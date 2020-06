Ostoja Mijailović za MOZZART Sport: Trinkijeriju smo dali odličnu ponudu, on da se izjasni

Kori Volden je već prošlost, sudbina Andree Trinkijerija je sada prva i jedina briga Partizanovih navijača. Prvi čovek crno-belih Ostoja Mijailović u pisanoj izjavi za MOZZART Sport uverava: klub čini sve da Italijana zadrži na klupi i sledeće sezone. Međutim, ne može da garantuje da će on i ostati, jer tek treba da odgovori na ponudu. Usput komentariše i odlazak Korija Voldena, ističući da je njegov novi poslodavac – nije ga imenovao, ali podsetimo da je portal Nova.rs izvestio da će to biti Crvena zvezda – za američkog beka dao duplo više novca no što je on do sada koštao Partizan.

Ali, prvo o Trinkijeriju.

“Klub je izašao sa uslovima za sledeću sezonu ka našem treneru. Jasno smo odredili strategiju i budžet za igrače. I dalje činimo velike napore da zadržimo Andreu Trinkijerija na poziciji glavnog trenera. Nažalost, Partizan nije toliko finansijiski izdašan u odnosu na druge klubove koji imaju neograničen budžet, pa čak i u vreme svetske pandemije i ekonomske krize, imaju sredstava za plaćanje obeštećenja prilikom dovođenja igrača. Verujem da će se ovo brzo razrešiti, jer moramo ubrzo da radimo i na dovođenju pojačanja, a preduslov za to je da prvo rešimo pitanje saradnje sa prvim trenerom. Dali smo jaku ponudu, u datim uslovima tržišta mogu da kažem odličnu ponudu i sada je na treneru da se izjasni”, naveo je Mijailović i ponovio da je Partizan klub koji je zbog prekida sezone platio najveću cenu.

Dodaje…

“Iako smo postigli bolje rezultate od klubova koji su tri puta više uložili od nas”.

Što se tiče Korija Voldena, nema još potvrde da će on zaista u Crvenu zvezdu, ali čini se da su u Partizanu uvereni u takav scenario, jer bi – da je bilo ko drugi u pitanju – novi klub direktno platio obeštećenje, a ne sam igrač preko agenta.

“Odlazak Voldena je bio očekivan, klub je izašao sa ponudom koja se nije poklopila sa njegovim očekivanjima, drugi klub je uz plaćeno obeštećenje i novi ugovor dao skoro duplo više novca i igrač je otišao. Svaki igrač koji želi da ode, ukoliko ima otkupnu klauzulu u ugovoru može da ode i klub niti može da ga zadrži, niti ima svrhe pokušavati da ga zadrži ukoliko on u karijeri želi nešto drugo. Mi imamo sistem koji funkcioniše i ako jedan igrač na ovaj način ode, drugi će doći i verujem da kada se crta podvuče, nećemo tu biti ni na kakvom gubitku”, ističe Mijailović.

Na kraju i o samom budžetu, jer javnosti nije još poznato sa koliko će novca Partizan – pa ni većina drugih klubova – raspolagati u narednoj sezoni. Mijailović krije karte kad se govori o toj temi, mada je već više puta javno govorio da je kresanje budžeta neizbežno.

“Velika je enigma šta će biti sa prodajom sezonskih karata za sledeću sezonu, to je tabu tema u ovom trenutku. Privatni sponzori će sigurno manje ulagati u marketing. Što se tiče pomoći države, imamo jako dobru saradnju i verujem da će naša država podjednako podržati klubove od nacionalnog značaja. Dakle, biće znatno teže obezbediti budžet za narenu sezonu, ali je jako važno da više ne prenosimo obaveze iz prethodnih sezona, tako je već tri godine”, završio je Mijailović.