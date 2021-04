Neke stvari su u NBA ligi postale jasne. Na Zapadu se zna da Nju Orleans, Sakramento, Oklahoma, Minesota i Hjuston neće igrati ni u plej-in turniru pa do kraja sezone treba paziti na to s kojim će postavama te ekipe istrčati. Na Istoku je situacija drugačija - van konkurencije su samo Klivlend, Detroit i Orlando, a tešku borbu za jedno mesto u plej-inu vode Vašington, Čikago i Toronto, a može se dogoditi da im se priključi i Indijana ako bude imala neku seriju poraza. Te ekipe moraju da pobede praktično u svakoj utakmici do kraja sezone i to je takođe nešto na šta kladioničari trebaju da paze. A, ako igrate na poene košarkaša, tu je naša dnevna doza saveta za tikete.

KELI UBRE (broj poena (17,5), tip više, kvota 1,85)

Keli Ubre je u sezonu ušao jako loše, ali se nakon nekog vremena stabilizovao pa je sada na 'pristojnom' proseku od 15,5 poena, šest skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Šut mu je na 44,3% što je procenat koji praktično ima celu karijeru, a trojka i dalje nije najbolja - tek 31,7%. No, koliko god brojke Ubrea i Endruja Viginsa izgledale solidno, toliko je jasno da Golden Stejt zavisi isključivo od Stefa Karija koji u zadnje vreme igra potpuno neverovatno i praktično je sam vratio Voriorse u ozbiljnu borbu za plej-in turnir. No, ni Kari ne može sam pa je trener Stiv Ker odlučio da proba nešto novo - prebacio je Ubrea na klupu da bi on doneo napadačku svežinu drugoj petorci. Nakon prve utakmice u kojoj se Ubre navikavao na novu ulogu, ova odluka Kera se pokazala odličnom. Ubre je Vašingtonu ubacio 24 poena, Denveru 23, a Sakramentu 19 te pokazao da mu odgovara situacija gde igra protiv slabijih protivnika i gde ima više slobode u napadu nego šta je slučaj kad većinu vremena igra s Karijem. Golden Stejt ima tešku utakmicu protiv Dalasa, ali Ubre bi i protiv Dončićeve ekipe mogao da ima dosta prostora kada uđe s klupe.

MARKUS SMART (broj poena (15,5), tip više, kvota 1,80)

Nije Markus Smart jedan od onih košarkaša koji će juriti da postigne što više poena. Njemu je mnogo važnije da svojom energijom i odbranom donese svojim Seltiksima pobede, ali naravno da neće pobeći od šuteva kada mu se otvori prilika za njih. Ove sezone je na najboljem proseku u karijeri - 13,6 poena po utakmici koje postiže uz 41,1% šuta te 34,7% za tricu. Nisu to neke sjajne brojke, ali postoji logični razlog zbog kojeg smo ga stavili na naš današnji tiket. Osim činjenice da je u poslednje dve utakmice ubacio 19, odnosno 17 poena, mnogo važnije je to da večeras protiv Oklahome neće igrati Džejson Tejtum ni Kemba Voker. Glavna napadačka opcija Bostona bit će Džejlen Braun, a i on bi mogao imati nešto manju minutažu zbog činjenice da se i on tek u prošloj utakmici vratio nakon povrede. Boston računa na pobedu protiv slabašne Oklahome, a Smart će imati dosta prilika da pokaže da može biti opasan i u napadu.

PI-DŽEJ VOŠINGTON (broj poena (13,5), tip više, kvota 1,85)

Kada čovek vidi da Pi-Džej Vošington u sezoni ima prosek od 12,3 poena po utakmici te da Šarlot večeras igra protiv Milvokija koji je poznat kao tim koji odlično brani reket, onda se mora da zapita zašto se Vošington nalazi na ovom tiketu. Odgovor je jednostavan - ovaj 22-godišnji košarkaš je u odličnoj formi. Od poslednjih pet utakmica u njih čak četiri je imao više od 20 poena, a crnu rupu je imao samo protiv Čikaga kada je i igrao samo 13 minuta te postigao dva poena. No, posle toga je imao dve odlične utakmice protiv Klivlenda i Bostona, a ta forma jednostavno mora da se ispoštuje. Dodajmo tome da je Milvokiju pre nešto više od dve nedelje ubacio 18 poena.

JUSUF NURKIĆ (broj poena (13,5), tip više, kvota 1,85)

Najveći problem Jusufa Nurkića su povrede i zbog njih nikako ne može da uhvati pravi ritam utakmica pa zato i nema neke prevelike brojke. No, u poslednje dve utakmice koje je Portland igrao protiv Memfisa Nurkić je pokazao da je uhvatio formu - upisao je dva dabl-dabla i to s 26 poena i 17 skokova, odnosno 16 poena i 19 skokova. Večeras Portland igra protiv Indijane koja ima dobre odbrambene centre, ali kao i kod Vašingtona - moramo da ispoštujemo Nurkićevu formu pa tipujemo da će i večeras da ode u 'više'.