

"Ako se ne varam, baš u razgovoru za vaš portal sam rekao da je lako posle neuspeha u kvalifikacijama za Tokio da se kritikuje. Bez obzira na to što je Igor imao punu podršku struke prilikom dolaska, očigledno je da nešto nije funkcionisalo. Na kraju to je i sam rezultat pokazao, a mi ni danas ne znamo gde je škripalo."

Ne bi trebalo da škripi sa Pešićem koji se dokazao i na klupi nacionalnog tima.

"Ne želim niko da me pogrešno razume, ali da se vratim na Kokoškova. Zar nismo svi mislili slično i sa njim kao selektorom koji je bio prvak Evrope na klupi Slovenije, pa se desilo šta se desilo? Mi ostadosmo ne samo bez medalje, nego i igranja u Tokiju, a Igor u Ameriku ponese silne kritike, među kojima su, hajde da budemo realni i neopravdane. Dakle, nije ništa unapred zagarantovano. Da se ne vraćamo u dalju prošlost kada smo takođe 'preko kolena' sekli, pa smo previše 'presekli'. Stvarno ne vidim problem da bude nekoliko kandidata."

IZBOR UREDNIKA

Mislite da bi ih bilo?

"A zašto smatrate suprotno? Imamo mi priličan broj uspešnih trenera, možda samo ne znamo da ih cenimo. Pa recite mi gde su ti igrači stasavali, u Srbiji ili u inostranstvu? Teodosić, Bogdanović, Raduljica, Kalinić, Jović... Ako se ne varam, svi su u reprezentaciju ušli kao članovi naših klubova. A ko je radio u tim klubovima? I posle se pitamo zašto treneri koji rade u zemlji nisu cenjeni? Pa zato što ih sami ne poštujemo. Na kraju, ne vidim koji je problem da se raspiše konkurs, pa da vidi Stručni savet koji nažalost nemamo, čija je, prema njihovom mišljenju, najbolja vizija. Ako je to sada Pešićeva - super. Svi ćemo da je podržimo, jer je i iza nje stala struka. Amin. A ne da svako priča šta hoće, pa ako krene po dobru svi su uz njega, a ukoliko ne daj bože bude loše, onda svi drvlje i kamenje na selektora."

Najviše kritika Kokoškovu je upućeno zbog toga što je sedeo na dve stolice, trenerskoj i reprezentativnoj, pa nije bio upoznat sa kompletnom situacijom. Sada bi Pešić bio u "punom radnom odnosu".

"Dobro je iz jednog ugla, jer bi trebalo da bude prisutan tamo gde su naši igrači. Ali, ne smatram da treba da ima finansijski 'pun' ugovor kao u klubu. Znam da će mnogi reći kao da je to 12 meseci putovanja i gledanja... Ali, stanite, ako je reprezentacija nešto sveto na šta se stalno pozivamo, ako košarkaši igraju za džabe, pa zašto selektor ne bi dobio određenu platu, a zatim bonus ako osvoji medalju, a ne da se unapred finansijski osigura i to 'debelo'. Neko će dobaciti da igrači dobijaju novac od profi ugovora, ali zaboravljaju da kažu i da rizikuju povrede, a trener ne. Ako je grb svetinja, onda bi trebalo da je svima svetinja."

Mnogima se vaš stav neće svideti...

"Pa? Zar treba da pričam samo da bi se nekome svidelo? Slobodno neka iznesu drugačije argumente."

Vaše reči mogu da se protumače kao da želite da budete kandidat.

"Slobodno me pitajte da li se 'guram'? Ne! A, hajde da se i malo našalim. Poznato je da se Muta, kako mi mnogi po nadimku znaju, svuda gura. Od Maribora, IMT-a, Radničkog, BFC-a, Partizana, Zvezde, Vojvodine, Hemofarma, Dinamika, Vojvodine... I kod Mute su dolazili klinci koji su kasnije postajali reprezentativci. Je l' se Muta gurao u mlađe kategorije reprezentacije kad ih niko nije hteo, pa su opet neki od tih klinaca koju godinu kasnije bili nosioci seniorske selekcije? Ako je to 'guranje', dok su neki odbijali klupu reprezentacije jer im nije bi dobar tajming, ili šta već, onda prihvatam to etiketiranje", završava Nikolić.