Partizan Mozzart Bet u Subotici, da li ćemo videti Rivsa na delu?
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 09:31
Novajlija crno-belih nalazi se na spisku registrovanih igrača, ali da li će biti u prilici da već sada pomogne saigračima
Partizan Mozzart Bet u abaligaški vikend ulazi više nego zadovoljan zbog spektakularno izvojevane pobede u evroligaškom večitom, derbiju, ali i sa ogromnom količinom emotivnog pražnjenja zbog svega onog što su crno-beli doživeli u četvrtak uveče.
Naravno, vremena za bilo kakav predah i oporavak nema ili je manevarski prostor prilično sužen, jer Parni valjak već očekuju obaveze i to nimalo jednostavne na regionalnoj sceni. Partizan Mozzart Bet gostuje Spartaku u Subotici, večeras od 20.30 u petom kolu ABA lige i pred crno-belima je čitav niz zadataka koje valja ispuniti u okršaju sa šampionom Srbije.
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Prvi i osnovno jeste pobediti, a opet u isto vreme sačuvati svežinu ekipe jer je naredna takmičarska nedelje još zahtevnija od ove. Partizan Mozzart Bet u nadolazećoj sedmici očekuje duplo kolo evrolige i gostovanja Asvelu i Žalgirisu, ali to nikako ne umanjuje obavezu da je potrebno slaviti u Subotici i dodatno podići atmosferu i samopouzdanje pred put u Lion i Kaunas. Takođe, biće veoma zahtevno odgovoriti na pomenuto emotivno pražnjenje koje se obično javlja posle velikih pobeda, kakva je ona u derbiju, a Dudova šuma je parket na kojem je potrebno biti na vrhuncu zadatka, ukoliko imate nameru da nadigrate Spartak u Subotici.
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Ipak, ono što se nameće kao moguće centralno pitanje ove utakmice jeste da li će košarkaška javnost imati priliku da na delu vidi jednu od dve najnovije akvizicije Parnog valjka - Antonija Rivsa.
Naime, sada već bivši NBA igrač registrovan je za predstojeći okršaj u Subotici. Na sajtu regionalnog takmičenja stoji da je Amerikanac u sastavu crno-belih, što znači da bi mogao da zaigra i u abaligaškom okršaju predstavite se košarkaškoj javnosti. Dakle, deluje da nema administrativnih prepreka za tako nešto, ali je opet pitanje da li je fizički sposoban da pomogne?
Nekadašnji član Nju Orleansa i Šarlota stigao je u Beograd u četvrtak, te prisustvovao večitom derbiju i praktično je pitanje koliko je spreman posle samo jednog dana sa ekipom. Da li bi njegovo prisustvo pomoglo crno-belima u Subotici? Pa, u to nema dileme. Ovo su utakmice u kojima je maksimalno potrebno odmoriti Karlika Džonsa, ostaviti ga koliko-toliko svežim za evroligaške izazove, a šansu pružiti igračima koji mogu da ga odmene i da se nametnu.
U ovakvoj konstalaciji snaga Rivs bi bio idealan za tu ulogu, taman i da se novajlija uhoda pred duplo kolo Evrolige, oseti ekipu i vidi kako je to igrati na Starom kontinentu. Ipak, ostaje da se vidi da li će biti u stanju da pomogne četi Đoana Penjaroje. Kada je reč o drugoj akviziciji, Robert Frenks je tek juče doputovao u glavni grad Srbije i njega još nema među registrovan igračima.
Takođe, meč između Partizan Mozzart Beta i Spartaka nosi određen kuriozitet. Naime, Đoan Penjaroja je u prethodnom evroligaškom derbiju došao do pete uzastopne pobede nad Zvezdom. Uz njega, to je još pošlo za rukom legendarnom Duletu Vujoševiću, kao i Vladi Jovanoviću koji sedi upravo na klupi Subotičana.
ABA LIGA - 5. kolo
Četvrtak
Široki – Slovan Bratislava 91:98
/Luis 24 – Bjukenan 24/
Petak
Kluž - Studentski Centar 100:78
/Livingston 16 - Uskoković 19/
Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87
/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/
Cibona - Krka /u toku/
Subota
17.00: (2,40) Cedevita Olimpija (15,0) Budućnost (1,70)
18.00: (1,60) Beč (16,0) Mega (2,65)
18.00: (6,00) Igokea (20,0) Crvena zvezda (1,17)
18.00: (4,70) Bosna (17,0) Dubai (1,25)
20.30: (4,10) Spartak Subotica (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)
Nedelja
18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)
*** Kvote su podložne promenama