NBA liga neće ući u Evropu, jer je Evroliga sama dovoljna da "štiti" interese košarke na Starom kontinentu. Košarka pak ne može da se poredi sa fudbalom, jer u najpopularnijem sportu na svetu i nacionalna prvenstva mogu sama da se finansiraju, dok je u košaci to mnogo teže. Evroliga se ipak neće širiti na više od 20 klubova. Dok se Evrokup neće ugasiti. Sve su to poruke koje je predsednik Evrolige Đordi Bertomeu izrekao u razgovoru sa novinarima evropskih redakcija, među kojima je bio i Mozzart Sport.

Pa da krenemo redom, uz napomenu da o zabrinutosti Evrolige za ABA ligu čitajte u odvojenom tekstu OVDE. Sada pak o drugim temama. Prvo o bojazni zbog potencijalnog "zatvaranja" Evrolige. Bertomeu kaže, želeo je to 2000. godine, ali sada...

"Sada smo u Ligi u kojoj su klubovi sa projektima, sponzorima... baziranoj na konceptu stabilnosti. U Ligi su uvek igrali klubovi koji su imali (takmičarski) pristup našem takmičenju. Projekat koji smo predstavili 2014. godine bio je sa piramidalnim konceptom. Klubovi su preko nacionalnih prvenstava ulazili u Evrokup, a odatle su imali mogućnost da se plasiraju u Evroligu. I to je prirodan proces. Evrokup je dobar filter, odnosno neka vrsta trening kampa do Evrolige koja je iz godine u godinu sve zahtevnija i moramo da budemo sigurni da će ti klubovi (koji uđu u Evroligu) biti u mogućnosti da se takmiče na tom nivou i da se neće mučiti. Ovo je razlog zašto je postavljena ovakva piramida".

Priznao je da su se desile neke loše druge stvari koje su delimično uticale na ovakav koncept, kao što je stvaranje Lige šampiona i odlazak timova iz Evrokupa.

"To je ometalo razvoj našeg koncepta baziranog na sportskim rezultatima. Zatvorena Evrolige u ovom momentu nije realna, odnosno nismo blizu našeg sna. Ali ne vidimo problem da se desetogodišnji ugovori (klubova) automatski produžavaju, jer praktično 16 klubova ima ugovore što govori o stabilnosti Lige i što je dobro za razvoj takmičenja. To je prozor kroz koji će se drugi projekti pridružiti nama."

Nema dilemu koji je idealan broj klubova u Evroligi.

"Niko ne može da vam kaže šta će se desiti u periodu od deset godina, jer se sportska industrija razvija veoma brzo. Verujem da će pandemija biti takođe faktor da ubrza evoluciju. U narednih nekoliko godina videćemo mnogo novih stvari. Kad se sve ovo što se događa oko pandemije usaglasi sa konceptom stabilnosti, ali i gledajući na veličinu tržišta, verujemo da je 18 do 20 timova maksimum kako bismo zadržali kvalitet proizvoda i takmičenja, ali i da bismo imali najbolji geografsku distribuciju. To je po nama balans. Ne vidimo više od 20 ekipa u ovom momentu, ako uzmemo u obzir i uticaj klubova na takmičenje u domaćim ligama. Mnogo ima faktora koje treba uzeti u obzir. Najvažniji je da zaštitimo kvalitet Evrolige, jer kvalitet i kvantinent ne idu uvek ruku pod ruku. Na srednji rok to je taj broj od 20 ekipa."

Dodao je da će finansijska regulativa biti ključna za razvoj profesionalnog sporta.

"Ne može da se troši bez kontrole. Sada 70 odsto budžeta ide na igrače, što će imati malo smisla posle pandemije. Definitivno klubovi moraju malo da dišu posle pandemije nekoliko godina. U komunikaciji sa Unijom igrača, razumeli smo da ćemo morati da kontrolišemo stvari kao što su plate igrača, uloge agenata i druge teme koje su bile nedodirljive do danas. Promeniće se veoma brzo. Verujemo da će novi sistem ceo biti vezan za održivost, a odživost nije samo obezbediti više resursa sistemu niti doneti što više novca na sto. Tražimo racionalan sistem koji bi rukovodio budžetom. Ovo ima smisla jednino ako se kolektivno klubovi prihvate toga, jer je u tome fundamentalna uloga lige."

Evroliga ne razmišlja o smanjenju broj mečeva.

"Ovo nije najbolja sezona kada pričamo o kalendaru. U Italiji recimo, Olimpija igra meč domaćeg plej-ofa nekoliko dana po povratku sa Fajnal fora, a klubovi u Francuskoj ne znaju kako će da završe sezonu, a sad je kraj maja. Veoma čudna sezona, svi klubovi pokušavaju da urade najbolje u pandemiji. Mi smo ponosni i srećni što smo zadržali format tamičenja bez promena. Cele sezone smo imali odličnu saradnju sa ligama, održali smo nekoliko zajedničkih sastanaka na kojima je prevladavala pozitivna atmosfera. Znamo da će u budućnosti kalendar biti veoma prepunjen. Iz našeg ugla, ako svi rade u interesu navijača, onda moramo da razmišljamo o tome šta navijači žele. Treba da privučemo publiku i njihovu pažnju, a to možemo jedino kvalitetom timova i takmičenja. Ukoliko bismo smanjiili broj utakmica, išli bismo protiv navijača. A mi to nećemo da radimo."

EVROKUP SE NE GASI

Govoreći o Evrokupu, Bertomeu garantuje: i to će takmičenje opstati.

"Nije tačno da se Evrokup gasi. Od januara razgovaramo u potpuno drugom smeru. Formirali smo radnu grupu sastavljenu od klubova. Objavili smo koje smo promene koncepta takmičenja napravili. Namera je da što više ekipa iz Evrokupa integrišemo u strategiju Evrolige", rekao je Bertomeu.

Jasno je da je Evrokup u neku ruku preuzeo sistem licenciranja s početka Evrolige kada su ekipe potpisivale trodgodišnje ugovore. Objasnio je zašto je došlo do te promene.

"Kada smo pravili novi koncept Evrokupa 2014. godine nije bilo Lige šampiona koja je malo poremetila sve to. Svi znaju da je to Fibino takmičenje kreirano da zameni Evroligu. Nemam ništa protiv, ali ne možete da to opovrgnete. Do tada su klubovi u Italiji, Španiji, Francuskoj... dugi niz godina znali način na koji stižu do Evrokupa. Sada se samo čini da imaju opciju da biraju, ali su zapravo pritiskani od nacionalnih federacija da igraju u Ligi šampiona. Poslednjih godina su klubovi potpisivali višegodišnje ugovore sa FIBA - za novac. Šta vam to govori? Da njihov sistem ide u istom smeru kao naš. Nemam ništa protiv toga, samo iznosim činjenice", indirektno je Bertomeu ukazao da FIBA koja je sve vreme napadala Evroligu zbog licenciranja, na mala vrata uvela sličan sistem u Ligi šampiona...

Pojasnio je zašto je ta "dezorijentisanost" kubova prilikom izbora međunarodnog takmičenja problem.

"Kada klub završi sezonu ne zna da li 'ide levo ili desno', u zavisnosti kakav pritisak trpi sa njihove strane (nacionalnih federacija). To nije dobro. Do 2017. je bilo jasno - ako se ne plasira u Evroligu, ide u Evrokup. A od te godine imamo više takmičenja. Pošto Fiba nije uspela da zameni Evroligu, onda je napala Evrokup, pa sada klubovi pate. Sastali smo se sa timovima iz Evrokupa na kraju sezone, razgovarali kako da osvežimo takmičenje, ali takođe i da bismo počistili ovaj nered. Jer kako da se ekipa snađe kada jedne godine igra Evrokup, pa sledeće Ligu šampiona. Zato smo odlučili da idemo sa ovom strukturom u kojoj nema kvalifikacija iz domaćih liga, već da se fokusiramo na sistem. Radimo na stabilnosti. Tražićemo klubove koji će biti sa nama. Ako su dobri ostaće, ako ne, idemo na druge. Praktično sa Evrokupom smo se vratili u 2000. kada smo imali trogodišnje ugovore u Evroligi. Znate kako su dobijali i kasnije gubili licence. Dakle, takmičenje (Evrokup) neće biti zatvoreno."

Najavljeno je da će u Evrokupu biti 20 ekipa

"Nemamo dilemu. Samo klubovi sa vizijom ostaju. Želimo da izbegnemo da se 'šetaju' (pod pritiskom). Poštujemo njihove odluke. Imamo čistu sliku kada su u pitanju učesnici iz Italije, ABA lige, Grčke, Litvanije, Nemačke, Francuske, Španije. Imaćemo konačnu listu 16. juna, a zvanično ćemo saopštiti 8. jula kada je skupština ECA", objasnio je Bertomeu.

IZBOR UREDNIKA

KOŠARKA NIJE ŠTO I FUDBAL

Evroliga je nezavisno takmičenje u odnosu na FIBA, dok fudbalski klubovi nisu uspeli da se odvoje od UEFA...

"Neko rešenje koje funkcioniše na jednom mestu ne mora da znači da će da biti uspešno na drugom. Realnost u fudbalu je drugačija nego u košarci. Ne milsim na brojeve i nivo biznisa jer su razlike očigledne. Potencijal domačih liga u fudbalu ne može da se poredi sa potencijalom nacionalnih šampionata u košarci. Da sam u fudbalu da ne bih primenio isto ovo kao u košarci. Ali, interesantno je da se sva ova pitanja, koja se otvore na svakih pet, šest sedam godina, zatvaraju bez ikakve diskusije. Pri tome se objašnjava da se ruše tradicionalne vrednosti evropskog sporta. I to je to, diskusija je gotova. Ali, interesantno je da tu tradiciju ne poštuju sami oni koji su se na nju pozvali. Po pogledajte samo u poslednjih deset godina. S druge strane, ako se baziramo na tradiciji, onda se ništa ne bi promenilo od Drugog svetskog rata, a promenilo se. Ako se sve menja, kultura, muzika.. zašto se ne bi i sport promenio? Pre ili kasnije treba da se otvori diskusija. Siguran sam da će debata biti otvorena u budućnosti."

Elitno takmičenje ne planira da u dogledno vreme uvede mečeve vikendom.

"Nikad nismo razmišljali da igramo vikendom. Jeste dobro zbog navijača, ali uvek treba da se balansira situacija. Sadašnji kalendar pruža više utakmica navijačima, ali je, posebno dupli program, bio na teretu timova. Igrali smo te duple programe, ali nismo remetili domaće lige. To je uložen napor sa naše strane, a ne sa njihove. Ko zna šta će se desiti na duge staze, ali sigurno na kraće ne vidim da će biti promena."

Narednih nedelja će Evroliga svesti računicu troškova i prihoda na Fajnal foru.

"Biće značajnih gubitaka. Troškovi su manje-više isti, sa ili bez gledalaca. Ali, nemamo navijača. Prvi je F4 bez gledalaca, ali smo uložili napore da svima približimo digitalno takmičenje, ako već ne mogu da budu prisutni lično. To su ekstra troškovi. U normalnim uslovima, ukupan promet na F4 je oko 6.000.000 evra, ali sada ne možemo da kažemo koliko smo izgubili. Povećali smo nagradu za šampiona na 1.500.000 evra, ali to je prihod klubova samo na osnovu sportskog rezultata, dok ima i onaj drugi deo - ekonomski."

Košarkaši Anadolu Efesa na tronu Evrolige (©Reuters)

NBA NEĆE U EVROPU

NBA je nedavno zakoračila u Afriku...

"Ima smisla da uđu tamo, brinu o potencijalu koji može da se dobije u Africi. Dobro je to za tamošnju košarku koja ima lošu klupsku infrastrukturu. U Evropi je drugačije, jer su ovde veoma solidne insiticije, klubovi postoje više od 100 godina, jaki su brendovi u našoj ligi. Bilo je ranije glasina da NBA razmišlja o evropskoj diviziji, ali nikad je nismo videli. Verujem da ovaj kontinent ima solidnu košarku, sa jakim brednovaim i sasvim je drugačije u odnosu na Afriku. Zato nikad NBA nije preuzeo incijativu ovde. Jasno da je Evropa ima jaku klupsku organizaciju poslednjih 20 godina."

Potvrdio je Bertomeu da je bilo nezvanične priče o povećanju timova u plej-ofu.

"Bilo je na tu temu ranije razgovora sa klubovima, a i sada u Kelnu sa ljudima trenerima... To je samo ideja. Možda bi sa 20 timova u Ligi to bilo moguće, ali za takav sistem vam treba bar dve nedelje više u kalendaru, pa je veoma teško da se implementira."

Pre određenog vremena, vlasnici sedam klubova su uputili pismo Bertomeu, što su mediji shvatili kao zamerke na njegov račun...

"Nisam to lično shvatio. na kraju, irelevantno je šta lično mislim. Klubovi su vlasnici Lige, oni biraju ko će da je vodi. Kada kažu da nismo dobro - to je to. Kada sam pre 20 godina pravio ligu, koncept je bio da klubovi budu vlasnici i vode takmičenje, a mi smo samo profesionalci. Oni su vlasnici i ključni faktor da Evrolige uspe", završio je Bertomeu.