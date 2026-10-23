Monekeov niz se nastavlja: Pet derbija, pet poraza

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U jučerašnjem susretu Moneke je za 16 minuta na parketu postigao svega dva poena, mada treba istaći da je još tokom zagrevanja nezgodno pao preko jedne od kamera, nakon čega se žalio na povredu. Ipak, ni prethodni nastupi protiv gradskog rivala nisu mu ostali u naročito lepom sećanju. Samo jednom uspeo je da bude dvocifren, kada je u aprilu postigao 19 poena u porazu od Partizana (81:74) u ABA ligi.

Samo mesec dana kasnije, crno-beli su ponovo bili kobni po Zvezdu, ovoga puta u plej-ofu regionalnog takmičenja. Partizan je slavio sa 2:0 u seriji, a Nigerijac je u ta dva susreta postigao pet, odnosno sedam poena. Ništa bolje nije prošao ni u evroligaškom derbiju odigranom u aprilu, kada su crveno-beli pred svojim navijačima doživeli bolan poraz u jeku borbe za poziciju koja vodi u plej-of elitnog takmičenja a Nigerijac se zaustavio na osam poena.