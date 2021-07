Ne pamti se da je ikada jedan transfer u srpskoj košarci podigao izazvao takvu reakciju kao dolazak Kevina Pantera u Partizan. Ako je prelazak Nikole Ivanovića u Crvenu zvezdu izazvao reakciju zbog izvrnutog rivalstva koje poslednjih godina postoji na relaciji Mali Kalemegdan - Podgorica, onda je Panterov potpis izazvao neviđenu buru zbog ugovora kakav dosad nije viđen.

Oko 2.500.000 dolara za dve godine, o čemu je prvo izvestio Mozzart Sport iliti oko 1.250.000 dolara po sezoni suma je kakvu nije dobio nijedan košarkaš u Srbiji. Dojučerašnji košarkaš milanske Olimpije dobio je jedinstvene uslove da pređe u redove Parnog valjka. Ne može se reći da je baš jedinstven slučaj i kada su u pitanju igrači koji su nosili dres oba večitih rivala, ali je među retkim strancima koji su igrali za Crvenu zvezdu i Partizan.

Panter je ukupno 59. košarkaš u čijem će CV stajati da je branio boje dva najveća srpska kluba, ali tek peti stranac. Pre njega su to učinili još Lorens Roberts, Tarens Kinzi, Džejms Gist i Kori Volden. Prvi je barijeru probio Lorens Roberts. Bilo je to leta 2009. godine, Roberts je na Mali Kalemegdan stigao u septembru 2008. posle dugog perioda bez takmičarske košarke. Bio je to rezultat rastanka sa Olimpijakosom posle samo tri meseca, iako je potpisao dvogodišnji ugovor. Na sve to, Roberts je u Zvezdu stigao nedugo pošto se oporavio od operacije kolena, pošto je vreme provedeno bez angažmana posvetio da sanira povrede. Pod komandom Svetislava Pešića krilni centar nije odigrao spektakularnu sezonu, ali nije bio ni toliko loš, pošto je u ABA ligi beležio 9,3 poena i 5,8 skokova, odnosno 12 poena i 8,1 skok, uz 1,4 “krađe“ i 1,3 asitencije. I sam je kasnije priznao da mu je godina rada sa legendarnim Karijem dosta pomogla da unapredi karijeru. Ali, rezultata nije bilo.

Lorens Roberts (©MN Press)

Po rastanku sa Zvezdom Roberts je pokušao da pronađe NBA angažman. Stigao je u trening kamp Indijana Pejsersa, ali nije ostavio jak utisak na probi. Dva dana pošto se razišao s Indijanom parafirao je jednogodišnji ugovor s Partizanom. Bio je to njegov potez karijere. Naime, tada momak rodom iz Hjustona odigrao je najbolju sezonu karijere, koja je krunisana najboljim rezultatima u novijoj istoriji Partizana osvajanjem triple krune, uz učešće na Fajnal foru Evrolige! Pamti se i danas da je u finalu Jadranske lige u krcatoj zagrebačkoj Areni posle njegovog promašaja sa linije slobodnih bacanja usledila trojka Bojana Bogdanovića za, tada se činilo, pobedu Cibone posle čega se dogodila magija u režiji Dušana Kecmana. Roberts je tu sezonu završio sa 13 poena i 6,5 skokova, uz 1,4 asisrtencije u ABA ligi, te devetz poena, 7,4 skoka, 2,3 završna dodavanja i 1,1 ukradenu loptu.

Nikada kasnije nije imao statistiku ni blizu one koju je je beležio kao igrač večitih, što je i sam priznao. Mnogo godina kasnije govorio je da je pre potpisa za Partizan dugo razmišljao o posledicama ovakve odluke, da je razgovarao i sa nekim saigračima o tome šta da radi, te da je na kraju u Humsku 1 stigao zbog sportskih motiva.

Dolazak Tarensa Kinzija u Crvenu zvezdu kao zamena Rajanu Tompsonu u decembru 2015. godine predstavljao je pravi šok za navijače oba kluba. Dugo se krio taj posao, a onda kao grom iz vedra neba Zvezda je objavila njegov potpis do kraja sezone. Iako se na Malom Kalemegdanu zadržao pola godine, za to vreme učinio je da se među pristalicama crveno-belih ni ne spomene da je nekada igrao za Partizan, jer je ostavio toliko dubok trag. Bio je jedan od najvažnijih faktora za osvajanje Jadranske lige i Superlige Srbije, a pre svega za plasman Crvene zvezde u četvrtfinale Evrolige, što je dosad najveći klupski uspeh od povratka u elitno klupsko takmičenje. Kao igrač crveno-belih imao je 9,6 poena, 2,2 skoka, 1,9 asistencija i 1,1 ukradenu loptu u Evroligi.

Tarens Kinzi (©MN Press)

Zbog svog bespoštednog zalaganja u obe faze igre i energije koju je donosio ostao je upamćen kao veliki profesionalac, koji je kasnije u nekim objavama na društvenim mrežama izjavljivao kako mu nedostaju Crvena zvezda i navijači.

Za njega slobodno može da se konstatuje kako je i u Partizanu bio jedan od omiljenih likova u tvrdom navijačkom jezgru. Sezona 2013/14 mu je bila najbolja u karijeri i u Evroligi je na 16 utakmica beležio 14,8 poena i 4,6 skokova. Protiv Lokomotive iz Krasnodara je poslednjeg dana januara 2014. zabeležio rekorde karijere od 32 poena i indeks 38! Bio je oličenje atraktivnog igrača s nepresušnim izvorima energije. Radio je sve na parketu i zbog toga ostao u najlepšem sećanju oba beogradska velikana.

Džejms Gist je za Partizan igrao u sezoni 2010/11, a za Crvenu zvezdu nepunu deceniju kasnije – u takmičarskoj 2019/20. Gist je i Partizan stigao posle rastanka sa San Antonio Sparsima gde je igrao Letnju ligu, ali nije dobio ugovor. Rastanak se dogodio 19. oktobra 2010, da bi samo devet dana kasnije žvrljnuo na godinu dana s Partizanom. U svojim razgovorima s medijima u Srbiji govorio je da je u Partizan stigao “ljut na Sparse“ što mu nisu dali NBA ugovor, posle čega je sezonu 2010/11 posvetio dokazivanju da može da igra košarku na najvišem nivou. U Partizanu je imao 11,4 poena i 6,9 skokova, uz 1,6 asistencija i po jednu ukradenu loptu i blokadu tokom 14 utakmica u Evroligi. U ABA ligi je bio na 12,1 poenu po utakmici. Sa Partizanom je osvojio tri pehara, a proglašen je za najkorisnijeg igrača Kupa Radivoja Koraća.

Njegov boravak u Partizanu ostao je upamćen i po tromesečnoj suspenziji zbog toga što se ispostavilo da je igrao dopingovan. Posle testiranja 1. juna 2011. – posle pre utakmice finala protiv Hemofarma – ispostavilo se da je bio pozitivan na zabranjenu suspstancu karboksi THC. Nije tražio B uzorak, priznao je da je pušio marihuanu, ali zbog poraza od FMP u polufinalu Superlige, ne kako bi poboljšao igru.

Džejms Gist (©MN Press)

Posle gotovo decenije vraća se u srpsku košarku i potpisuje za Crvenu zvezdu posle rastanka sa Panatinaikosom gde je igrao sedam godina i potvrdio zvanje jednog od najboljih defanzivaca na svojoj poziciji i pik'n'rol igrača. Boravak u Crvenoj zvezdi nije se završio dobro. Ne samo što nije igrao ni blizu onoga što je pružao u Partizanu ili Panatinaikosu, već se šuškalo o tome da je atmosfera u turbulentnoj sezoni bila dodatno zakomplikovana zbog njegovog ponašanja, zbog čega je jedno vreme bio na ledu. Kada je dolazio na Mali Kalemegdan izjavljivao je da ovim potezom ne želi da uvredi Partizan, ali da on “želi da igra Evroligu, a Crvena zvezda je u Evroligi“. Kod Milana Tomića nakratko je bio ponajbolji igrač Crvene zvezde, po dolasku Dragana Šakote pada skroz u drugi plan. I na kraju odlazi tako što je sam potvrdio na društvenim mrežama da više nije Zvezdin igrač, posle čega je ubrzo potpisao za Bajern Minhen gde je povratio bar deo forme iz najboljih dana.

Najsvežija je priča Korija Voldena. Američki kombo bek je u Partizan stigao leta 2019. godine s etiketom najkorisnijeg igrača izraelskog prvenstva. U Partizanu je brzo kupio mesto u srcima navijača jer je bio među ključnim figurama sistema Andree Trinkijerija. Za pristalice crno-belih postao je miljenik posle partije karijere usred Bolonje kada je Virtusu spakovao 29 poena za 26 minuta i kumovao ključnoj pobedi koja je klubu trebalo da donese prednost domaćeg terena do kraja Evrokupa. Ta se sezona nije završila zbog pandemije virusa korona, a nedugo pošto je sve stalo Volden je postao meta nekoliko evropskih klubova. Između ostalog Virtusa, ali on je na kraju izabrao – Crvenu zvezdu!

Zajedno sa Lorensom Robertsom jedini je stranac koji je prelazio direktno iz jednog u redove drugog večitog rivala. Nikom u Partizanu nije bilo svejedno zbog ovog transfera, jer je Volden bio viđen za jednog od nosilaca igre čak i kada je Andrea Trinkijeri otišao u Bajern. Velika se prašina digla, naravno, a iz Humske su po ozvaničenju transfera potencirali na tome da je Volden “ponuđeno znatno više para u budućem klubu“. Sam igrač je pred sam kraj sezone za nama rekao da su razlozi prelaska u Crvenu zvezdu rezultat želje za daljim napretkom i podizanjem lestvice.

“Više različitih stvari... Glavni razlog je bio lične prirode, dosta sam razgovarao i sa porodicom koja ima veliki uticaj na mene, glavno je bilo što sam mislio da sam spreman da igram Evroligu. Šansa da prezentujem sebe. Ta šansa se ne dobija toliko često. Posebno kad je i pandemija u toku. Nije bilo lako, baš je bilo teško, ali to je bio izbor koji sam na kraju morao da napravim, ako hoću da jurim svoje snove“, izjavio je Volden.

Kori Volden (©MN Press)

Poput Kinzija, Volden je takođe napravio dobar posao na obe beogradske adrese, a sada bi karijeru mogao da nastavi u Bajernu opet kod Trinkijerija.

I sada dolazimo do Kevina Pantera. Odbio je ponudu milanske Olimpije da produži ugovor na ukupno dva miliona dolara za dve godine. Došao je u Partizan kao prvi strelac Manekena sa prosekom od 14,3 poena na blizu 40 odsto uspešnosti za tri. U Crvenoj zvezdi je za kratko vreme postao miljenik navijača jer je doneo ono što je ekipi mnogo nedostajalo - poene. U 12 mečeva elitnog takmičenja pre prekida sezone bio je na bezmalo 16 poena uz respektabilnih 48 odsto za tri! Bio je ključni igrač nekih pobeda crveno-belih, igrao na momente i divlju košarku, ali Dragan Šakota je uspeo da ga ”otključa” i pomogne mu da dostigne evroligaški potencijal posle lošeg početka sezone u Olimpijakosu gde kod Dejvida Blata praktično nije imao nikakvu ulogu.

Šuškalo se kasnije da mu je Crvena zvezda nudila 500.000 evra da ostane i želeo je da ostane, a kasnije je sam otkrio da ga je u tome sprečio njegov agent.

”Bio sam oduševljen Zvezdom, a posebno Beogradom, živeo sam punim plućima. Preporodio sam se u Srbiji. Žao mi je što se sezona završila u aprilu. Pozvao sam agenta i otvoreno ga pitao da li postoji šansa da ostanem u Zvezdi. On mi je poručio da je sledeća sezona neizvesna, da niko ne zna šta će se desiti i da je sada trenutak da uzmem najveći mogući ugovor i tako sam došao u Milano”.

U Milanu je igrao za oko 750.000 evra. Sada otvara novo poglavlje karijere u Partizanu gde se očekuje da bude jedan od nosilaca igre.

