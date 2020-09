Turk Telekom 54, Karšijaka 63 poena! Crvena zvezda je na dva pripremna meča Glorija Kupa u Antaliji protivnicima dozvolila tek ukupno 117 poena, što može da najavi da će u nukleusu selekcije pod komandom Saše Obradovića biti granitna, bespoštedna, strahovito agresivna odbrana!

U danu kada su u sportskom kompleksu Glorija potvrđeni slučajevi virusa korona, zbog čega su se Galatasaraj, Fenerbahče i Turk Telekom povukli sa turnira, prvak Srbije i Jadranske lige ostvario je još jednu ubedljivu pobedu i bar prema sadašnjem planu i programu zakazao daleko ozbiljniji duel protiv Anadolu Efesa za nedelju u 15 časova – 74:63 (27:18, 20:13, 20:16, 7:16).

Karšijaka se samo na momente pokazala kao nešto ozbiljniji takmac od Turk Telekoma, ali posle ove dve utakmice može se zaključiti da je Crvena zvezda daleko iznad nivoa FIBA Lige šampiona čak i u ovom, nepotpunom sastavu.

Crvena zvezda je ponovo rivala samlela jakom odbranom i bez obzira na to što je do početka sezone ima još vremena, deluje da su puleni Saše Obradovića spremnida brane dve najvažnije titule i pre svega mesto u Evroligi. Pod uslovom, naravno, da Đordi Bertomeu i njegovi saradnici dodele specijalnu pozivnicu Jadranskoj ligi naredne godine...

Utakmica je praktično bila rešena već u drugoj četvrtini, kada je Zvezda zahvaljujući minijaturama Korija Voldena, uz asistenciju Dejana Davidovca i Ognjena Dobrića, uzela stabilnu dvocifrenu razliku koju više nije ni ispuštala do kraja susreta. Odbrambeno je Zvezda upravo u ovom delu izgledala gotovo perfektno, pošto je rivalu prepustila samo 13 poena, dok je razlika na poluvremenu iznosila 16 poena (47:31). Karšijaka je nakratko zapretila početkom drugog dela i spustila se tek na deset poena zaostatka, ali to je iblo sve što je nekadašnji prvak Turske mogao da pokaže protiv vrlo motivisane Crvene zvezde, a distanca je s vremenom postajala sve veća i išla na maksimalna 22 poena. Do opuštanja je došlo u poslednjem kvartalu i Saša Obradović je bio vidno nezadovoljan činjenicom da su mahom rezervisti na parketu skupili tek sedam poena za deset minuta, ali to je čemu će se sigurno posvetiti pažnja narednih dana i sedmica.

----------------------------------

KARŠIJAKA – CRVENA ZVEZDA 63:74

/18:27, 13:20, 16:20, 16:7/

Dvorana: Glorija Sport Arena, Antalija;

KARŠIJAKA: Birsen 14, Morgan 6, Tejlor 5, Henri 10, Jildirim 4, Ozkan -, Agva 4, Erden 2, Bitim 6, Kenedi 5, Mbaje 7, Sonsirma -.

CRVENA ZVEZDA: Hol 14, Volden 12, Lojd 17, Davidovac 6, Lazić 10, Rit 5, Radanov -, Dobrić 4, Simonović 2, Jagodić Kuridža 5, Simanić 3, Kuzmić 6.

----------------------------------

Posle kraće pauze zbog problema sa skočnim zglobom u ekipu se vratio Kori Volden. Nekadašnji igrač Partizana ostavio je vrlo dobar utisak i meč završio sa 12 piena, četiri asistencije i dva skoka za nešto manje od 18 minuta u igri. Najbolji, a ovog puta najefikasniji igrač crveno-belih bio je Džordan Lojd sa 17 poena (5/12 iz igre, 2/7 za tri), na šta je dopisao pet uhvaćenih i četiri podeljene lopte. Crvena zvezda ponovo je uživala u organizaciji Lengstona Hola koji je pametno koristio minute i praktično svaki posed lopte. Za 28 minuta u igri skupio je 14 poena (5/7 iz igre), šest asistencija i dva skoka, pa su tako trojica glavnih igrača Zvezde zajedničkim snagama upisali 43 poena. Oni su ujedno bili i jedini sa dvocifrenim učinkom. Davidovac je ubacio šest, Marko Jagodić Kuridža i Duop Rit po pet poena, s tim što je nekadašnji dugajlija FMP ovog puta imao manju minutažu zbog toga što je brzo ušao u problem sa faulovima. Kod Karšijake 14 poena imao je Metedžan Birsen, dok je veliki peh doživeo Dejvid Kenedi kome je u finišu susreta stradalo koleno i deluje da povreda nije nimalo naivna...

Konstantno većim delom, sigurno, s mnogo samopouzdanja. Još je rano za velike zaključke, ali Saša Obradović može da bude zadovoljan onim što je mogao da vidi dosad u Antaliji. Sada ide mnogo jači izazov – Efes.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com