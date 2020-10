Potpis Tejlora Ročestija sredinom sedmice, početak drugog mandata - još u magli.

Crvena zvezda jeste dodatno pojačala bekovsku liniju vraćanjem iskusnog plejmejkera, ali niko i dalje nema tačnu informaciju kada bi Ročesti mogao da se stavi na raspolaganje timu. Čak ni šef stručnog štaba Saša Obradović.

"Nemam odgovor na to pitanje. On čini mi se dolazi u subotu, posle čega ga čekaju pregledi i od toga zavisi kada će da se priključi timu. Sarađivali smo ranije, imali dobar odnos, ostali smo u kontaktu i pošto smo se razišli u prethodnom klubu. Znamo šta on može i probaćemo da iskoristimo njegove kvalitete u službu Crvene zvezde i rezultata", izjavio je šef stručnog štaba crveno-belih.

Ročesti je, podsetimo, bez takmičarske košarke preko šest meseci i poslednji meč odigrao je na gostovanju Efesu u Istanbulu 6. marta ove godine. Od tada se, nažalost, sezona prekinula, a Ročesti je od tada bez angažmana. Njega po dolasku u Beograd u subotu čekaju verifikacija ugovora i lekarski pregledi, a zavisno od rezultata istih i naravno, od vremena potrebnog za uigravanje i učenje akcija, biće jasnije da li je realno očekivati ga na parketu već naredne sedmice ili ne.

Dobra vest za Crvenu zvezdu jeste status Emanuela Terija. Prema saznanjima MOZZART Sporta, on je počeo da trenira sa ekipom u sredu, odnosno pošto je dobio negativne nalaze na Covid-19 testu i zeleno svetlo doktora. To znači bi on mogao da se nađe bar u protokolu u nedelji duplog evroligaškog programa. Ali, kako se i ranije najavljivalo, Crvena zvezda neće forsirati njegov povratak na teren i sačekaće Terija da bude potpuno spreman da ispuni sve što se od njega traži.

