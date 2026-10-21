MVP se vratio na posao i servirao osvetu Sparsima! Vembi promašio (skoro) sve...
Vreme čitanja: 4min | sre. 21.10.26. | 06:44
Šej Gildžes Aleksander briljirao u prvom kolu nove sezone i doneo veliku pobedu Tanderima protiv vicešampiona...
Dešava se, sigurno, da vam je, kad se vratite sa godišnjeg odmora, potrebno nekoliko dana da se vratite u rutinu. Za Šeja Gildžes Aleksandera to ne važi. MVP iz prošle sezone je već na startu nove takmičarske godine bio na optimalnom nivou i doneo Oklahomi pobedu u najzvučnijem okršaju prvog kola NBA lige protiv San Antonija - 116:104.
Kažu da se osveta servira hladna. E, pa sudbina - čitaj žreb - želela je tako da Oklahoma novu sezonu otvori u Frost Bank Centru, domu Sparsa, ekipe koja ju je pre nešto manje od pola godine zaustavila na putu ka prstenu. Dobio je kanadski košarkaš priliku da se osveti dok je rana još sveža i nije je propustio. Isporučio je 32 poena (pride šest skokova i četiri asistencije) i poveo ekipu do važne pobede u utakmici koja nije bila toliko neizvesna (ko se opkladio na Tandere, zahvaljujući Mozzart Relaxu mogao je da zaokruži dvojku već početkom druge četvrtine) koliko je bila tenzična.
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A nije bila neizvesna delom i zbog toga što se Viktor Vembanjama narodski rečeno raspao. Generalni menadžeri NBA klubova su ga u tradicionalnoj anketi nedavno izglasali kao ubedljivog favorita za osvajanje MVP priznanja (dobio 70 odsto glasova), međutim francuski centar njihovo poverenje nije opravdao. Štaviše, odigrao je jednu od gorih utakmica od dolaska u najbolju ligu sveta. Šuterski definitivno najgoru.
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Promašio je popularni Vembi svaki od uvodnih 12 šuteva iz igre i tek iz trinaestog, ispostaviće se svog poslednjeg pokušaja na meču, prekinuo crnu seriju. Igrale su se poslednje sekunde treće četvrtine kada je to uradio. Svestan da mu ne ide, u poslednjoj četvrtini nije ni pokušavao... Bio je toliko indisponiran da je njegovim saigračima išlo za nijansu bolje kad bi visoki Francuz izašao da predahne.
A sa njim u najboljem svetlu i bez njega, to su dve potpuno drugačije ekipe Sparsa. Večeras Mič Džonson na njega praktično nije mogao da računa, pa je Oklahoma već u završnici prve četvrtine došla do dvocifrene prednosti, da bi na tri minuta pre kraja prvog poluvremena otišla na maksimalnih plus 26 (59:33). Bio je to epilog petominutnog pomračenja tokom kojeg vicešampion NBA lige nije postigao nijedan poen.
Stoga neizvesnost gotovo da nije postojala. Tek u poslednjoj četvrtini, San Antonio je u dva navrata uspevao da priđe na minus sedam (95:88, pa 104:97), međutim kad god bi nagovestio da može da se vrati u meč, javio se Džered Mekejn da spreči dramu. Jer iako je Gildžes Aleksander bio najefikasniji akter utakmice, Mekejn je bio 'iks faktor' u ekipi Oklahome. Izjednačio je lični rekord po broju trojki (pogodio šest iz sedam pokušaja) i sa 20 poena dao ogroman doprinos u trijumfu.
Košarkaši Sparsa bili su nemoćni da promene dešavanja na terenu. Toliko nemoćni da su pokušavali da prljavim potezima poremete rivala, pa je Dieron Foks još u drugoj četvrtini ničim izazvan bacio znatno višeg Četa Holmgrena na parket nakon što su gosti pokušali da pošalju loptu u reket. Oštar prekršaj pleja San Antonija izazvao je burnu reakciju Holmgrenovih saigrača, Džejlena i Džejlina Vilijamsa, koji su dotrčali da se obračunaju sa Foksom, što je ubrzo preraslo u masovnu gužvu i koškanje u koje su se uključili i drugi igrači, uključujući i Vembanjamu, jedan od četvorice koji su tom prilikom sankcionisani tehničkom.
Nije to pomoglo šampionu Zapadne konferencije. Zapravo, imalo je kontraefekat, pošto kao da je samo dodatno motivisalo košarkaše Tandera. Uz već pomenute Gildžes Aleksandera i Mekejna još i Holmgrena, koji je meč završio sa 14 poena, sedam skokova i dve asistencije. Na drugoj strani Stefon Kesl je ubacio 24 poena, Dilan Harper zabeležio 18 poena uz sedam skokova i pet asistencija, dok je Dieron Foks ubacio 14 poena uz po sedam skookva i asistencija.
Vembanjama je meč završio sa dabl-dabl učinkom (12 poena, 13 skokova), ali mu to neće biti nikakva uteha. Večeras je bio najslabija karika Sparsa.
NBA LIGA - POČETAK
Utorak
Detroit - Boston 121:113
/Kaningem 22 - Džordž 38/
Sreda
Njujork - Filadelfija 100:106
/Branson 21 - Meksi 28/
San Antonio - Oklahoma 104:116
/Kesl 24 - Gildžes Aleksander 32/
Četvrtak
01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)
01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)
01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)
01.30: (2,10) Bruklin (15,0) Šarlot (1,90)
02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)
02.00: (1,90) Memfis (15,0) Juta (2,10)
02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)
04.00: (1,35) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,70)
04.00: (1,60) Portland (16,0) Finiks (2,65)
04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)
*** Kvote su podložne promenama