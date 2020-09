Da li je moguće da dve najbolje ekipe iz regularnog dela sezone ispadnu već u drugom krugu plej-ofa? Ako ćemo da sudimo po sinoćnjim utakmicama, taj je scenario i te kako moguć s tim da bi bilo veliko iznenađenje da se Milvoki vrati iz rupe u koju je upao.

Niko nikada u istoriji NBA lige nije uspeo da dobije plej-of seriju u kojoj je gubio 0:3. Hoće li Milvoki to uspeti da promeni ostaje nam tek da vidimo, ali ono što je Majami pokazao u prve tri utakmice ostavlja utisak da igrači Hita znaju kako da igraju protiv Baksa čiji je trener Majk Budenholzer opet pravio iste greške koje pravi sve vreme u plej-ofu.

Neverovatno je da Janis Adetokunbo u ovakvoj utakmici igra samo 35 minuta, a jasno je da Milvoki s njim ili bez njega nije ista ekipa. Budenholzer drži recept koji je primenjivao u regularnom delu sezone, ali tako se u plej-ofu ne radi. Jednostavno, superzvezde u ovim situacijama moraju igrati 40-ak minuta, odnosno koliko god da mogu, a sam je Janis pre utakmice rekao da je on spreman da igra celu utakmicu, ali da poštuje trenerske zamisli. Činjenica koja ne ide u korist treneru Milvokija je to da je Majami veliku seriju kojom je došao do preokreta napravio baš kad je Janis bio na klupi.

Majami sada ima sve u svojim rukama, a činjenica je da oni nikako ne odgovaraju Milvokiju. Baksi su tim koji se odbrani redovno koncentriše na odbranu reketa, a glavna snaga Majamija su trojke. Uz to, imaju Bema Adebaja koji pravi nered pod koševima, ali i nekoliko igrača (Džej Krauder, Andre Igudala, Džimi Batler) koji mogu barem da uspore Janisa u odbrani jedan na jedan, a to je dosta važno. Sve u svemu, odlična igra Majamija u celoj sezoni mogla bi da bude nagrađena plasmanom u finale Istočne konferencije.

A prvu utakmicu polufinala je sjajno odigrao i Hjuston. Sve je zanimalo kako će izgledati dvoboj dve ekipe koje imaju potpuno različit stil igre, a uglavnom je većina pre utakmice išla sa zaključkom da bi Lejkersi morali da iskoriste prednost u visini. No, to se nije dogodilo. Pre svega zbog toga šta Entoni Dejvis nije bio agresivan koliko smo očekivali, ali za to treba odati priznanje i Hjustonu. Oni su Dejvisa čuvali tako da je Pi-Džej Taker, ili neki drugi čuvar, uglavnom stajao ispred njega pre nego šta bi Dejvis primio loptu, a čim bi je primio dolazila bi pomoć u obliku udvajanja. Lejkersi nisu dovoljno brzo slali loptu nakon tih akcija, a zanimljivo je da Roketsi nisu toliko udvajali Lebrona Džejmsa. Njemu je ostavljena igra jedan na jedan, ali uvek je na njemu bio neko od najboljih obrambenih igrača Hjustona.

S druge strane Lejkersi nisu imali previše raspoloženih igrača koji bi čuvali Džejmsa Hardena u igri jedan na jedan. Zapravo, odlučili su se na taktiku da njegov čuvar usmeruje 'Bradu' na desnu, njegovu slabiju stranu gde bi ga pod košem onda čekao neko od centara tima iz Los Anđelesa. To se pokazalo kao loša taktika jer je Harden uspevao da postigne koševa iz polaganja, ali i da razigrava saigrače koji su se nalazili u odličnim situacijama posle udvajanja. Hjuston je radikalnom košarkom uspeo da dođe do prve pobede. Dalek je put do njihovog konačnog slavlja u seriji, ali posle prvih 48 minuta ništa više ne izgleda nemoguće.

Večeras se nastavljaju serije između Bostona i Toronta, odnosno Klipersa i Denvera. Po onome što smo do sada videli, mnogo zanimljivije će biti na Istoku gde su Reptorsi uspeli da iščupaju pobedu u trećoj utakmici pa sada jurišaju na izjednačenje rezultata u seriji. Denver je u prvoj utakmici izgledao potpuno nemoćno protiv Klipersa, a čini nam se da Nagetsi nemaju mnogo rešenja da bi bilo šta promenili.

Da vam gledanje večerašnjih utakmica bude šta zanimljivije, uplatite poneki NBA tiket. A ovo su naši saveti za tipove:

KAJL LAURI (broj koševa (20,5), tip više, kvota 1,85)

Lauri je treću utakmicu odigrao dosta bolje nego prve dve, a najviše zbog toga šta se odlučio na agresivnije ulaze pod koš. On sa svojim veštim driblingom i čvrstim gornjim delom tela može izludeti svaku odbranu, a igrači Bostona jednostavno nisu imali rešenja za njegove prodore. Kada je već tako dobro išlo prošli put, mislimo da će Lauri nastaviti s istim stilom. Još ako bude počeo da pogađa trojke, onda bi ova margina mogla da bude lako premašena.

OU-DŽI ANUNOBI (broj koševa (10,5), tip više, kvota 1,75)

Anunobi je doneo pobedu Torontu u prošloj utakmici, a to je bila prava nagrada za ovog zagvalnog igrača koji je najstabilniji igrač Toronta u ovoj seriji. On protiv Bostona ima prosek od 14,7 poena po utakmici uz osam skokova, šut od 58,3% te 53,3% za tri. Kako je odbrana Seltiksa koncentrisana na Sijakama, Laurija i Vanvlita, očekujemo da bi večeras Anunobi mogao da ima dosta šansi za otvorene šuteve koje očigledno pogađa s velikom preciznošću.

IVICA ZUBAC (broj skokova (7,5), tip više, kvota 1,65)

Zubac nema veliku minutažu u redovima Klipersa, ali s obzirom da pruža dobre igre te da Montrezl Herel očigledno još nije u pravoj formi, hrvatski centar igra sve više. On je dobar skakač, ako bude na parketu 25 i više minuta, ova margina ne bi trebalo da bude problem.

LU VILIJAMS (broj koševa (13,5), tip više, kvota 1,75)

Denver je pokazao da jednostavno nema dovoljno dobrih odbrambenih igrača za ovakve Kliperse. Ekipa iz Los Anđelesa ih je u prvoj utakmici kažnjavala sa svih strana, a puno se prostora otvara na ulazima pod koš što je najveća snaga Lu Vilijamsa, inače jednog od najopasnijih igrača s klupe u istoriji košarke.