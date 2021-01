Partizan sutra od 17 časova i 30 minuta gostuje Lokomotivi, a to je bio dobar povod da se čujemo sa bivšim košarkašem crno-belih i reprezentativcem Srbije, te osvajačem srebra na Evropskom prvenstvu 2009. godine Ivanom Paunićem.

On ove sezone nosi dres Lokomotive i idealan je sagovornik na temu sutrašnjeg duela. Kaže da su oba tima u situaciji da im treba pobeda po svaku cenu, i da zbog toga možemo očekivati utakmicu “na nož”.

Takođe, istakao je da o Partizanu uvek priča samo u superlativima zbog svega što mu je taj klub pružio na početku karijere i dodao je da se fizički oseća odlično, te da su oni problemi koje je imao sa kolenom samo daleka prošlost.

“Lokomotiva i Parizan se, manje-više, nalaze u istoj situaciji. Izgubili su neke neočekivane utakmice, pa postoji verovatno tenzija i na jednoj i na drugoj strani. Sigurno će biti dobra utakmica, čvrsta. Dosta toga se tom utakmicom rešava. Partizan će sigurno doći spreman. Video sam da su Mekintajera sklonili iz tima. Biće dobro za gledanje. Biće baš dobra utakmica, na nož što se kaže”, rekao je Paunić za Mozzart Sport.

Mantas Kalnijetis je po svemu sudeći najvažniji igrač Lokomotive, a ruskom sastavu nedostaje mnogo povređeni Alan Vilijams. I tu crno-beli mogu da traže šansu.

“Ekipa je super igrala dok je Vilijams bio zdrav, dok se nije povredio. Bila je odlična konekcija između njega i Kalnijetisa. Tada je Vilijams pokidao ligamente i čeka ga velika pauza, od šest do osam meseci. To se dosta odrazilo na našu igru jer se mnogo toga svodilo na njega. Tu je bio veliki minus. Sada je klub doveo i Gordona. Kalnijetis ima 34 godine, jedini je plejmejker, sigurno je i on zatražio da se dovede još neki plejmejker, jer nemamo igrača koji može da ga zameni. Igra dečko po 35 minuta. Pre ovih potpisa najveći problem je bio na pozicijama jedan i pet”.

Na sutrašnjem meču neće biti najnovijih pojačanja Lokomotive - ni Najdžela Vilijamsa Gosa, niti Drua Gordona koji nema pravo da nastupa pre 4. kola Evrokupa. Naravno, radi se o bivšim igračima Partizana koji su pojačali Lokomotivu.

“Ne igraju sutra. Gordon je već stigao, ovde je u Krasnodaru. A Gos bi trebalo da stigne sutra uveče. Očekujem da će Gordon igrati protiv Zenita. Kao i protiv Partizana u Beogradu. Za Gosa ne znam. Trude se da i on bude spreman za taj meč u Beogradu. Na ovom meču neće igrati ni jedan ni drugi”.

Koliko je Paunić uspeo da isprati Partizan ove sezone?

Kaže bivši reprezentativac Srbije da je na ovakve igre uticao slabiji početak gde su se dogodili neki neočekivani porazi.

“Gledao sam. Dosta utakmica su nesrećno izgubili. To je manje-više isti Partizan kao prošle sezone. Ali jako je teško kada počneš sezonu sa porazima. Bude odmah lošija atmosfera, mnogo je lakše kada se dobija. Teško je kada igraš za Partizan, navikli su svi da Partizan i Zvezda pobeđuju. Da imaju rezultate. Čim se nešto poremeti, odmah je panika. Partizan je veliki klub sa mnogo trofeja, veliki je teret na igračima. Izgubi se samopouzdanje. Čim se vežu pobede, odmah je mnogo lakše”, konstatuje Paunić.

I jedni i drugi imaju težak raspored, imali su poraze u poslednjim utakmicama. Problem je i što Lokosi imaju mnogo stranca, a bekovska pozicija na kojoj igra Paunić je “prenatrpana”. Zato je minutaža srpskog internacionalca upitna.

“Ja sam super stvarno, ´top´ se osećam i sve. Ali došao je Kraford, koji je igrao u NBA, trener voli taj tip igrača. Tu je i Kamings. Dosta je popunjena moja pozicija. Ima i mlađih ruskih igrača koji su na toj poziciji i to je sve uticalo na moju minutažu. Što se mene tiče, ja sam spreman, ali…”, jasan je Paunić.

Imao je Ivan pre tri godine komplikaciju sa poredom kolena i bakterijom koja se pojavila, ali to je sada, srećom, davna prošlost.

“To je baš bio težak period kog ne želim da se sećam. Bilo je pitanje noge, života… Ta bakterija ako uđe, ne daj Bože u krv ili nešto, sati su u pitanju. Proveo sam dva meseca u bolnici tada. Prošlo je skoro tri godine od toga, ojačao sam nogu, zaista sam u super formi, sve je u najboljem mogućem redu”, podvlači Paunić.

Paunić je započeo karijeru u Partizanu, osvajao je trofeje u mlađim kategorijama, a sada pred meč sa crno-belima kaže koliko mu je beogradski tim značio u karijeri.

“Pa vidi, uvek pričam sve najlepše o Partizanu. Jer, jednostavno, Partizan mi je promenio život. Igrao sam u Grockoj, dao sam 60 poena Zemunu, bili su ljudi iz Partizana. Odmah su me zvali, dali stipendiju, školovanje. I ja sam tako otišao iz Grocke, osvajao titule, počela je i reprezentacija… Uvek sam zahvalan Partizanu. Da nije bilo njega, nikada ne bih dostigao taj nivo i došao do reprezentacije i svih velikih uspeha. Tada je igrati za prvi tim bila ´nemoguća misija´, Tripković je mogao kao vanserijski talenat. Bilo je drugačije i teže nego danas. Zahvalan sam Partizanu i o njemu ću uvek pričati sve najbolje”, zaključio je Paunić.

