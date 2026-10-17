Partizanova rotacija dodatno skraćena, Tonje Džekiri mora na pauzu

Nedelja, 14.00: (4,10) Bosna (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Džekirijev izostanak predstavlja ozbiljno opterećenje za i ovako krnju unutrašnju rotaciju crno-belih s obzirom da je od ranije povređen Derek Vilis, dok se u rotaciju tek vratio Lamar Stivens. To znači da će Partizan Mozzart Bet sada imati samo Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja unutra, uz Nikolu Tanaskovića da pokrije poziciju "četiri".

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Podsetimo, Đoan Penjaroja je još u intervjuu za Mozzart Sport tokom avgusta rekao da je ideja da se u doselekciji dovedu igrači na poziciji krila i neko ko bi mogao da pokrije obe unutrašnje pozicije, s obzirom da je rotacija kratka. Sa Vilisovom povredom potreba za pojačanjem je postala veća, a posle tri uzastopna poraza u Evroligi postalo je još jasnije da su Partizan Mozzart Betu pod hitno potrebna nova imena i duža klupa.