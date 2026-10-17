Nagetsi dva meseca bez beka, potvrđena teška povreda
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 14:42
Džulijana Strotera čeka dug oporavak
Crne slutnje su se obistinile – Denver Nagetsi izgubili su Džulijana Strotera na oko dva meseca, pošto mu je potvrđena teška povreda levog kolena.
U pitanju je izvrtanje, koje se dogodilo u predsezonskoj utakmici protiv Los Anđeles Klipersa. Dok je pokušao da uzme loptu, Stroteru se noga podvukla pod telo i savila čudno pre nego što je pao na parket.
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Ubrzo su ga izneli sa terena, a preliminarne najave bile su da je izbegao povredu ligamenata zbog čega bi završio sezonu. Nakon pregleda na magnetnoj rezonanci, utvrđeno je da je u pitanju izvrtanje, što znači i minimum od šest sedmica oporavka. To znači da bi Stroter, u najboljem slučaju, na teren mogao tokom decembra, ako ne i tek s prvim danima 2027. godine.
Velika šteta za Denver i 24-godišnjeg beka koji je taman počeo da hvata zalet i igra kvalitetne minute kod trenera Dejvida Adelmana. U tri predsezonske utakmice je beležio prosečno oko 14 poena, dok je u utakmici kada se povredio imao 11 poena.
Sve ovo dolazi u nezgodnom trenutku ne samo zato što sezona počinje naredne sedmice, već zato i što će Stroter od 19. oktobra moći da potpiše novi ugovor. U slučaju da se to ne dogodi do leta, postaće ograničeni slobodni agent.
Denver prvu utakmicu igra u noći između četvrtka i petka od 03.30, kada će gostovati Oklahomi.
NBA LIGA - POČETAK
Utorak:
21.00: (1,90) Detroit (15,0) Boston (2,10)
Sreda:
01.00: (1,45) Njujork (16,0) Filadelfija (3,20)
03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)
Četvrtak:
01.00: (1,45) Vašington (16,0) Milvoki (3,20)
01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)
01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)
01.30: (2,40) Bruklin (15,0) Šarlot (1,70)
02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)
02.00: (2,40) Memfis (15,0) Juta (1,70)
02.30: (1,25) Hjuston (17,0) Dalas (4,70)
04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20)
04.00: (1,65) Portland (16,0) Finiks (2,50)
04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)
*** Kvote su podložne promenama