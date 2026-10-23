Zvezda se uplašila da iskoristi puškice

Vreme čitanja: 4min | pet. 23.10.26. | 11:15
Panatinaikos i Fener su nacrtali crveno-belima kako se pobeđuje Partizan, međutim klub sa Malog Kalemegdana to nije sproveo u delo
Desilo se vam se sigurno nekada da imate spremne puškice za neki težak kontrolni kod još težeg profesora, ali da ih na kraju od straha ne iskoristite. Pomislite da nije bilo šanse, a onda do kraja dana slušate ostale đake kako se hvale količinom prepisanog. I na kraju, oni dobiju petice ili četvorke, vi jedva dvojku.
Upravo se to desilo Crvenoj zvezdi na večitom derbiju. Partizan Mozzart Bet je slavio 85:82 posle produžetka, vodio 18 razlike i da nije bilo tog povratka crveno-belih, Zvezda ne bi dobila prelaznu ocenu. Ali, to ne menja činjenicu da se tim Ibona Navara uplašio i nije primenio taktiku koju je trebalo.
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Panatinaikos i Fenerbahče su nacrtali Zvezdi kako treba da igra. I grčki i turski velikan je zaustavio Karlika Džonsa, a kada stane on, stane i Partizan. Željko Obradović i Šarunas Jasikevičijus su znali da prosto moraju da žargonski rečeno, "prebiju" Karlika. U te dve utakmice je delovalo kao da je Amerikanac fauliran u svakom napadu, što je možda i istina, ali sudije ne mogu da sviraju faulova koliko odbrambeni igrači mogu da ih naprave.
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Zvezda to nije uradila. Bila je mekana na Karliku. Navaro je stavio Nikolu Đurišića na njega, koji će sigurno u budućnosti biti vrhunski defanzivac, ali nema iskustva u derbi mečevima. Naravno da se Džons razigrao i kao i u svakom derbiju dosad, razbio Zvezdu. Niko mu ništa nije mogao, ni David Kremer, Kris Džons, Nik Valjler Beb... a tek visoki igrači Dejan Davidovac i Ebuka Izundu koji su prečesto ostajali na njemu.
Sećate se svi reči Svetislava Pešića kada je Peti Mils ubacio Srbiji 24 poena. Iskusni stručnjak je na tajm-autu besno rekao:
"Momci, ajde udarite malo"!
E, Zvezdi je falio neko da udari. Pod neko, mislimo na Ognjena Dobrića ili Nikolu Kalinića. Prvi je na veliku žalost bio povređen, dok je drugo bio u odelu i maltene nije seo tokom utakmice. Konstantno je učestvovao u odbrani, vikao, delio savete, ali ništa, niko nije mogao da se suprotstavi pleju Parnog valjka... da je Kalinić poput Supermena imao dres ispod odela, možda bi sve bilo drugačije.
Ovako, posebno u prvom poluvremenu je Zvezda bila užasna, što je rekao i Navaro na konferenciji za medije. Nije kontrolisala skok, izgubila je previše lopti i Partizan je sve to naplatio i dominirao. Naravno, publika je odradila svoje, crno-beli su bili agresivni i kako je Dobrić rekao pre meča, derbi pobeđuju energija i momentum.
Igrači Crvene zvezde su bili uplašeni. To se vidi i u broju asistencija - 13. Zvezda je obično na preko 20, ali su sada bekovi često morali da igraju izolaciju. I to se nije dobro završilo. Posebno u poslednja dva napada koja nisu ličila ni na šta.
Utisak je da se Zvezda ne bi vratila da Partizan i Karlik nisu imali nekoliko žutih minuta tokom kojih nisu mogli da se sastave u napadu. Okej, treba to iskoristiti i treba dati sve te koševe da bi se nadoknadilo -18, ali kada se Karlik ponovo zapalio opet Zvezda nije odradila dovoljno dobar posao, jer on nije smeo da ostane sam na minut i dve sekunde do kraja utakmice kada je dao trojku za 82:82. Tek je u poslednjem napadu Amerikanca naterala da doda, a onda je po nekoj kosmičkoj pravdi primila trojku od Alesandra Pajole koji je u sezoni na neverovatnih 22,7% iza linije 6,75 metara.
Kada se podvuče crta, Zvezda nije odradila dobar posao u pripremi utakmice, a Partizan nije težak tim za pripremu. Karlik Džons je nonšalantno dao 26 poena, s utiskom da je mogao još više. Crvena zvezda nije prepisala od Panate i Fenera, a mogla je. Trebalo je...