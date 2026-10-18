Partizan Mozzart Bet potvrdio: Džekiri dve nedelje van parketa
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 13:25
Oglasili se crno-beli o zdravstvenom stanju iskusnog centra
Pisali smo u petak da povreda Tonjea Džekirija nije naivna i da će morati na pauzu od dve nedelje, što je sada Partizan Mozzart Bet potvrdio na društvenim mrežama.
Oglasili su se crno-beli i saopštili i zvanično kakvo je stanje sa iskusnim centrom.
"Centar Partizana Mozzart Bet Tonje Džekiri, doživeo je istegnuće abduktora na utakmici protiv Fenerbahčea. Igraču sledi pauza, a nakon dve nedelje će biti urađena kontrola kojom će se utvrditi tačan dan povratka na teren", objavio je Partizan Mozzart Bet.
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Podsećamo, Tonje Džekiri se povredio na utakmici protiv Fenerbahčea u Istanbulu, kada se na prvi pogled videlo da situacija nije bezazlena. Dodatni pregledi su potvrdili da je stradao primicač, kao i da će zbog toga morati da miruje dve nedelje. To znači da ga neće biti do kraja oktobra i da će se na parket vratiti početkom sledećeg meseca. Biće oslabljen Partizan Mozzart Bet na centarskoj poziciji, baš u lošem trenutku kada sledi večiti derbi sa Crvenom zvezdom i ostali evroligaški i abaligaški izazovi.
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Crno-beli će tako ostati sa Kevarijusom Hejsom i Žofrijem Lovernjom na poziciji centra, pa je opet tanko na unutrašnjim pozicijama u redovima tima koji vodi Đoan Penjaroja.
Do sada je Džekiri bio statistički drugi najbolji igrač Partizan Mozzart Beta. Beleži ove sezone 10,2 poena i 3,8 skokova, uz 1,2 asistencije i 1,3 ukradene lopte.