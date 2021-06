Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Tako bismo otprilike mogli da na srpski jezik prevedemo genijalnu ideju Denverovog trenera Majka Melouna koji je MVP priznanje za Nikolu Jokića proslavio time što je podsetio dežurne kritičare na sve krititike na račun srpskog reprezentativca.

Pred kamerama pojavio u majici na kojoj su ispisani razni pogrdni epiteti koje je Jokić morao da trpi. Previše je mršav. Ne može da skoči. Onaj mali iz Denvera. Loš je u odbrani. Tek 41. pik na draftu. Ima spora stopala. Loše se ponaša. Nije ni za ol-star.

A na leđima Jokić u već prepoznatljivom “Džoker“ odelu. Uz natips MVP. I to „ko se zadnji smeje“... Meloun nije mogao da dočeka, mada je isprva morao malo i o klubu, bez kojeg, istina, svega ovoga ne bi ni bilo. Denver je verovao u Nikolu i Nikola je uzvratio.

“Najbolja stvar koja mogu da kažem o Nikoli je što on u potpunosti predstavlja kulturu koju smo stvorili ovde u Denveru. Ja sam ovde šest godina i gledao sam rast našeg programa, koji se naravno podudario sa rastom Nikole Jokića. U poslednje tri godine u Zapadnoj konferenciji Denver je imao 147 pobeda, najviše na Zapadu“.

Možda zvuči kao kurtoazan uvod, ali imao je Meloun poentu.

“Svega toga ne bi bilo da se Nikola nije razvijao i što je još bitnije što su se pored njega razvijali svi ostali. Svi ste me više puta čuli kako govorim da je razlog zbog kojeg je Nikola veliki igrač taj što on učini da svi oko njega budu bolji. Gledamo to cele ove sezone, gledamo to već šest godina, gledali smo to i u prvoj rundi plej-ofa protiv Portlanda“.

Narodski rečeno: operisan od sebičluka.

“Da je Nikola u fazonu: ja, ja i samo ja, ne bismo mi ostvarili ove uspehe, a ne znam ni da li bi on ostvario ovakav uspeh. On je totalno nesebičan. Jedan od najpotcenjenijih superzvezda u skoroj istoriji. Rekao sam mu danas da ga volim i da sam zaista srećan ne samo što sam mu trener, nego zato što sa njim im poseban odnos u kome uživam“.

