Novica za Marku: O poređenjima sa Maldinijem, karijeri, Željku, Realu, Lasu, budućnosti srpske košarke...

Odlazak u penziju Novice Veličkovića i emotivan oproštaj pred punom Arenom u meču protiv evropskog prvaka Efesa je odjeknuo i do Španije.

Najpoznatiji španski sportski dnevnik Marka je tim povodom razgovarala sa Veličkovićem kojeg se na Pirinejima najviše sećaju po periodu provedenom u Real Madridu. Iako zbog povreda nikada nije u Madridu mogao da pruži maksimum kao sportista i borac je ostavio pozitivan utisak zbog kojeg ga Merengesi poštuju.

Marka je sa Veličkovićem napravila malu retrospektivu o prošlosti, ali i pitala ga o budućnosti.

O karijeri...

„Veoma sam zadovoljan karijerom jer svima je dobro poznato koliko sam imao problema sa povredama. Borio sam se protiv kolena i pored toga uspeo da odigram 10 sezona kod kuće i Partizanu. Ova oproštajna utakmica protiv Efesa je bila veoma lepa i emotivna. Jedinstven je osećaj kada vas na oproštaju porede sa legendama kao što su Ilić, Barezi ili Maldini. Onda znaš da si uradio prave stvari. Nešto što bi mnogi mladi ljudi želeli da urade ali nisu mogli“.

O kraju u Partizanu...

„Partizan je moj život. Kada sam prvi put otišao iz zemlje, mislio sam da ću u Madridu ostati dugo ali onda mi je postalo jasno da mi je san da završim u Partizanu“.

O propuštenoj šansi da zaigra kod Željka Obradovića...

„Posle teških godina za Partizan, povratak jednog od najvećih imena u istoriji košarke je izazvao euforiju. Svi se sada nadaju da ćemo sa Željkom napraviti velike stvari. Nažalost ja nisam mogao više. Žao mi je zbog toga, ali osam ili devet godina sam se borio sa povredama i bilo je jasno da ne mogu više“.

O povredama...

„Nekih četiri ili pet godina sam imao brutalan napredak. Igrao sam u Partizanu, bili smo među osam najboljih klubova u Evropi i potpisao sam za jedan od najvećih klubova Evrope. Nisam znao koje su mi granice. Dešavale su mi se samo dobre stvari. Bez povreda bih sigurno uspeo da uradim još više. To je ono što me muči. Nisam uspeo da saznam koje su mi granice. U poslednjoj sezoni u Realu, trener Pablo Laso mi je mnogo pomogao. Imali smo sjajan odnos. Zbog kolena nisam mogao da treniram ali me je čekao i zaigrao sam u plej-ofu“.

O Real Madridu i Pablu Lasu...

„Proveo sam tri godine u Realu Madridu i prema njemu osećam samo ljubav. To je najbolje što mi je košarka dala van moje zemlje. Kada pričam sa ljudima u Srbiji, ne mogu da im dočaram koliko je Real veliki. Pablo Laso je poseban trener i ovih njegovih 11 godina u Realu su nešto ogromno. Srećan sam zbog njega, zbog Ljulja koji je jedan od najboljih bekova Evrope... Srećan sam zbog svih u Realu! Od doktora, preko fizioterapeuta do ekonoma. Drago mi je zbog Lasovih 11 godina u Madridu i siguran sam da će osvojiti još titula“.

Da li će Srbija dominirati evropskom košarkom u budućnosti...

„Sigurno. Iako se nismo kvalifikovali za Olimpijske ige, imamo MVP igrača NBA lige, MVP igrača Evrolige, Teodosića, dobre mlade igrače... Imamo budućnost. Ne znam kako će biti za 20 godina, ali za narednih pet do 10 godina imamo tim koji može biti dominantan. Na Balkanu ima mnogo talenta i samo treba raditi sa tim igračima da postanu veliki. Košarka je religija kod nas“.

O planovima posle igračke karijere...

„Košarka je nešto što najviše volim. Imam dvoje dece, dobar život i sada želim malo da odmorim i uživam sa njima. Košarka mi je život i želim da ostanem u njoj“.