Ostoja Mijailović: Budžet za pojačanja odavno obezbeđen, molim za strpljenje

Situacija u taboru Partizan Mozzart Beta uoči predstojećeg večitog derbija daleko je od idealne. Izostanci i zdravstveni problemi dodatno su skratili rotaciju trenera Đoana Penjaroje, van stroja je odranije Derek Vilis, a izuzetno težak udarac predstavlja i povreda Tonjea Džekirija, koji će propustiti okršaj sa najvećim rivalom. U trenutku kada je jasno da su timu pod hitno potrebna bar dva pojačanja kako bi ostao konkurentan na oba fronta (Evroliga i ABA liga), pritisak javnosti i pristalica kluba dostigao je vrhunac.

Povodom aktuelne situacije, kadrovskih problema i stanja na tržištu, za MozzartSport oglasio se predsednik Partizana, Ostoja Mijailović. Prvi čovek crno-belih svestan je momenta u kom se ekipa nalazi i otvoreno poručuje da u klubu niko ne beži od odgovornosti.

„Razumem nestrpljenje i zabrinutost navijača. Povrede i kraća rotacija opterećuju ekipu i jasno je da su nam potrebna pojačanja“, započinje Mijailović za Mozzart Sport.