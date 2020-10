Zavesa na NBA ligu za sezonu 2019/20 spuštena je posle skoro godinu dana čekanja. Los Anđeles Lejkersi vinuli su se do nebeskih visina i 17. titulu šampiona najjače lige sveta posvetili klupskoj ikoni Kobiju Brajantu, dok je Majami razoren povredama ipak poneo ogromne simpatije košarkaške javnosti.

Cela sezona bila je specifična zbog pandemije virusa korona i završena je u NBA “balonu” Diznijevog sveta na Floridi, a komesar lige Adam Silver i njegovi ljudi od poverenja odradili maestralan posao da se sezona završi bez jednog jedinog slučaja Covid-19 unutar izolovanog sistema. Osim toga, ovogodišnje doigravanje pokupilo je najbolje kritike stručnjaka i gotovo je jednoglasno razmišljanje da je plej-of u Orlandu najbolji koji smo mogli da gledamo poslednjih godina.

A ko je u “bablu” ostavio najjači utisak? Koncentracija vrhunskog kvaliteta na jednom mestu bila je ogromna, pa se zbog toga postavlja pitanje – ko bi pokupio individualna priznjanja gledajući samo učinak u plej-ofu? Odnosno, nagrade koje se dodeljuju na osnovu učinka po završetku ligašku dela, samo za okvir doigravanja. S tim što bi se umesto titule za igrača koji je najviše napredovao, uvela kategorija – najveća eksplozija plej-ofa.

NBA Global tim bio je žiri ovog izbora i to po sledećoj formuli – pet bodova išlo bi za prvoplasiranog, tri za drugo i jedan bod za trećeg na listi… Svoje mesto u idealnih pet doigravanja pronašao je Nikola Jokić. Apsolutno zasluženo. Srpski as vodio je zajedno s Džamalom Marijem Denver do konferencijskog finala s Lejkersima, a Nagetsi su priredili pravi spektakl tokom plej-ofa jer su igrali možda i najspektakularnije utakmice gledajući zaplete i konačne raspete...

NAJBOLJI TRENER – Erik Spolstra (Majami Hit)

Bez sumnje jedan od potcenjenijih stručnjaka u NBA svetu. Ono što je Erik Spolstra napravio s Majamijem pravo je čudo. Na putu do finala protiv Lejkersa Vrelina sa Floride pregazila je Indijanu sa 4:0, Milvokiju je dopuštena samo jedna pobeda, dok je učinak dvostrukog MVP Janisa Adetokunba bio gotovo marginalizovan, što je malo kome poslednjih godina pošlo za rukom. Boston je uzeo dva trijumfa, ali je takođe bio lak plen za Majami. Spolstra je napravio konkurenta za šampionski prsten u trenutku kada to od Majamija niko nije očekivao da postane! Spolstra je jednostavno pokazao sav svoj trenerski kvalitet činjenicom da je bio poput kameleona i znao da se adaptira za svaku situaciju i protivnika, izuzev Lejkersa. Ali i u tom slučaju treba uzeti u obzir da je Majami bio desetkovan povredama od starta finala. Goran Dragić, Bem Adebajo, pa i Džimi Batler… I pored toga Majami je od Lejkersa izvukao gornju granicu mogućnosti da bi se overio taj 17. šampionski prsten.

Na drugom mestu našao se Frenk Vogel. Mnogi bi verovatno očekivali da se njegovo ime našlo na vrhu, pogotovo jer je uspeo da pogodi hemiju tima i uzme krunu, ali Spolstra je ipak učinio nemoguće. Jer, Lejkersi su još prošle jeseni bili viđeni finalisti. Treća pozicija pripala je Majklu Melounu.

NAJVEĆA EKSPLOZIJA – Džamal Mari (Denver Nagets)

Jokić i Mari (©Reuters)

Stvar je jednostavna – Mari jeoduvek imao kapacitet da pruži igre kao u ovogodišnjem doigravanju, s tim što je tek u Diznijevom svetu uspeo da dođe verovatno do svog karijernog maksimuma. I upravo zahvaljujući suvom kvalitetu Nikole Jokića i Džamala Marija Denver je otišao do konferencijskog finala i tamo namučio Lejkerse. Mari je igrao najbolju košarku života i kao gumicom obrisao sve one partije iz ligaškog dela, kada mu je forma dosta oscilirala. Koliko je dobro Mari zaista igrao u plej-ofu najbolje govori statistika. Treći je strelac doigravanja sa ukupno 504 poena, a ispred njega samo su NBA šampioni Lebron Džejms i Entoni Dejvis. Iza sebe je ostavio dve partije sa bar 50 poena – obe u prvoj rundi protiv Jute –, četiri puta išao je preko 40 poena, a naprednom statistikom došlo se do podatka da je postigao najviše poena u neizvesnim završnicama utakmica – 39. U tim situacijama pucao je 55,6 odsto iz igre, uz vrhunskih 8/11 sa distance. Zbog Jokića i njega Denver je dva puta okretao plej-of serije posle rezultata 1-3, što nikom nikada nije pošlo za rukom. Mariju su u leđa gledali Tajler Hiro i Bem Adebajo.

Statistika ligaškog dela: 18,5 poena (45,6% iz igre, 34,6% za tri), 4,0 skokova, 4,8 asistencija, 1,1 ukradena lopta (32,3 minuta);

Statistika u plej-ofu: 26,5 poena (50,5% iz igre, 45,3% za tri), 4,8 skokova, 6,6 asistencija, 0,9 ukradenih lopti (39,6 minuta).

NAJBOLJI ŠESTI IGRAČ I RUKI – Tajler Hiro (Majami Hit)

Dečko koji je za kratko vreme osvojio planetu objedinio je dve nagrade! To što je Tajler Hiro napravio od svoje karijere za kratko vreme je čudo! Pobednik s velikim autoritetom. Daleko najuticajniji igrač sa klupe u celom doigravanju. Svoju ulogu šestog čoveka prinudno je promenio posle Dragićeve povrede i postao član startne petorke, ali do tog momenta bio je Spolstrin kec iz rukava i najbolji dodatak napadačkom arsenalu Majamija sa 16,3 poena (45,2% iz igre, 36,8% za tri), 5,4 skoka i 3,9 asistencija za 33,1 minut na parketu. Kao rezerva… Sa ukupno 261 poenom stao je na desetom mestu večne liste najboljih strelaca u plej-ofu kao igrač sa statusom izmene uz bitnu opasku – Hiro je jedini ruki na tom spisku!

Zanimljivo, četvrti je ruki u istoriji NBA plej-ofa na listi najboljih strelaca u jednom plej-of pojavljivanju sa 335 poena (uključuju se i poeni kada je postao starter). Ispred njega samo su Karim Abdul Džabar (352 poena 1970. godine), Džejson Tejtum (351 poen 2018. godine) i Alvin Adams (341 poen 1976. godine). Takođe je ruki s najviše ubačenih trojki u jednom plej-ofu (48), a takođe je i na vrhu liste igrača u prvoj profesionalnoj godini s uzastopnim mečevima u kojima jee ubacivao dvocifreni broj poena (20). Samo je u šestom meču finala protiv Lejkersa bio na ispod deset poena.

NAJBOLJI DEFANZIVAC – Entoni Dejvis (LA Lejkers)

Ovde gotovo da nije bilo nikakve dileme. Entoni Dejvis je prosto mašina u reketu, mada je verovatno najveću slabost osetio kada je imao zadatak da sačuva Nikolu Jokića. Iz svih ostalih duela Obrva je izlazila kao apsolutni pobednik. Svojim svestranim košarkaškim kvalitetima predstavlja dominantnu silu u reketu i to je, između ostalog, poslalo Lejkerse pravo do šampionskog prstena! Podsetimo, Dejvis je u plej-ofu imao 1,4 blokade i 1,2 ukradene lopte po utakmici, a igrač je s najviše blokada u doigravanju (48). Njegova pojava na parketu imala je izuzetan učinak na rezultate Lejkersa. S njim na parketu Lejkersi su imali drugi najbolji individualni net rejting (+11,6), a bez njega najlošiji (-8,9). Defanzivni rejting tima padao bi sa 105,8 kada je u igri na 115,1 kada je na klupi.

MVP PLEJ-OFA – Lebron Džejms (LA Lejkers)

Lebron i Dejvis (©Reuters)

I ovde je sve bilo čisto kao suza – Bez Lebrona Džejmsa ovajtimLejkersa nikada ne bi osvojio šampionski prsten. Čak i sa 35 godina, odnosno 17 profesionalnih sezona i gotovo 60.000 minuta u karijeri, ništa se apsolutno nije promenilo u njegovoj igri, već je kao vino – što stariji, to bolji. Kralj jezvanično izabran za MVP finala po četvrti put u karijeri, a u plej-ofu je beležio 27,6 poena (56% iz igre, 37% za tri), 10,8 skokova, 8,8 asistencija, 1,2 ukradene lopte na 36,3 minuta u igri. Samo u finalu imao je 29,8 poena (59,1% iz igre, 41,7% za tri), 11,8 skokova, 8,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte za 39,4 minuta. Po četvrti put u svojoj karijeri (2015, 2016, 2018) doigravanje je završio s bar 500 poena, 200 uhvaćenih i 150 podeljenih lopti. U kompletnoj istoriji NBA samo je još Leri Bird 1987. godine uradio ovako nešto.

IDEALNA PETORKA

Džamal Mari: 26,5 poena (50,5% iz igre), 4,8 skokova, 6,6 asistencija.

Džimi Batler: 22,2 poena (48,8% iz igre), 6,5 skokova, 6,0 asistencija, 2,0 ukradene lopte.

Lebron Džejms: 27,6 poena (56% iz igre), 10,8 skokova, 8,8 asistencija, 1,2 ukradene lopte.

Entoni Dejvis: 27,7 poena (57,1% iz igre), 9,7 skokova, 3,5 asistencija, 1,2 ukradene lopte, 1,4 blokade.

Nikola Jokić: 24,4 poena (51,9% iz igre), 9,8 skokova, 5,7 asistencija, 1,1 ukradena lopta.

DRUGA PETORKA NBA PLEJ-OFA

Luka Dončić: 31 poen (50% iz igre), 9,8 skokova, 8,7 asistencija, 1,2 ukradene lopte.

Donovan Mičel: 36,3 poena, (52,9% iz igre), 5,0 skokova, 4,9 asistencija, 1,0 ukradena lopta.

Kavaj Lenard: 28,2 poena (48,9% iz igre), 9,3 skoka, 5,5 asistencija, 2,3 ukradene lopte.

Džejson Tejtum: 25,7 poena (43,4% iz igre), 10 skokova, 5,0 asistencija, 1,0 ukradena lopta, 1,2 blokade.

Bem Adebajo: 17,8 poena (56,4% iz igre), 10,3 skoka, 4,4 asistencije, 1,0 ukradena lopta.

