Partizan Mozzart Bet u Subotici, da li ćemo videti Rivsa na delu?

Prvi i osnovno jeste pobediti, a opet u isto vreme sačuvati svežinu ekipe jer je naredna takmičarska nedelje još zahtevnija od ove. Partizan Mozzart Bet u nadolazećoj sedmici očekuje duplo kolo evrolige i gostovanja Asvelu i Žalgirisu, ali to nikako ne umanjuje obavezu da je potrebno slaviti u Subotici i dodatno podići atmosferu i samopouzdanje pred put u Lion i Kaunas. Takođe, biće veoma zahtevno odgovoriti na pomenuto emotivno pražnjenje koje se obično javlja posle velikih pobeda, kakva je ona u derbiju, a Dudova šuma je parket na kojem je potrebno biti na vrhuncu zadatka, ukoliko imate nameru da nadigrate Spartak u Subotici.

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Ipak, ono što se nameće kao moguće centralno pitanje ove utakmice jeste da li će košarkaška javnost imati priliku da na delu vidi jednu od dve najnovije akvizicije Parnog valjka - Antonija Rivsa.

Naime, sada već bivši NBA igrač registrovan je za predstojeći okršaj u Subotici. Na sajtu regionalnog takmičenja stoji da je Amerikanac u sastavu crno-belih, što znači da bi mogao da zaigra i u abaligaškom okršaju predstavite se košarkaškoj javnosti. Dakle, deluje da nema administrativnih prepreka za tako nešto, ali je opet pitanje da li je fizički sposoban da pomogne?