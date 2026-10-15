Nova hijerarhija NBA lige: Vembanjama ispred Jokića, Dončić bez glasa za MVP

Očekivanja od Vembanjame i Sparsa posebno su zanimljiva kada se uzme u obzir da su generalni menadžeri prilično loše prognozirali rasplet prethodne sezone. Tada je čak 67 odsto njih verovalo da će Jokić osvojiti četvrtu MVP nagradu, dok je Oklahoma sa 80 odsto glasova bila apsolutni favorit za šampionsku titulu. Međutim, Šej Gildžes Aleksander drugi put uzastopno proglašen je za najkorisnijeg igrača lige, a šampionski trofej završio je u rukama Njujork Niksa.

Za samo godinu dana Viktor Vembanjama prešao je put od najvećeg izazivača Nikole Jokića do košarkaša kojem generalni menadžeri NBA klubova predviđaju dominaciju u narednoj sezoni, u tradicionalnoj anketi uoči početka sezone . Francuski reprezentativac preuzeo je primat u izboru najboljeg internacionalnog igrača, postao ubedljivi favorit za MVP priznanje, a njegov San Antonio prvi kandidat za šampionski prsten.

Sada su pred početak nove sezone ponovo izneli svoje procene, kroz tradicionalnu, 25. godišnju NBA anketu, koja obuhvata 48 pitanja o najboljim ekipama, igračima, trenerima i potezima tokom leta. Pravilo je bilo da niko ne može da glasa za sopstveni klub ili njegove predstavnike. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Najveća promena u odnosu na prošlogodišnje istraživanje odnosi se na favorite za šampionski prsten. Čak 50 odsto generalnih menadžera veruje da će San Antonio osvojiti titulu 2027. godine, dok je Oklahoma, koja je prošle godine imala podršku 80 odsto ispitanika, sada dobila 43 odsto glasova. Preostalo poverenje pripalo je Njujorku i Filadelfiji. Takav rasplet možda i nije toliko neočekivan kada se uzme u obzir da je San Antonio prethodnu sezonu završio u velikom finalu, gde je poražen od Njujorka sa 4:1. Sparsi su u međuvremenu stekli status ekipe koja bi mogla da obeleži naredne godine NBA lige, a čak 87 odsto generalnih menadžera smatra da upravo franšiza iz Teksasa ima najperspektivnije mlado jezgro. Viktor Vembanjama, Stefon Kesl i Dilan Harper predvode generaciju od koje se već sada očekuju najveći rezultati.

San Antonio je sa 53 odsto glasova prvi favorit za osvajanje Zapada, neposredno ispred Oklahome (47 odsto). U ukupnom poretku glasanja slede Minesota, Denver i Hjuston, dok su Los Anđeles Lejkersi tek šesti. Ipak, treba imati u vidu da su generalni menadžeri glasali za četiri najbolje ekipe konferencije, na osnovu čega je formiran zbirni poredak. To znači da se Jokićevim Nagetsima, uprkos kvalitetu srpskog centra, prognozira četvrta pozicija na Zapadu, dok su očekivanja od Lejkersa i Luke Dončića još skromnija. Na Istoku je situacija nešto jasnija. Njujork Niksi, aktuelni šampioni, dobili su čak 60 odsto glasova za prvo mesto, dok je najveći izazivač Filadelfija sa 23 odsto. Slede Klivlend, Boston i Detroit. Upravo je Filadelfija ubedljivo pobedila u izboru za klub koji je najbolje poslovao tokom leta, pošto je 73 odsto generalnih menadžera pohvalilo poteze Seventisiksersa. DENVER OSVAJA NBA PRSTEN - KVOTA 25,0! Iako Denver nije u najužem krugu favorita za šampionsku titulu, generalni menadžeri i dalje izuzetno cene kvalitet košarke koju igra ekipa Nikole Jokića. Nagetsi su sa deset odsto glasova završili na deobi trećeg mesta u izboru za tim koji je najzabavnije gledati, zajedno sa Filadelfijom, dok su prvu poziciju podelili Minesota i San Antonio, sa po 30 odsto. Prošle godine upravo su Denver i Oklahoma bili na vrhu ove kategorije, sa po 27 odsto glasova. Denver je zadržao i prvo mesto u izboru tima sa najvećom prednošću domaćeg terena, koje deli sa Oklahomom. Obe franšize dobile su po 37 odsto glasova, dok je Njujork treći sa 20 odsto. I prošle godine generalni menadžeri imali su identično mišljenje, samo što su Nagetsi i Tander tada dobili po 43 odsto glasova. Franšiza iz Kolorada je visoko plasirana i u prognozama za najefikasniji napad lige. Čak 20 odsto generalnih menadžera smatra da će ekipa Nikole Jokića imati najbolju ofanzivu, ali je Oklahoma ipak prvi favorit sa 27 odsto. Njujork je treći sa 17, Boston četvrti sa 13, a slede Filadelfija sa deset i Lejkersi sa sedam odsto. Prošle godine glavni kandidat bio je Klivlend, koji je tada dobio čak 40 odsto glasova, dok ove sezone nije među šest prvoplasiranih.