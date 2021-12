Odbrana Partizana na velikom ispitu: Ranjeni zmaj je najopasniji

Uspeo je Partizan posle reprezentativne pauze da preskoči dve velike prepreke. Izdigao se iz pepela u Laktašima i savladao Igokeu, a potom u Parizu tukao i lidera francuskog prvenstva Metropolitan. Pred crno-belima je još jedan težak zadatak - u Štark Arenu stiže ranjena Cedevita Olimpija (19.00). Sastav iz Ljubljane je u seriji od četiri vezana poraza, ali je u sedmici na izmaku odigrao fantastičan meč protiv Virtus Bolonje, tokom kojeg je još jednom pokazao da ima veoma bogat napadački arsenal.

Predstojeći duel biće tek peti između ovih timova u Jadranskoj ligi. Obe ekipe su slavile u svojim dvoranama, pa je rezultat u pobedama 2:2.

Ekipa Željka Obradovića je nastavila sa sjajnim rezultatima. Iako čak devet prvotimaca nije bilo u poziciji da odmori tokom reprezentativne pauze, zbog obaveza u državnim timovima na startu kvalifikacija za Mundobasket, uspeli su crno-beli da dobiju Igokeu i Metropolitan i tako ostanu na samo dva poraza od starta sezone (14 pobeda) u oba takmičenja.

I dok su u Laktašima bili na ivici ambisa, gubili 14 razlike i potom u samoj završnici došli do preokreta i pobede, košarkaši Partizana su protiv sastava Vensana Kolea u šestom kolu Evrokupa prikazali odličnu i strpljivu igru u ofanzivi. Ubacili su 89 poena, a pritom izgubili samo tri lopte, uz 22 ubeležene asistencije i procenat šuta za dva poena od 61,8 odsto (21/34). Bilo je to istorijsko izdanje crno-belih u Evrokupu, s obzirom da su izgubili najmanje lopti na jednom meču u ovom takmičenju i zauzeli peto mesto na večnoj listi Evrokupa u rangiranju timova prema parametru "assist-turnover ratio" (odnost asistencija i izgubljenih lopti). Ovaj napredni statistčki parametar prikazuje koliko efikasno je ekipa izvodila napade tokom jedne utakmice, koliko dobro je čuvala loptu i na protivničkoj polovini pronalazila prava rešenja. Jasno, partiju crno-belih zasenila su samo četiri učinka i to dovoljno govori o tome kako su Obradovićevi puleni odigrali u Parizu.

Ponovo je bljesnuo Kevin Panter. Iako se mučio u poslednjih par sedmica, namestio je ruku i susret sa Metropolitanom okončao rekordnim učinkom u sezoni - 28 poena. Zadavao je velike glavobolje odbrani rivala, prodirao i mudro uspevao da iznudi penale, pa ih je izveo 13 i samo jedno promašio. Nema sumnje da će crno-belima biti potrebno još jedno kvalitetno izdanje američkog košarkaša, ali i da će za tako nešto biti prostora, pošto naredni protivnik teži ka brzoj igri, kratkim posedima i akcenat stavlja na ofanzivu, pa utakmice sastava iz Ljubljane po pravilu obiluju poenima.

Odbrana Partizana je u pomenutim duelima, posebno u Francuskoj, bila na velikom ispitu, a sada je čeka jedan od najtežih u ABA ligi. Cedevita Olimpija trenutno ima drugi napada takmičenja sa 81,9 poena po meču, ali je pre samo nekoliko dana pokazala sav svoj ofanzivni potencijal u meču Evrokupa. Nije uspela da iznenadi Virtus Bolonju, ali je jednom od favorita za osvajanje takmičenja ubacila 101 poen.

Ljubljančani su tokom reprezentativne pauze doveli dva velika pojačanja. Umesto Markusa Kina i Žige Dimeca stigli su Jogi Ferel i Alen Omić - dva košarkaša velikog iskustva. Amerikanac je pet godina proveo u NBA ligi, upisao 268 nastupa u najjačem takmičenju na svetu, dok je Omić dobro poznato ime na Jadranu, a tokom karijere je branio boje i timova poput Gran Kanarije, Anadolu Eesa, Hapoel Jerusalima, Crvene zvezde, Budućnosti, Olimpije Milano i Huventuda. Vratio se u glavni grad Slovenije posle šest godina i sa razlogom se od 29-godišnjeg centra rodom iz Tuzle puno očekuje u nastavku sezone.

Upravo je ovaj dvojac najviše doprineo fanstastičnom napačkom izdanju u okršaju sa prvakom Italije. Ferel je protiv Virtusa odigrao MVP meč. Okončao je susret sa 24 poena, pet ubačenih trojki iz devet pokušaja i 11 asistencija, što mu je donelo indeks korisnosti 38. Omić je u drugom nastupu po povratku u klub postigao 18 poena, uhvatio tri skoka i zabeležio dve asistencije. Četa Jurice Golemca je protiv ekipe Serđa Skariola pogodila 16 šuteva sa distance (iz 35 pokušaja) i za dva šutirala sa 65,5 odsto uspešnosti (19/29). Bili su igrači sastava iz Ljubljane vrlo kreativni, pa su upisali i 25 asistencija.

Dakle, čini se da je kriza iza Golemca i njegovih pulena. Ostao je bivši trener Primorske na klupi Cedevite uprkos činjenici da je vezao četiri poraza u oba takmičenja, pretrpeo katastrofe u duelima sa ekipama Budućnosti (60:91) i Mege Mozzart (75:104) kao i da je poražen u okršaju sa poslednjeplasiranim timom ABA lige Zadrom pred svojim navijačima. Strpljenje je počelo da se isplaćuje. Pojačanja su se pokazala kao pun pogodak, već su dobro kliknula sa ostatkom tima i jasno je da je pred crno-belima težak zadatak.

19.00: (1,30) Partizan (16,0) Cedevita Olimpija (3,90)

O tome je pred današnji meč govorio i Željko Obradović, a posebno je istakao Ferela.

"Cedevita Olimpija je promenila ekipu u smislu da Jogi Ferel čovek koji komanduje svim onim što se dešava na terenu. Izvanredan igrač, izvanredan šuter za tri poena, plus Alen Omić na petici. Oni su iskristalisali neke stvari u njihovom rosteru i poslednju utakmicu, protiv Virtusa u Evrokupu su odigrali izvanredno. Bez obzira što su izgubili, napadački su pokazali izuzetno veliki potencijal, kao i obično, moraćemo da krenemo od naše odbrane", rekao je trener Partizana.

Golemac je napomenuo da njegova ekipa mora da popravi igru u odbrani, uspostavi kontrolu skoka i bude pametna u napadu.

"Partizan je izraziti favorit pred subotnju utakmicu, zbog svega što je dosad prikazao. Sigurno je jedan od glavnih favorita za osvajanje titule regionalne lige i Evrokupa. Na njegovoj klupi sedi najbolji trener u Evropi. Moramo da budemo mnogo bolji nego što smo bili, posebno u igri u odbrani. Što duže moramo da budemo u igri za pobedu, držimo protivnike blizu i na kraju pokušavamo da postignemo pozitivan rezultat. To možemo sa kontrolom skoka, odličnom odbranom i pametnim napadom", rekao je trener Cedevita Olimpije pred gostovanje u Štark Areni.

Ugostiće Partizan večeras i jedno dobro poznato lice - Eda Murića. Bivši košarkaš crno-belih zna kakva atmosfera čeka njegovu ekipu u Beogradu.

"Očekujemo veoma tešku utakmicu. Svesni smo činjenice da je uvek teško igrati protiv Partizana na domaćem parketu. Beograđani imaju navijače koji dođu na svaki meč i tako pokažu podršku. Moramo da se fokusiramo na sebe, da rastemo kao tim i gradimo našu igru. Potrudićemo se da se suprotstavimo našim protivnicima, da budemo konkurentni, i da ih što više iznenadimo. Sve je moguće. Verujemo u sebe, verujemo da možemo da pokažemo mnogo bolju igru nego što smo do sada prikazali i učinićemo sve da to uradimo", istakao je Murić pred duel sa bivši klubom.

ABA LIGA - 11. KOLO

Petak

Borac - FMP 77:80

/Marinković 17 - Nevels 23/

Subota

17.00: (12,0) Krka (28,0) Crvena zvezda (1,03)

19.00: (1,30) Partizan (16,0) Cedevita Olimpija (3,90)

21.00: (2,55) Studentski centar (14,5) Igokea (1,60)

Nedelja

12.00: (1,20) Mega Mozzart (19,0) Split (5,00)

19.00: (3,50) Cibona (16,0) Budućnost (1,35)

21.00: (2,15) Zadar (14,5) Mornar (1,80)

*** Kvote su podložne promenama