Nastavlja Nikola Mirotić u dresu Barselone. Ništa ne želi da menja crnogorski centar sa španskim pasošem, toliko mu se dopada Katalonija, i sam je izuzetno bitan za Blaugranu, da je potpisao nastavak saradnje.

Umesto do 2022, kako je prvobitno bilo predviđeno – uz opciju produžetka za još 12 meseci – iskusni košarkaš stavio je autogram na novi ugovor, obavezavši se da ostane do 2025. To znači da između uprave kluba i Nikole postoji obostrano poverenje i da će Mirotić biti dugoročan oslonac i novog šefa stručnog štaba, Šarunasa Jasikevičijusa.

„Srećan sam i zahvalan klubu što mi veruje. Lepo zvuči činjenica da ću još pet godina ostati u Barsi, nadam se da ćemo taj period obeležiti uspesima. Želim da na ovakvom poverenju uprave uzvratim dobrim partijama na parketu. Barsa mi je dala samopouzdanje. Svi znamo da se nije lako vratiti se evropskoj košarci posle NBA karijere, ali mi je Barselona ukazala veliku šansu, navijači me vole, osećam njihovu podršku, više puta sam govorio da sam iznenađen prijemom publike. Nadam se da će gledaoci uskoro moći da se vrate u dvoranu Palau, da uživaju u košarci, a postaraćemo se da ih obradujemo trofejima“, dodao je Nikola Mirotić.

Rođenom Podgoričaninu je tek 29 godina, u zrelom je životnom dobu, a na osnovu učinka u prvoj sezoni deluje da će biti od krucijalne važnosti za Šarasovu postavku igre. Na terenima Endesa lige prosečno je beležio 19,5 poena i 5,7 skokova po utakmici, što mu je donelo zvanje najkorisnijeg igrača španskog prvenstva.

U početna dva kola nove sezone zabeležio je 22 poena protiv San Burgosa i 24 protiv Unikahe. Narednog četvrtka igraće prvi meč u novoj sezoni Evrolige, protiv CSKA, pred praznim tribinama u Barseloni.