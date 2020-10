Važan sastanak danas u NBA ligi. Bord vlasnika razgovarao je o nekim od najvažnijih tačaka kada je sledeća sezona u pitanju. Moguće su i promene u sezoni 2020/2021, a Adrijan Vojnarovski sa ESPN-a navodi da je moguće da će se igrati manje od 82 utakmice u regularnom delu sezone, te da se neće čekati da navijači mogu da budu prisutni u svim dvoranama.

Jedno od najvažnijih pitanja je i ono kada će liga startovati, a vlasnici su diskutovali o tome i ideja je da liga startuje 25. decembra kako bi se iskoristila činjenica da su tada uvek u NBA ligi igrani veliki derbiji. Druga ideja je da NBA liga krene sredinom januara. Postoje određeni klubovi koji ne veruju da je moguće da nova sezona krene za katolički Božić, pa misle da je realnije da to bude sredinom januara.

Razmišlja se i o ubrzavanju sezone. Te da ona sadrži manji broj utakmica (72), najviše zbog toga da bi najveće zvezde mogle da igraju na Olimpijskim igrama. Naravno, to bi odgovaralo reprezentaciji Srbije ukoliko bi se plasirala na OI, međutim po svemu sudeći Igor Kokoškov ne bi mogao da računa na najbolje igrače na Kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre. Možda bi mogao da računa samo na one NBA igrače koji ne uđu u plej-of, ali to je sve i dalje na dugačkom štapu.

Svaki dogovor vlasnika moraće da prođe kroz odobrenje kod Asocijacije igrača NBA lige. Naravno, već je bilo razgovora dve strane, a ticale su se finansija.

Za sada deluje da je 30. oktobar ključni datum. To je poslednji datum do kog moraju da se kompletiraju razgovori. To bi bilo oko osam nedelja pred 25. decembar, a to je ono što je Asocijacija igrača tražila. Najviše se pregovora vodi između NBA lige i unije igrača, a plate su prva stavka. Takođe, Šams Karanija sa Atletika dodaje da je moguće da će sezona NBA lige krenuti 22. decembra, te da će regularni deo imati 72 utakmice.

Dakle, sezona NBA lige će startovati ili pred Novu godinu ili sredinom januara, a postoji realna mogućnost da ovoga puta bude skraćena.