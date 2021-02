Prvog dana februara Nikola Jokić je izjednačio rekord karijere u najjačoj ligi sveta sa 47 poena protiv Jute. Večeras je Nikola Vučević otišao korak dalje. Srušio je rekord koji je pre oko tri i po godine postavio protiv Bruklin Netsa (41) i u pobedi Orlanda nad Čikagom (123:119) upisao 43 poena. Postigao je 35 poena za nepune tri četvrtine, usporio u odlučujućem kvartalu, da bi u poslednjim sekundama sa linije za slobodna bacanja overio trijumf sastava sa Floride i došao do najvećeg broja poena na jednom meču u NBA karijeri.

Da će ovo biti veče za pamćenje bilo je jasno od samog starta utakmice. Postigao je prve poene na meču (dvojku), da bi potom vezao još pet poena. Na ulasku u četvrti minut je vezao dve trojke, da bi do kraja kvartala dopisao još dva poena - ukupno 15 za uvodnih 12 minuta. Orlando je prvu deonicu dobio sa 33:31, što znači da je postigao nešto manje od polovine poena svoje ekipe.

Usledio je preokret Bulsa u nastavku, ali su Enis u Furnije nakrenuli tas na stranu Medžika. U poslednjim trenucim druge deonice Vučević postiže i četvrtu trojku na meču. Na zasluženi odmor otišao je sa 24 upisana poena, Medžik je imao 10 poena prednosti. Ponovio je poluvreme koje je u novembru 2017. godine imao protiv Lejkersa, ali je tada 24 poena ubacio za poslednja dva kvartala. Večeras je ubacio rekord u prvih 24 minuta.

Nije usporavao ni u trećoj četvrtini. Na dva minuta do kraja perioda, dvojkom za 88:76, poboljšao je svoj učinak na 35 poena. Imao je već u tom trenutku dabl-dabl (10 skokova). Takav učinak je za tri četvrtine u dresu tima sa Floride u poslednjih 25 godina upisao još samo Eron Gordon.

Čikago se ipak nije predavao, iako nije mogao da zaustavi Vučevića. Uspeli su gosti da ga uspore u poslednjoj deonici, pa su u samom finišu prišli i na dva poena zaostatka. Usledio je faul nad centrom Orlanda, koji je na nešto više od dve sekunde do kraja dobio dva penala. Pogodio je oba, obezbedio svom timu trijumf i došao do rekorda karijere. Fantastičnom poenterskom učinku dodao je i 19 skokova, četiri asistencije i blokadu. Izgubio je samo jednu loptu i sve to za 37 minuta na parketu. Postao je tako tek četvrti igrač u istoriji Orlanda koji je tokom jedne utakmice zabeležio 40 poena i 15 skokova.

Pratili su ga Furnije sa 20, Kol Entoni sa 17 (devet asistencija) i Džejms Enis sa 14 poena. Kod Bulsa se istakao Zek Lavin sa 26 poena, 20 je dodao ruki Patrik Vilijams, dvocifreni i Kobi Vajt (16), Tadeus Jang (15), Denzel Valentajn (14) i Lauri Markanen (13).

Dok je Vučević obarao rekord na Floridi, Pejsersi i Pelikansi su igrali dramatičnu završnicu u Indijanapolisu. Četa Stena Van Gandija je na kraju uspela da slavi, iako je u samom finišu prosula prednost koju je gradila tokom čitave utakmice (114:113).

Posle odlične druge četvrtine (30:18) imali su devet poena viška gosti iz Nju Orleansa. U trećem kvartalu su zaigrali još bolje, ali se Indijana probudila u finišu, pa su gosti na poslednju pauzu otišli sa 11 poena prednosti. Uspela je Indijana da istopi minus, a nakon trojke Holideja da stigne i do preokreta na oko tri minuta do kraja. Lonzo Bol je odgovorio trojkom, ali je Mekdermot uzvratio istom merom. Prava drama u Indijanapolisu. Vezali su potom po dva poena Ingram i Adams, ali je Majls Tarner odgovorio trojkom. Pola koša viška za Pelikanse ispostavilo se ipak dovoljnim za trijumf.

Ingram sa 30 i Bol sa 20 poena (devet skokova) su predvodili pobednički sastav. Pratili su ih Vilijamson sa 18 i Adams sa po 12 poena i skokova. Redik je dodao 12, 11 je ubacio Džoš Hart. Sa druge strane 22 poena Džastina Holideja, Lemb je dodao 17, Mekdermot 13, dok su dvocifreni bili i Tarner sa 112, kao i bivši centar Mege Goga Bitadze sa 10 poena. Ti Džej Mekonel je imao devet poena, ali čak 15 asistencija.

Utakmicu je obeležio i Zajon Vilijamson, kada je u finišu druge četvrtine "pokvario" obruč. U svom stilu je snažno zakucao i tom prilikom pokidao mrežicu. Usledila je pauza da se ona zameni i da se koš naštimuje, pa je utakmica ubrzo nastavljena.

Neizvesno je bilo i u Bruklinu, gde je Kevin Durent najpre izostavljen iz rostera, zbog mogućih kontakata sa osobama koje su potencijalno zaražene virusom korona. Par trenutaka pred početak utakmice se ipak pojavio na klupi, samo da bi posle 19 minuta na parketu ipak napustio utakmicu zbog zdravstvenih i bezbednosnih protokola. Uspeo je da učestvuje sa osam poena u porazu Netsa, Toronto je posle sjajne serije Laurija u završnici stigao do 11. trijumfa u sezoni (123:117).

Gosti iz Kanade su početkom druge četvrtine imali i višak od 17 poena, ali se Bruklin serijom 9:0 potpuno rezultatski vratio. Na veliki odmor otišlo se sa četiri poena prednost za četu Nika Nursa.

Usledio je preokret. Bruklin je stigao i do šest poena prednosti na startu trećeg kvartala, ali je usledio jak odgovor Reptorsa: serija 11:3 za novi preokret. Tesno je bilo do samog kraja, Toronto je na poslednji odmor otišao sa dva poena prednosti.

Kao u najboljim trilerima, Bruklin stiže ponovo do prednosti. Vezali su osam poena početkom odlučujućeg perioda i stekli pet poena prednosti Netsi. Nije to dugo trajalo. Usledio je odgovor gostiju i novi preokret u Berklejs centru. Do samog kraja su se ekipe smenjivale u vođstvu, da bi Kajl Lauri sa dve trojke prelomio utakmicu. Doneo je na tri minuta do kraja gostima četiri poena viška, ubrzo je Bušer povisio prednost na šest. Heris je trojkom podgrejao nade domaće ekipe, ali je ubrzo istom merom uzvratio Vanvlit, pa je sve postalo jasno.

Drame nije bilo u Ohaju, gde se Milvoki prošetao do pobede (123:105). Držali su se Kavsi ipak sve do poslednjeg kvartala, koji gosti rešavaju sa 29:16 u svoju korist. Četa Majka Budenholcera je meč zatvorila serijom 9:0.

Adetokunbo je predvodio Bakse sa 33 poena i 12 skokova, pratili su ga Holidej sa 17 poena, Midlton sa 15, kao i Portis sa 14. Dvocifreni su bili i Bruk Lopez (13), kao i Donte Divinćenco, koji je uspeo da upiše i dabl-dabl učinak (po 11 poena i skokova). Kod Kavsa sedam igrača sa dve cifre u poenterskoj koloni: Sekston 19, Dramond 18, Alen 13, Prins i Osman 12 i Okoro 10 poena.

NBA

Subota

Indijana - Nju Orleans 113:114

/Holidej 22 - Ingram 30/

Orlando - Čikago 123:119

/Vučević 43 - Lavin 26/

Bruklin - Toronto 117:123

/Heris 19 - Siakam 33/

Klivlend - Milvoki 105:123

/Sekston 19 - Adetokunbo 33/

Šarlot - Juta 121:138

/Bol 34 - Bogdanovic 31/

Majami - Vašington 122:95

/Nan 25 - Len 18/

Oklahoma - Minesota 103:106

/Harford 26 - Bizli 24/

Finiks - Detroit (u toku)

LA Klipers - Boston (u toku)