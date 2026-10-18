Partizan Mozzart Bet potvrdio: Džekiri dve nedelje van parketa

Nedelja, 14.00: (4,10) Bosna (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Podsećamo, Tonje Džekiri se povredio na utakmici protiv Fenerbahčea u Istanbulu, kada se na prvi pogled videlo da situacija nije bezazlena. Dodatni pregledi su potvrdili da je stradao primicač, kao i da će zbog toga morati da miruje dve nedelje. To znači da ga neće biti do kraja oktobra i da će se na parket vratiti početkom sledećeg meseca. Biće oslabljen Partizan Mozzart Bet na centarskoj poziciji, baš u lošem trenutku kada sledi večiti derbi sa Crvenom zvezdom i ostali evroligaški i abaligaški izazovi.

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Crno-beli će tako ostati sa Kevarijusom Hejsom i Žofrijem Lovernjom na poziciji centra, pa je opet tanko na unutrašnjim pozicijama u redovima tima koji vodi Đoan Penjaroja.

Do sada je Džekiri bio statistički drugi najbolji igrač Partizan Mozzart Beta. Beleži ove sezone 10,2 poena i 3,8 skokova, uz 1,2 asistencije i 1,3 ukradene lopte.