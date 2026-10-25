Može i bez Valančijunasa: Žalgiris silan pred duplo kolo i Partizan Mozzart Bet

Pred Partizan Mozzart Betom je duplo kolo i gostovanja u Vilerbanu i Kaunasu, a ekipa Žalgirisa pokazala je da je prilično "naoštrena" pred okršaj sa crno-belima, koji je na programu sledećeg petak od 19 časova.

Jasno je da Žalgiris nema pravu konkurenciju kada je reč o litvanskom šampionatu, ali svakako nije jednostavno bilo koga pobediti ovoliko ubedljivom razlikom, pa je tako velikan iz Kaunasa posle velikog trijumfa nad Asvelom u prošlom kolu Evrolige pokazo da diže formu i da može u kontinuitetu da pobeđuje. Ono što je potrebno istaći jeste da je Tomas Masiulis van sastava ostavio prvu zvezdu tima Jonasa Valančijunasa, koji će mu biti više nego potreban u nedelji duplog kola, te je tako Žalgiris pokazao da može biti silan i bez nekadašnjeg NBA asa. Takođe među igračima sa ovu utakmicu nije bilo Sterlinga Brauna i Ažoulisa Tubelisa, ali se zato vratio Kinan Evans.

Amerikanac je svojevremeno važio za jednog od najboljih bekova u Evropi, međutim, brojne povrede i maleri sprečili su ga da u dresu Olimpijakosa pokaže šta ume. Ovog leta je dobio šansu da se kroz London Lajonse bori za mesto u Žalgirisu, a litvanski tim je odlučio da mu ukaže šansu posle povrede Najdžela Vilijamsa Gosa koja se odužila. Evans se tako posle dve godine vratio u Kaunas i dao određeni, ali ne prevelik doprinos (dva poena, četiri skoka i isto toliko asistencija.). Međutim, ono što Masiulisu i te kako znači jeste povećana rotacija pred nedelju duplog kola. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Nije se preterano umorio ni Karsen Edvards koji je na parketu proveo tek nešto više od 15 minuta, ali za to vreme bio više nego produktivan. Amerikanac je meč okončao sa 12 poena, dva skoka i četiri asistencije, istovetnim učinkom koji je imao Sejben Li. Najraspoloženiji u redovima Žalgirisa bio je ove sezone ne toliko zapaženi Dejvidas Sirvidis koji je bio najefikasniji igrač na meču sa 17 poena, a doprineo je još sa pet skokova i dve asistencije.