Da je Nikola Jokić neverovatan, odavno nije vest. Srpski košarkaš je u tekućoj sezoni jedan od najboljih na svetu i prema mišljenju brojnih košarkaških stručnjaka glavni kandidat za nagradu najkorisnijeg igrača u NBA ligi. Posle večerašnje partije moraće da se slože i oni koji misle drugačije. Nije ipak Nikolinih 43 bilo dovoljno za pobedu Denvera u Bostonu (99:112), a kako i da bude, kada je klupa Nagetsa ubacila 14 poena. Ekipa Majka Melouna je ostala na 15 pobeda, Boston im je prekinuo niz od tri vezane pobede i upisao 14. recku u sezoni.

Neko bi na prvi pogled rekao da srpski košarkaš nije puštao loptu, ali to ne može biti dalje od istine. U novoj blistavoj partiji uzeo je 23 šuta, pogodio je 16 (3/5 za tri). Proveo je srpski as 37 minuta na parketu, a pored besprekornog košgeterskog učinka upisao je i šest skokova, kao i pet asistencija. Jednostavno, večeras ga saigrači nisu ispratili, a to je, priznaćete, prilično teško kada ste na ovako visokom nivou. Džamal Mari je jedini držao tempo za Srbinom (25 poena), pa se još jednom stiče utisak da mađioničaru iz Sombora nedostaje prava podrška.

Jokić je granicu od 40 poena premašio treći put ove sezone i to u rasponu od 18 dana. U noći između šestog i sedmog februara je oborio i rekord karijere, brojao je do 50 u porazu od Sakramento Kingsa. Ove takmiačarske godine u proseku beleži 26,5 poena (deveti u ligi), 11,5 skokova (peti u ligi) i 8,7 asistencija po meču (peti u ligi). Prema rejtingu efikasnosti (PER) drugi je igrač lige (30,86), ispred je samo Džoel Embid iz Filadelfija Seventisiksersa (31,19).

Plesao je Jokić od samog starta, od prvih 18 poena Denvera ubacio je 15. Početni kvartal je okončao bez promašaja, ali je njegova ekipa bila u zaostatku. Nije usporio ni u nastavku, u drugom periodu je bio za poen kraći, ali Nikolinih 29 nije bilo dovoljno. Boston je na poluvreme otišao sa pet poena prednosti. Sa tim učinkom postao je drugi igrač u poslednjih četvrt veka koji je Keltima ubacio 29 poena za poluvreme. Prethodno je to uradio Vins Karter, još u aprilu 2005. godine

Probudio se i Mari u trećoj četvrtini, pa su Nagetsi stigli i do izjednačenja. Seltiksi su ipak uspeli da odgovore, Džejlen Braun je namestio ruku i sa dve vezane trojke ponovo odlepio domaći sastav. Posle 36 minuta košarke u TD Gardenu, Boston je imao 11 poena prednosti. Jokić je otišao na zasluženi odmor, ali videlo se posle samo par minuta da Denver nema šansu bez njega na terenu. Vratio se, ali bilo je kasno, Braun, Tejtum i Voker su uspostavili kontrolu i domaćin je rutinski priveo meč kraju.

Džejlen Braun je predvodio ekipu Breda Stivensa sa 27 poena, u 14. pobedi ove sezone Džejson Tejtum je brojao do 21. Dvocifren je bio još samo Kemba Voker sa 17 poena. Treba istaći i novu dobru partiju Fakunda Kampaca (15 poena i osam asistencija), ali četvrti strelac Denvera večeras je bio Ajzea Hartenštajn sa šest postignutih poena.





