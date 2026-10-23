Monekeov niz se nastavlja: Pet derbija, pet poraza
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 14:56
Nigerijac od dolaska u Crvenu zvezdu još nije ostvario pobedu protiv Partizana
Prošlog leta Čima Moneke stigao je u Crvenu zvezdu na velika vrata, uz velika očekivanja nakon sjajnih partija u Baskoniji, gde se profilisao kao jedan od najboljih krilnih centara Evrope. Crveno-beli su dobro prošlu otvorili prošlu sezonu i u jednom trenutku delovalo je da sigurnim korakom grabe ka plej-ofu Evrolige, ali je završnica donela potpuno drugačiju sliku cele sezone.
Jedan negativan niz iz predhodne takmičarske godine nosi i Moneke, koji nije uspeo da prekine ni na početku ove sezone. Nigerijski košarkaš još uvek ne zna za pobedu u večitom derbiju, a nakon jučerašnjeg poraza broj u duela sa Partizanom bez trijumfa porastao je na pet.
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U jučerašnjem susretu Moneke je za 16 minuta na parketu postigao svega dva poena, mada treba istaći da je još tokom zagrevanja nezgodno pao preko jedne od kamera, nakon čega se žalio na povredu. Ipak, ni prethodni nastupi protiv gradskog rivala nisu mu ostali u naročito lepom sećanju. Samo jednom uspeo je da bude dvocifren, kada je u aprilu postigao 19 poena u porazu od Partizana (81:74) u ABA ligi.
Samo mesec dana kasnije, crno-beli su ponovo bili kobni po Zvezdu, ovoga puta u plej-ofu regionalnog takmičenja. Partizan je slavio sa 2:0 u seriji, a Nigerijac je u ta dva susreta postigao pet, odnosno sedam poena. Ništa bolje nije prošao ni u evroligaškom derbiju odigranom u aprilu, kada su crveno-beli pred svojim navijačima doživeli bolan poraz u jeku borbe za poziciju koja vodi u plej-of elitnog takmičenja a Nigerijac se zaustavio na osam poena.
Zanimljivo je da su se večiti rivali pre svih tih duela sastali još dva puta, ali Moneke zbog povrede nije bio na raspolaganju svom timu. Upravo u jednom od tih susreta, prvom ovosezonskom derbiju u ABA ligi, Zvezda je uspela da savlada Partizan. Ispostavilo se da je to bila i jedina pobeda crveno-belih protiv najvećeg rivala tokom čitave prošle sezone, a do nje su stigli baš bez Nigerijca na parketu.