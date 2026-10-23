Zvezda se uplašila da iskoristi puškice

Panatinaikos i Fenerbahče su nacrtali Zvezdi kako treba da igra. I grčki i turski velikan je zaustavio Karlika Džonsa, a kada stane on, stane i Partizan. Željko Obradović i Šarunas Jasikevičijus su znali da prosto moraju da žargonski rečeno, "prebiju" Karlika. U te dve utakmice je delovalo kao da je Amerikanac fauliran u svakom napadu, što je možda i istina, ali sudije ne mogu da sviraju faulova koliko odbrambeni igrači mogu da ih naprave.

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Zvezda to nije uradila. Bila je mekana na Karliku. Navaro je stavio Nikolu Đurišića na njega, koji će sigurno u budućnosti biti vrhunski defanzivac, ali nema iskustva u derbi mečevima. Naravno da se Džons razigrao i kao i u svakom derbiju dosad, razbio Zvezdu. Niko mu ništa nije mogao, ni David Kremer, Kris Džons, Nik Valjler Beb... a tek visoki igrači Dejan Davidovac i Ebuka Izundu koji su prečesto ostajali na njemu.

Sećate se svi reči Svetislava Pešića kada je Peti Mils ubacio Srbiji 24 poena. Iskusni stručnjak je na tajm-autu besno rekao:

"Momci, ajde udarite malo"!

E, Zvezdi je falio neko da udari. Pod neko, mislimo na Ognjena Dobrića ili Nikolu Kalinića. Prvi je na veliku žalost bio povređen, dok je drugo bio u odelu i maltene nije seo tokom utakmice. Konstantno je učestvovao u odbrani, vikao, delio savete, ali ništa, niko nije mogao da se suprotstavi pleju Parnog valjka... da je Kalinić poput Supermena imao dres ispod odela, možda bi sve bilo drugačije.