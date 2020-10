Nije CSKA blistao, ali je odigrao dovoljno dobro da nadigra Makabi na svom terenu, možemo slobodno da kažemo na osnovu individualnog kvaliteta. Majk Džejms je briljirao i Armejci su na kraju prelomili Izraelce u poslednjem minutu utakmice - 76:72.

Mogla je utakmica da ode na obe strane, imala su oba tima prednost u poslednjoj četvrtini. Sve se rašavalo u poslednjem minutu, svirano je mnogo faulova, a Džejms je vukao CSKA ka trijumfu. Pomogao mu je trojkom sjajni Vil Klajburn na ulasku u poslednji minut.

Džejms je ukupno dao 25 poena, imao je i tri asistencije i dva skoka. Šutirao je 2/4 za dva i 4/6 za tri. Nije trošio mnogo lopti, a sa linije za slobodna bacanja je gađao odlično - 9/10. Pored njega odličan bio je Vil Klajburn sa 19 datih poena. Njih dvojica su svakako igrači utakmice. Kod Makabija je najbolji bio Vilbekin sa 20 poena.

Vrlo tesna i neizvesna utakmica odigrana je u Moskvi na startu današnjeg evroligaškog dana. CSKA je bio tim koji je imao manju inicijativu, ali Armejci nisu uspeli da iskoriste to što su u prvoj deonici imali pet poena razlike pa da na osnovu toga grade dalju prednost.

Makabi je uspevao igrom unutra preko Žižića i Bendera da se održi u igri, a CSKA je očekivano predvodio Majk Džejms. Nažalost, Dimitris Itudis nije mogao da računa na Nikolu Milutinova koji je pozitivan na virus koronu.

Sve vreme je bilo jasno da nas čeka neizvesna utakmica, a potpuno poravnat rezultat na startu poslednje četvrtine govorio je u prilog činjenici da će se na ovom meču pobednik tražiti u poslednjim momentima.

I jedni i drugi su se mučili da dođu do poena, a to je najviše bilo prouzrokovano činjenicom da su oba tima jako teško dolazila do poena sa linije van 6,75.

Ali na kraju je razlika bila u tome što je CSKA imao Džejmsa. I pored njega Klajburna.

EVROLIGA – 2. KOLO

Četvrtak

CSKA - Makabi 76:72

/Džejms 25 - Vilbekin 20/

19.30: (1,60) Efes (14,50) Fenerbahče (2,55)

21.00: (1,25) Real Madrid (17,00) Valensija (4,40)

Petak

18.00: (3,05) Zenit (15,00) Barselona (1,45)

19.00: (1,90) Crvena Zvezda (13,50) Baskonija (2,05)

19.00: (2,15) Himki (14,50) Žalgiris (1,80)

20.00: (1,80) Alba (14,50) Bajern (2,15)

20.00: (1,90) Panatinaikos (13,50) Olimpijakos (2,05)

20.45: (1,17) Armani (20,00) Asvel (5,50)