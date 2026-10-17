Nagetsi dva meseca bez beka, potvrđena teška povreda

Crne slutnje su se obistinile – Denver Nagetsi izgubili su Džulijana Strotera na oko dva meseca, pošto mu je potvrđena teška povreda levog kolena.

U pitanju je izvrtanje, koje se dogodilo u predsezonskoj utakmici protiv Los Anđeles Klipersa. Dok je pokušao da uzme loptu, Stroteru se noga podvukla pod telo i savila čudno pre nego što je pao na parket.