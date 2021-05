Posle dve pobede nad Vojvodinom, košarkaši Partizana su niz kontrolnih utakmica između obaveza u ABA ligi i u plej-ofu Superlige, nastavili trijumfom protiv Zlatibora - 76:59.

Izabranike Aleksandra Matovića u kontrolnom duelu odigranom u Sportskoj dvorani u Čajetini do pobede su predvodili Erik Mika sa 15 poena i Uroš Trifunović koji je upisao jedan manje. Pored pomenutg dvojca dvocifren učinak imali su Dangubić (12p) i Zagorac(10p) koji je odigrao prvi meč posle pauze usled povrede koja je trajala više od dva meseca.

Povratak Radeta Zagorca bio je povod za zadovoljstvo stručnog štaba crno-belih, međutim novu brigu predstavljala je povreda Rašona Tomasa koji je već u uvodnim trenucima susreta osetio bol u zglobu (već ranije imao problema sa povredom) zbog kojeg je napustio parket. Kada je u pitanju domaćin posebno inspirisani bili su Marjanović i Pavlović sa po 12 poena.

"Imali smo segmente na kojima smo želeli da radimo, igrali smo protiv rivala koji ima četiri igrača dobra u prodoru i to je bio jedan od razloga zbog kojih smo zakazali proveru protiv Zlatibora. Neke stvari tokom jednog dela utakmice nismo kontrolisali kako smo želeli, u drugom delu to je bilo dobro i ostaje da vidimo kako možemo da to popravimo. Kad je u pitanju peh Tomasa sve što mogu u ovom momentu da kažem je da je osetio bol u zglobu", kazao je Matović posle susreta.

Naredni izazov crno-bele očekuje u sredu protiv Borca u Čačku, a sa istim rivalom Partizan će dmeriti snage i u subotu, ali u Beogradu. Važnost kontrolnih susreta istakao je Trifunović, koji sumirao utiske iz Čajetine.

"Utakmica protiv zlatibora poslužila nam je kao jači tening jer dugo treniramo u kontinuitetu bez utakmica i sada pokušavamo da stvari koje smo radili nedeljama pokažemo na parketu, kroz igru. Pravili smo greške u odbrani koje smo posle prestali. Pre svega je presudila energija", rekao je Trifunović.

Aktuelne provere za Partizan predstavljaju svojevrsnu pripremu i uvertiru u plej-of domaćeg takmičenja gde ih od 27. maja očekuje start četvrtfinalne serije protiv Mladosti.