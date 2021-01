Anadolu Efes dobiće neočekivano pojačanje iz NBA. S obirom na to da nije našao novi angažman u NBA, Džanan Musa je odlučio da se posle dve sezone vrati u Evropu, a njegova sledeće destinacija biće Istanbul, odnosno ekipa Ergina Atamana s kojom je, prema nezvaničnim informacijama, dogovorio saradnju do leta 2023. godine.

"Za mnoge je Njujork najbolji grad na svetu, i sve sto se poželi nije tesko pronaći! Ipak ukoliko ste u potrazi za dobrim pivom, reklo bi se da je Evropa bolja destinacija!", šaljivo je kako ponekad ume Miodrag Ražnatović, predsednik agencije Beobasket, najavio dolazak reprezentativca Bosne i Hercegovine u redove Pivara.

Za mnoge je Njujork najbolji grad na svetu, i sve sto se pozeli nije tesko pronaci! Ipak ukoliko ste u potrazi za dobrim pivom, reklo bi se da je Evropa bolja destinacija!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) January 13, 2021

Musin talenat koji je košarkaški prohodao KK Bosna XXL iz rodnog Bihaća, prvi je otkrio sarajevski Koš. Potom se kao junior otisnuo u Zagreb potpisavši 2014. godinje ugovor sa Cedevitom.

Samo leto kasnije predvodio je kadetsku selekciju BiH do zlata na Evropskom prvestvu za igrače do 16 godine na kome je proglašen za najkorisnijeg igrača, da bi 2016. na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina izabran u idealnu petorku šampionata.

Tokom poslednje sezone u Cedeviti (2017-2018) prigrabio je nagrade Zvezda u usponu Evrokupa i Top talenat ABA lige, a izabran je i za člana najboljeg tima Jadranske lige.

U junu 2018. godine Bruklin ga je draftovao kao 18. pika, ali je veći deo debitantske sezone proveo u Razvojnoj ligi. Prošle sezone je imao prosek od 4,8 poena 2,2 skoka, 1,1 asistencije za 12,2 minuta na 40 utakmica za Netse koji su u novembru 2020. godine odlučili da ga uključe u paket razmene tri kluba, kada je Musa završio u Detroitu. Samo dva dana kasnije Pistonsi su raskinuli ugovor.