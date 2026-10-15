Nova hijerarhija NBA lige: Vembanjama ispred Jokića, Dončić bez glasa za MVP
Vreme čitanja: 6min | čet. 15.10.26. | 18:19
San Antonio je prvi favorit za titulu, Jokić ostao najbolji centar i dodavač u očima NBA čelnika, dok je Denver i dalje poštovan među vodećim ljudima franšiza
Za samo godinu dana Viktor Vembanjama prešao je put od najvećeg izazivača Nikole Jokića do košarkaša kojem generalni menadžeri NBA klubova predviđaju dominaciju u narednoj sezoni, u tradicionalnoj anketi uoči početka sezone. Francuski reprezentativac preuzeo je primat u izboru najboljeg internacionalnog igrača, postao ubedljivi favorit za MVP priznanje, a njegov San Antonio prvi kandidat za šampionski prsten.
Očekivanja od Vembanjame i Sparsa posebno su zanimljiva kada se uzme u obzir da su generalni menadžeri prilično loše prognozirali rasplet prethodne sezone. Tada je čak 67 odsto njih verovalo da će Jokić osvojiti četvrtu MVP nagradu, dok je Oklahoma sa 80 odsto glasova bila apsolutni favorit za šampionsku titulu. Međutim, Šej Gildžes Aleksander drugi put uzastopno proglašen je za najkorisnijeg igrača lige, a šampionski trofej završio je u rukama Njujork Niksa.
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Sada su pred početak nove sezone ponovo izneli svoje procene, kroz tradicionalnu, 25. godišnju NBA anketu, koja obuhvata 48 pitanja o najboljim ekipama, igračima, trenerima i potezima tokom leta. Pravilo je bilo da niko ne može da glasa za sopstveni klub ili njegove predstavnike.
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Najveća promena u odnosu na prošlogodišnje istraživanje odnosi se na favorite za šampionski prsten. Čak 50 odsto generalnih menadžera veruje da će San Antonio osvojiti titulu 2027. godine, dok je Oklahoma, koja je prošle godine imala podršku 80 odsto ispitanika, sada dobila 43 odsto glasova. Preostalo poverenje pripalo je Njujorku i Filadelfiji.
Takav rasplet možda i nije toliko neočekivan kada se uzme u obzir da je San Antonio prethodnu sezonu završio u velikom finalu, gde je poražen od Njujorka sa 4:1. Sparsi su u međuvremenu stekli status ekipe koja bi mogla da obeleži naredne godine NBA lige, a čak 87 odsto generalnih menadžera smatra da upravo franšiza iz Teksasa ima najperspektivnije mlado jezgro. Viktor Vembanjama, Stefon Kesl i Dilan Harper predvode generaciju od koje se već sada očekuju najveći rezultati.
San Antonio je sa 53 odsto glasova prvi favorit za osvajanje Zapada, neposredno ispred Oklahome (47 odsto). U ukupnom poretku glasanja slede Minesota, Denver i Hjuston, dok su Los Anđeles Lejkersi tek šesti. Ipak, treba imati u vidu da su generalni menadžeri glasali za četiri najbolje ekipe konferencije, na osnovu čega je formiran zbirni poredak.
To znači da se Jokićevim Nagetsima, uprkos kvalitetu srpskog centra, prognozira četvrta pozicija na Zapadu, dok su očekivanja od Lejkersa i Luke Dončića još skromnija. Na Istoku je situacija nešto jasnija. Njujork Niksi, aktuelni šampioni, dobili su čak 60 odsto glasova za prvo mesto, dok je najveći izazivač Filadelfija sa 23 odsto. Slede Klivlend, Boston i Detroit. Upravo je Filadelfija ubedljivo pobedila u izboru za klub koji je najbolje poslovao tokom leta, pošto je 73 odsto generalnih menadžera pohvalilo poteze Seventisiksersa.
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Iako Denver nije u najužem krugu favorita za šampionsku titulu, generalni menadžeri i dalje izuzetno cene kvalitet košarke koju igra ekipa Nikole Jokića. Nagetsi su sa deset odsto glasova završili na deobi trećeg mesta u izboru za tim koji je najzabavnije gledati, zajedno sa Filadelfijom, dok su prvu poziciju podelili Minesota i San Antonio, sa po 30 odsto. Prošle godine upravo su Denver i Oklahoma bili na vrhu ove kategorije, sa po 27 odsto glasova.
Denver je zadržao i prvo mesto u izboru tima sa najvećom prednošću domaćeg terena, koje deli sa Oklahomom. Obe franšize dobile su po 37 odsto glasova, dok je Njujork treći sa 20 odsto. I prošle godine generalni menadžeri imali su identično mišljenje, samo što su Nagetsi i Tander tada dobili po 43 odsto glasova.
Franšiza iz Kolorada je visoko plasirana i u prognozama za najefikasniji napad lige. Čak 20 odsto generalnih menadžera smatra da će ekipa Nikole Jokića imati najbolju ofanzivu, ali je Oklahoma ipak prvi favorit sa 27 odsto. Njujork je treći sa 17, Boston četvrti sa 13, a slede Filadelfija sa deset i Lejkersi sa sedam odsto. Prošle godine glavni kandidat bio je Klivlend, koji je tada dobio čak 40 odsto glasova, dok ove sezone nije među šest prvoplasiranih.
Viktor Vembanjama dobio je čak 77 odsto glasova u izboru za najkorisnijeg igrača lige, što je rekord ankete, dok je Nikola Jokić sa deset odsto daleko iza francuskog reprezentativca. Entoni Edvards zauzeo je treće mesto sa sedam odsto, a glasove su dobili još Šej Gildžes Aleksander i Džejson Tejtum.
Na pitanje ko je najbolji internacionalni igrač u NBA ligi, Francuz je pobedio sa 53 odsto glasova, dok je Jokić dobio preostalih 47 odsto. Poređenja radi, prošle godine srpski as imao je podršku čak 93 odsto ispitanika. U izboru za najboljeg internacionalnog košarkaša koji ne nastupa u NBA ligi apsolutnu dominaciju ostvario je Saša Vezenkov, za kojeg je glasalo čak 77 odsto generalnih menadžera. Bugarski reprezentativac dodatno je učvrstio status najboljeg igrača van najjače lige sveta u očima NBA čelnika, pošto je prošle godine dobio 44 odsto glasova.
Daleko iza njega ostao je Jonas Valančijunas sa sedam odsto, dok su se među igračima koji su dobili glasove našli i Nikola Mirotić, Kendrik Nan, Edi Tavares, Žan Montero i Žoakim Bumtže-Bumtže.
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Vembanjama je preuzeo prvo mesto i u izboru igrača zbog kojeg protivnički treneri moraju najviše da prilagođavaju taktiku. Francuz je dobio 47 odsto glasova, Jokić 33, dok je prošle godine upravo centar Denvera predvodio ovu kategoriju sa 57 odsto. Dončić je u ovogodišnjem izboru dobio tri odsto.
Kada je reč o najboljem centru lige, Jokić je ipak ostao na vrhu. Za njega je glasalo 63 odsto generalnih menadžera, a Vembanjama je dobio 37 odsto. I tu je, doduše, razlika značajno smanjena, pošto je prošle godine čak 97 odsto ispitanika smatralo da je srpski reprezentativac najbolji na svojoj poziciji.
U nekim drugim kategorijama Jokićeva dominacija ostala je gotovo netaknuta. Čak 87 odsto generalnih menadžera izabralo ga je za najboljeg dodavača NBA lige, ispred Luke Dončića, koji je dobio sedam odsto glasova. Takođe, Jokić je sa 67 odsto proglašen igračem sa najvećom košarkaškom inteligencijom, ispred Lebrona Džejmsa (33 odsto). Vembanjama je, s druge strane, postavio rekord ankete kada je reč o izboru igrača oko kojeg bi generalni menadžeri najradije gradili novu franšizu. Za njega se opredelilo čak 93 odsto ispitanika, dok u kategoriji najboljeg defanzivca praktično nije imao konkurenciju, pošto je osvojio 97 odsto glasova.
Zanimljiv je i položaj Luke Dončića u ovogodišnjem istraživanju. Slovenački reprezentativac nije dobio nijedan glas u izboru za budućeg MVP-a, iako ga je prošle godine deset odsto generalnih menadžera videlo kao potencijalnog osvajača nagrade. U glasanju za najbolje igrače po pozicijama Dončić se našao u tri kategorije. Dobio je deset odsto glasova u izboru za najboljeg plejmejkera, isto toliko među bekovima šuterima, ali je sa 37 odsto proglašen najboljim niskim krilom u NBA ligi. Iza njega su ostali Džejson Tejtum sa 33 odsto i Kavaj Lenard sa 17 odsto.
Za najboljeg organizatora igre izabran je Šej Gildžes Aleksander sa 67 odsto, ispred Džejlena Bransona (20 odsto), dok je među bekovima šuterima ubedljivo prvi Entoni Edvards sa 73 odsto glasova.
Dončić je završio i na deobi trećeg mesta u izboru igrača kojem bi generalni menadžeri poverili poslednji šut na utakmici. On i Šej dobili su po deset odsto glasova, Džejlen Branson 17, dok je neprikosnoven ostao Stef Kari, za kojeg se opredelilo 50 odsto ispitanika.
Među ostalim rezultatima izdvajaju se prognoza da će Kameron Buzer iz Memfisa osvojiti priznanje za najboljeg rukija, za šta je dobio 50 odsto glasova, kao i očekivanje da će Dilan Harper iz San Antonija napraviti najveći individualni iskorak u predstojećoj sezoni, uz podršku 27 odsto generalnih menadžera.
Za najboljeg trenera lige ponovo je izabran Erik Spolstra iz Majamija sa 43 odsto glasova, ispred Marka Degnolta iz Oklahome, koji je dobio 37 odsto...