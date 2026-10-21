Oglasio se Panatinaikos: Srećno u vašem mraku i nebitnosti, svetlost sunca će uvek pobediti

Saopštenje prenosimo u celosti, uz neophodnu redakcijsku obradu:

„Godinama je Panatinaikos trpeo skandalozne sudijske odluke veoma određenih pojedinaca koji su više puta delegirani protivno pravilima. Klub je gubio titule, bio primoran da igra pred praznim tribinama u dvorani koju je platio sopstvenim novcem i platio stotine hiljada evra kazni — sve zato što njegov vlasnik, Dimitris Janakopulos, javno osuđuje i govori o sramotnim stvarima koje svi vide, ali ćute. Bio je meta, izložen zlonamernim klevetama, zabranjeno mu je da gleda sopstveni tim i onemogućeno mu je da prisustvuje pomenu svom ocu.

Panatinaikos ostaje i nastavlja da se takmiči u utakmicama koje sude sudije suočene sa optužbama za teška krivična dela, sudije koje u svojim domovima drže stotine hiljada evra u gotovini. Ostaje i nastavlja da se takmiči sa sudijama koje nemaju poštovanja prema ovom sportu. Ostaje i nastavlja da se takmiči u trulom sistemu koji skrnavi ono što najviše volimo. Košarku.

Pokušali ste da nas slomite. Pokušali ste da izokrenete svaki ideal, svaki princip logike i samu realnost. Verovali ste da uspevate. Međutim, zaboravili ste nešto ključno. PANATINAIKOS NISU KUPOVI, TITULE, DRESOVI NITI POJEDINCI. PANATINAIKOS JE VREDNOST. A mi koji služimo ovom klubu dobro znamo da njegovom odbranom branimo njegovu istoriju, 'Zelene', PRAVDU i njegove PRINCIPE.

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Panatinaikos će preduzeti pravne mere kako bi povratio ono što je ukradeno od strane korumpiranog režima. Dugujemo to našim navijačima, koji su ovu golgotu gledali uživo pred svojim očima, i, naravno, dugujemo to našim igračima i trenerima, kojima je oduzeto ono što im je pripadalo. I to ćemo učiniti. To će biti naša sledeća pobeda protiv režima.

Srećno u vašem mraku. Srećno u vašoj nebitnosti. Svetlost sunca će uvek pobediti.

P.S. Panatinaikos pomno prati razvoj situacije i oglašavaće se novim saopštenjima kad god to bude smatrao potrebnim“, stoji u saopštenju Panatinaikosa.