Vreme čitanja: 4min | ned. 25.10.26. | 16:44
Gotovo pet miliona dolara ostaje velika cena neuspele saradnje, a odgovornost treba da snose svi. Posle svega što se događalo prethodnih meseci, dalje održavanje takve saradnje bilo bi još besmislenije
Na vest o definitivnom rastanku Džabarija Parkera i Partizan Mozzart Bet teško je reagovati drugačije nego sa olakšanjem. Dobro je, završilo se...
Posle meseci bezuspešnih pregovora, individualnih treninga i ogromnih finansijskih obaveza, dve strane su konačno pronašle rešenje za saradnju koja je odavno izgubila svaki sportski smisao. Trebalo je to da se dogodi mnogo ranije.
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Prošlog leta Džabari Parker stigao je iz Barselone kao kapitalno pojačanje Željka Obradovića. Nekadašnji drugi pik NBA drafta dobio je najveći ugovor u istoriji Partizana, sa neto primanjima od oko 2.500.000 evra po sezoni i očekivalo se da bude jedan od nosilaca igre. Umesto toga, klub je za manje od godinu i po dana koštao 5.000.000 dolara bruto, a njegov učinak u Evroligi sveo se na 7,7 poena i 2,5 skokova za prosečno 19 minuta, uz svega 15 odigranih utakmica. Povremeni nagoveštaji kvaliteta bili su premalo za košarkaša od kojeg se toliko očekivalo...
Sreda, 20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
Parker nije ispunio očekivanja i za to snosi veliki deo odgovornosti. Ipak, mesecima je trenirao odvojeno od ekipe, bez mogućnosti da se izbori za mesto u njoj, iako je prethodno u Huventudu pokazao da može da bude koristan na ozbiljnom takmičarskom nivou. Iz njegove perspektive, situacija je bila utoliko teža što je želeo da nastavi da igra, dok klub za njega nije imao nikakve planove. I zato je rešenje moralo da se pronađe ranije.
Za Partizan Mozzart Bet je Parkerov ugovor predstavljao ogromno finansijsko opterećenje. Predsednik Ostoja Mijailović otkrio je nedavno za Mozzart Sport da je ugovor za prošlu sezonu isplaćen u celosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara, dok je sporazumom o raskidu dogovoreno da za tekuću sezonu Parker dobije približno polovinu predviđenog novca.
"Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dve ugovorne godine”, rekao je Mijailović za naš portal.
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Pojavila se čak i računica da je svaki od Parkerovih 198 poena u zvaničnim utakmicama za Partizan koštao više od 22.000 evra. Kada se podvuče crta, odgovornost Partizanovog sportskog sektora i samog vrha kluba je i te kako velika, kao i same struke, još i pre momenta kada je Parker sklonjen iz tima. Objektivno, Amerikanac nije sam sebi dao višemilionski, garantovani dvogodišnji ugovor bez izlaznih klauzula. Klub je procenio da vredi toliko novca i preuzeo je rizik. Ta procena pokazala se potpuno pogrešnom i vodećim ljudima kluba se obilo o glavu. Parker je definitivno mogao i morao mnogo više da pruži na terenu i može se mu dosta toga zameriti, ne i to što je, kada je postao nepoželjan, želeo da zaštiti ono što mu je ugovorom zagarantovano.
Problemi su nesporno postojali i dok je Obradović vodio ekipu, ali je Parker makar imao svoju ulogu. Posle odlaska najtrofejnijeg evropskog trenera i dolaska Đoana Penjaroje, definitivno je izgubio mesto u rotaciji. Španac, koji je sa Amerikancem prethodno sarađivao u Barseloni, smatrao je da Parker nije dovoljno fizički spreman, dok je košarkaš u nedavno osporio takve tvrdnje. Kada je u februaru pronađeno privremeno rešenje u vidu pozajmice Huventudu, gde je Parker ponovo počeo da pokazuje kvalitet, delovalo je da se nazire rešenje za rastanak. Sa prosekom od 12,6 poena u španskom prvenstvu i 16,4 u FIBA Ligi šampiona, bio je važan deo ekipe iz Badalone, ali njegova visoka primanja predstavljala su prepreku za nastavak saradnje.
Povratak u Beograd tokom avgusta zato je otvorio novo poglavlje iste neprijatne situacije. Parker se pojavio na početku priprema, obavio medicinske preglede i fizička testiranja, ali nije učestvovao u radu sa ekipom. Dok su se njegovi saigrači pripremali za novu sezonu, on je trenirao individualno, uglavnom po završetku njihovih obaveza. Penjaroja je u intervjuu za Mozzart Sport još krajem avgusta otvoreno poručio da Partizan pravi tim bez Parkera, uz naglašavanje da ga poštuje i da se nada brzom rešenju.
O tome koliko mu je takav položaj teško pao, Parker je govorio u velikom intervjuu za Sport klub, objavljenom posle raskida ugovora.
"Imao sam utisak da su još pre mog dolaska odlučili da neću igrati".
Opisao je mesece provedene daleko od saigrača, svakodnevni rad sa kondicionim trenerom Aleksandrom Žilovićem i želju da dobije još jednu priliku.
"Dani su mi bili veoma mračni", priznao je Amerikanac.
Partizan je sporazumnim raskidom uštedeo deo novca i oslobodio mesto za nova pojačanja, dok je Parker konačno slobodan da pronađe klub u kojem će igrati košarku. Gotovo pet miliona dolara ostaje velika cena neuspele saradnje, a odgovornost treba da snose svi. Posle svega što se događalo prethodnih meseci, dalje održavanje takve saradnje bilo bi još besmislenije.
Zato je dobro, završilo se...
EVROLIGA - 8. kolo
Utorak
17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)
20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)
20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)
21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
*** Kvote su podložne promenama