Ostoja Mijailović: Budžet za pojačanja odavno obezbeđen, molim za strpljenje
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 13:31
"Naš cilj je da dovedemo igrače koji će podići kvalitet tima", kaže predsednik Partizan Mozzart Beta
Situacija u taboru Partizan Mozzart Beta uoči predstojećeg večitog derbija daleko je od idealne. Izostanci i zdravstveni problemi dodatno su skratili rotaciju trenera Đoana Penjaroje, van stroja je odranije Derek Vilis, a izuzetno težak udarac predstavlja i povreda Tonjea Džekirija, koji će propustiti okršaj sa najvećim rivalom. U trenutku kada je jasno da su timu pod hitno potrebna bar dva pojačanja kako bi ostao konkurentan na oba fronta (Evroliga i ABA liga), pritisak javnosti i pristalica kluba dostigao je vrhunac.
Povodom aktuelne situacije, kadrovskih problema i stanja na tržištu, za MozzartSport oglasio se predsednik Partizana, Ostoja Mijailović. Prvi čovek crno-belih svestan je momenta u kom se ekipa nalazi i otvoreno poručuje da u klubu niko ne beži od odgovornosti.
„Razumem nestrpljenje i zabrinutost navijača. Povrede i kraća rotacija opterećuju ekipu i jasno je da su nam potrebna pojačanja“, započinje Mijailović za Mozzart Sport.
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Glavno pitanje koje muči pristalice crno-belih jeste status novca i strategija pri dovođenju novih igrača.
„Sredstva za njihovo dovođenje odavno su obezbeđena. Odluka da sačekamo određene igrače na tržištu bila je zajednička odluka trenera, sportskog sektora i Uprave. Svesni smo da čekanje ima svoju cenu i od odgovornosti za tu odluku ne bežimo.“
Ipak, s obzirom na nove povrede i gust raspored, tajming za reakciju postaje ključni faktor.
„Naš cilj je da dovedemo igrače koji će podići kvalitet tima. Međutim, uz kvalitet izbora važan je i trenutak dolaska, jer ekipi treba pomoć sada.“
Posle serije teških mečeva i neuspeha protiv renomiranih rivala, predsednik crno-belih poziva na staloženost i nastavak predanog rada.
„Kao što posle tri pobede nije bilo razloga za euforiju, tako ni posle tri poraza od vrhunskih protivnika nema razloga za paniku. Ima razloga za analizu, ispravljanje grešaka i još veći rad svih nas u klubu.“
Za kraj, prvi čovek Partizana poslao je poruku navijačima, čije je poverenje ključno pred nastupajuće izazove, počev od predstojećeg derbija.
„Od navijača tražimo još malo strpljenja, uz razumevanje da se njihovo poverenje zaslužuje potezima i rezultatima. Budžet za pojačanja postoji. Na nama je da ga pretočimo u kvalitet na terenu“, zaključuje Ostoja Mijailović.