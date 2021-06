Nisu imale sreće naše košarkašice. Iako su slavile u sva tri duela u grupi, u četvrtfinalu se sastaju sa Španijom. Ipak, duel sa Špankinjama se mogao i očekivati na putu ka medalji. Ovoga puta je za razliku od prethodne kontinentalne smotre došao pre polufinala (21.00).

21.00: (2,15) Srbija (14,5) Španija (1,80)

Crvena furija je na startu turnira pretrpela iznenađujući poraz od Belorusije, potom se konsolidovala i nadigrala Švedsku i Slovačku, što joj je obezbedilo mesto u osmini finala i duel sa trećeplasiranim iz grupe koju je osvojila Srbija - Crnom Gorom. Predvođene Marijom Konde (19p) i Astom Ndur (17p) savladale su naše komšinice i zakazale četvrtfinalni megdan sa izabranicama Marine Maljković.

Srbija je mogla da se nađe u sličnoj situaciji, kako je na otvaranju turnira bila na pragu poraza od Italije. Ipak, na krilima sjajne Sonje Vasić je izborila produžetak, posle kojeg je došla i do pobede. U drugom i trećem kolu naše reprezentativke su bez većih problema izašle na kraj sa selekcijama Grčke i Crne Gore, nisu kalkulisale i to ih je dovelo do sudara sa braniocom trona i domaćinom turnira.

Posle grupne faze, ali i mečeva osmine finala, napravljen je i novi poredak favorita za osvajanje takmičenja, a zahvaljujući maksimalnom učinku Srbija je skočila za dva mesta i pred duel sa Špankinjama je drugi favorit za zlato iza Francuske.

To je svakako ohrabrujući znak, ali možda je i najbolja stvar u ovom trenutku za naš državnim tim to što je utisak da ima prostora za napredak u igri. Protiv Italije nije bilo sjajno, individualni kvaliteta iskusne Sonje Vasić je na kraju bio prevaga. Grčka je oduvana pre svega sjajnom odbranom, dok su protiv Crne Gore odlučujući faktori bili šut za tri poena (9/20, 45 odsto) i sa linije za slobodna bacanja (16/18, 88,9 odsto), kao i kontrola skoka, pre svega pod protivničkim košem. Naše košarkašice su zabeležile 15 ofanzivnih skokova i 21 u svom reketu (skupa 36), dok su Crnogorke imale devet uhvaćenih lopti pod našim obručem, 18 pod svojim.

Srbija je dosad puno dobijala visokim presingom, pa je trenutno i lider turnira po broju ukradenih lopti (11,7 po utakmici), što je još jedan pokazatelj dobre igre u odbrani. Sonja Vasić je trenutno i deveta najefikasnija košarkašica turnira sa 15,3 poena po meču, dok Španiju u tom segmentu predvodi Asta Ndur (16 poena po meču), koja je pre dve godine proglašena i najkorisnijom igračicom kontinentalnog takmičenja.

Kada se uporedi statistika srpske i španske reprezentacije, dolazi se do zaključka da izabranice Marine Maljković dolaze do velikog broja poena iz grešaka protivnika (21,3), što je za 2,5 poena više od učinka Špankinja. Takođe, zahvaljujući čak 15,7 ofanzivnih skokova po meču, Srbija iz izborenih popravnih prilika dolazi do 15,7 poena u proseku (Španija 9,8).

Prednost naše selekcije je i u tome što ima dužu klupu, pa su tako košarkašice koje nisu počinjale u petorci u proseku postizale 38,7 poena po susretu, rezervne igračice Španije postižu četiri poena manje. To je pokazatelj i da su neke od naših najboljih reprezentativki imale priliku da se odmore, što bi mogao da bude još jedan bitak faktor. Španija je odigrala i meč više, imala dan manje za odmor, što ukazuje na veću potrošnju protivnika, posebno najvećih zvezda Crvene furije.

Na prethodnom Evropskom prvenstvu Srbija i Španija su megdan delile u polufinalu, kao i na Olimpijskim igrama u Riju, a interesantno je da će biti rivali i u grupnoj fazi Olimpijskog turnira u Tokiju. Od 2007. do danas ženska košarkaška reprezentacija Srbije se sa Špankinjama sastajala u sedam navrata i još uvek čeka na prvi trijumf. Idealna je prilika da se ispiše istorija i prekine negativan niz sa Crvenom furijom.

Aleksandra Crvendakić ističe da protiv Španjolki greške moraju da se svedu na minimum, kao i da bi prednost naše selekcija mogla da bude visina.

"Sigurno će biti veoma dobra utakmica, jer se do sada nismo sastajali sa Španijom u četvrtfinalu. Igramo protiv domaćina koji brani titulu prvaka Evrope, tako da treba da budemo maksimalno fokusirane na našu igru pošto neće biti mesta za mnogo grešaka. Svakako da neće biti lako igrati utakmicu na kojoj će cela dvorana navijati za njih, ali, opet, ako naš fokus bude na nivou i svaka igračica uradi ono što je potrebno da dobijemo utakmicu, neće biti problema. Imamo višu ekipu, višu petorku i mislim da će skok biti naša prednost na toj utakmici".

Ivon Anderson tvrdi da će sve zavisiti od naših košarkašica.

"Očekuje nas izazovan duel. Znamo da su utakmice protiv njih uvek veliki mečevi i, iako imaju nešto drugačiji tim, očekujem da će to biti ona ista stara velika ekipa. Mi moramo da se izdignemo, spremne da prihvatimo izazov i odigramo onako kako smo trenirale i pripremale se sve ovo vreme. Potreban nam je totalni fokus, o tome smo stalno pričale. Nije pitanje šta će one uraditi, već šta ćemo mi, a ako smo fokusirane na zadatke u odbrani i napadu, onda smo samouverene da možemo da dobijemo rezultat koji želimo. Na kraju, mislim da će sve zavisiti isključivo od nas".





