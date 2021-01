Nakon šta su sinoć u NBA ligi na rasporedu bile samo tri utakmice, večeras opet imamo jako bogat program. Igra se čak 12 utakmica, a mi vam uobičajeno donosimo nekoliko saveta za klađenje.

DŽOEL EMBID (broj poena (25,5), tip više, kvota 1,85)

Svestan je Džoel Embid da u dosadašnjem delu karijere nije dao onoliko koliko se od njega očekivalo. Daleko od toga da je Embid do sada igrao loše, naprotiv, ali nije se ustalio kao jedan od najboljih igrača NBA lige za šta definitivno ima potencijala. S obzirom na to da se pre ove sezone spominjalo kako bi nova uprava Filadelfije mogla trejdovati njega ili Bena Simonsa, Embid je odlučio da pokazaže kako nema nikakvog smisla da ga Siksersi bilo gde pošalju. I u tome je uspeo. Embid igra verovatno najbolju košarku u karijeri - na proseku je od 27,7 poena, 11,5 skokova, 2,7 asistencije, 1,4 blokade i 1,3 ukradene lopte po utakmici, a sve to uz sjajnih 55,4% šuta, odnosno 40,5% za tri. U poslednje tri utakmice on je redom postigao 42, 38 i 33 poena šta znači da je u velikoj formi, a iako Filadelfija večeras igra protiv Lejkersa koji igraju dobru obranu pod košem, verujemo da će Embid dati sve od sebe da i protiv najbolje ekipe u ligi pokaže da je ono šta smo očekivali da bude - jedan od najboljih igrača NBA lige. Veću pozornicu od utakmice protiv aktuelnih prvaka teško može da dobije.

GORDON HEJVORD (broj poena (23,5), tip više, kvota 1,85)

Pisali smo pre nekoliko dana da se Gordon Hejvord pokazao odličnim pojačanjem za Šarlot koji ne izgleda loše ove sezone. Doduše, Hornetsi su na učinku 7-10, a s takvim ritmom neće uspeti da uđu u plej-of šta im je sigurno bio cilj na početku sezone. Hejvord svoje zadatke u ekipi rešava - na proseku je od 24,1 poena, 5,4 skoka i 3,6 asistencije po utakmici s tim da je u poslednje vreme uhvatio odličnu formu. Od poslednjih šest utakmica u njih pet je prebacio današnju marginu, a u čak tri utakmice je išao preko 30 poena. Večeras Šarlot igra protiv Indijane kojoj bi Hejvord mogao da predstavlja problem u odbrani. Naime, čovek koji igra na njegovoj poziciji, Dag Mekdermot, u najmanju ruku nije baš najbolji odbrambeni igrač u ekipi, a za Majlsa Tarnera je Hejvord prebrz. Uostalom, zbog povrede Domantasa Sabonisa, Tarner će u ovoj utakmici igrati uglavnom na poziciji centra, daleko od Hejvorda.

KOLIN SEKSTON (broj poena (21,5), tip više, kvota 1,85)

Kakvu je utakmicu odigrao Kolin Sekston protiv Bruklina pre nekoliko dana! U pobedi Klivlenda u produžetku ubacio je 42 poena, a da to nije bilo slučajno pokazao je sa 25 poena i devet asistencija u reprizi te utakmice dva dana kasnije. Posle toga je imao dve slabije utakmice, s 13 i 17 poena, ali onu protiv Bostona ipak treba isključiti iz cele priče jer su Seltiksi brzo 'razbili' Klivlend pa je Sekston na parketu bio samo 16 minuta i ubacio 13 poena za to vreme. Protiv Lejkersa je imao najgoru šutersku utakmicu u sezoni, ali i tada je ubacio 17 poena za 30 minuta. Večeras Klivlend igra protiv Detroita koji je, uz Vašington, trenutno najgora ekipa na Istoku. Sekston će imati dosta prostora, a treba spomenuti da je u prvoj utakmici ove sezone između ova dva kluba postigao 32 poena. Večeras može i 10 manje šta se nas tiče...

ZAJON VILIJAMSON (broj poena (24,5), tip više, kvota 1,85)

Verovatno omiljena opklada, šta se NBA košarkaša, u poslednje dve godine je klađenje na više koševa igrača koji tu veče igra protiv Vašingtona. Jednostavno, Vizardsi igraju lošu odbranu, najgoru u NBA ligi, a trenutno su na proseku od 120,2 primljenih poena po utakmici. Vizardsi su trenutno srećni jer Sakramento ipak prima više (121,2), ali to nama za ovu opkladu nije važno. Zajon Vilijamson igra dobro ove sezone, pokazao je napredak, a najvažnije za sve je da je zdrav i spreman za najveće izazove. Kako Vizardsi na njegovoj poziciji nemaju baš nikoga ko bi mogao svojom snagom da zaustavi Zajona, nekako nam se čini da bi on večeras mogao debelo da ode iznad ove margine koju je u poslednjih sedam utakmica prebacio pet puta.