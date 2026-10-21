Kažu da se osveta servira hladna. E, pa sudbina - čitaj žreb - želela je tako da Oklahoma novu sezonu otvori u Frost Bank Centru, domu Sparsa, ekipe koja ju je pre nešto manje od pola godine zaustavila na putu ka prstenu. Dobio je kanadski košarkaš priliku da se osveti dok je rana još sveža i nije je propustio. Isporučio je 32 poena (pride šest skokova i četiri asistencije) i poveo ekipu do važne pobede u utakmici koja nije bila toliko neizvesna ( ko se opkladio na Tandere, zahvaljujući Mozzart Relaxu mogao je da zaokruži dvojku već početkom druge četvrtine ) koliko je bila tenzična.

Dešava se, sigurno, da vam je, kad se vratite sa godišnjeg odmora, potrebno nekoliko dana da se vratite u rutinu. Za Šeja Gildžes Aleksandera to ne važi. MVP iz prošle sezone je već na startu nove takmičarske godine bio na optimalnom nivou i doneo Oklahomi pobedu u najzvučnijem okršaju prvog kola NBA lige protiv San Antonija - 116:104.

A nije bila neizvesna delom i zbog toga što se Viktor Vembanjama narodski rečeno raspao. Generalni menadžeri NBA klubova su ga u tradicionalnoj anketi nedavno izglasali kao ubedljivog favorita za osvajanje MVP priznanja (dobio 70 odsto glasova), međutim francuski centar njihovo poverenje nije opravdao. Štaviše, odigrao je jednu od gorih utakmica od dolaska u najbolju ligu sveta. Šuterski definitivno najgoru. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Promašio je popularni Vembi svaki od uvodnih 12 šuteva iz igre i tek iz trinaestog, ispostaviće se svog poslednjeg pokušaja na meču, prekinuo crnu seriju. Igrale su se poslednje sekunde treće četvrtine kada je to uradio. Svestan da mu ne ide, u poslednjoj četvrtini nije ni pokušavao... Bio je toliko indisponiran da je njegovim saigračima išlo za nijansu bolje kad bi visoki Francuz izašao da predahne. A sa njim u najboljem svetlu i bez njega, to su dve potpuno drugačije ekipe Sparsa. Večeras Mič Džonson na njega praktično nije mogao da računa, pa je Oklahoma već u završnici prve četvrtine došla do dvocifrene prednosti, da bi na tri minuta pre kraja prvog poluvremena otišla na maksimalnih plus 26 (59:33). Bio je to epilog petominutnog pomračenja tokom kojeg vicešampion NBA lige nije postigao nijedan poen.

Stoga neizvesnost gotovo da nije postojala. Tek u poslednjoj četvrtini, San Antonio je u dva navrata uspevao da priđe na minus sedam (95:88, pa 104:97), međutim kad god bi nagovestio da može da se vrati u meč, javio se Džered Mekejn da spreči dramu. Jer iako je Gildžes Aleksander bio najefikasniji akter utakmice, Mekejn je bio 'iks faktor' u ekipi Oklahome. Izjednačio je lični rekord po broju trojki (pogodio šest iz sedam pokušaja) i sa 20 poena dao ogroman doprinos u trijumfu.