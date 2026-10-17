Partizanova rotacija dodatno skraćena, Tonje Džekiri mora na pauzu
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 14:57
Mora da sanira povredu primicača
Mukama Partizan Mozzart Beta nema kraja, povreda Tonjea Džekirija ipak zahteva pauzu oko dve sedmice, nezvanično saznaje Mozzart Sport.
Već tokom gostovanja Fenerbahčeu postalo je jasno da nije dobro, u međuvremenu je obelodanjeno da mu je stradao primicač, a dodatni pregledi su pokazali da je potreban odmor uz adekvatnu terapiju što će reći da sigurno propušta evroligaški večiti derbi u četvrtak, ali i izvesno sve utakmice do kraja oktobra.
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Nedelja, 14.00: (4,10) Bosna (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)
Džekirijev izostanak predstavlja ozbiljno opterećenje za i ovako krnju unutrašnju rotaciju crno-belih s obzirom da je od ranije povređen Derek Vilis, dok se u rotaciju tek vratio Lamar Stivens. To znači da će Partizan Mozzart Bet sada imati samo Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja unutra, uz Nikolu Tanaskovića da pokrije poziciju "četiri".
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Podsetimo, Đoan Penjaroja je još u intervjuu za Mozzart Sport tokom avgusta rekao da je ideja da se u doselekciji dovedu igrači na poziciji krila i neko ko bi mogao da pokrije obe unutrašnje pozicije, s obzirom da je rotacija kratka. Sa Vilisovom povredom potreba za pojačanjem je postala veća, a posle tri uzastopna poraza u Evroligi postalo je još jasnije da su Partizan Mozzart Betu pod hitno potrebna nova imena i duža klupa.
Šteta za Džekirija, koji je dobro počeo sezonu sa 10,2 poena i 3,8 skokova, uz 1,2 asistencije i 1,3 ukradene lopte. Statistički je drugi najkorisniji igrač crno-belih, iza Karlika Džonsa.