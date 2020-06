Pešićeva vojska pustoši Malagu, Baskonija "hvata bika za rogove"

Ko je ljubitelj španske košarke, ovih dana živi svoj san. Novi format ACB lige, tri utakmice dnevno i mnogo uzbuđenja očekuje nas do 26. juna, tačnije do kraja grupne faze. Ko želi do svojevrsnog Fajnal fora, gde će se plasirati po dve najbolje ekipe iz Grupe A i B, nema mnogo prostora za greške. Otuda ih nije ni bilo u prvom kolu.

Večeras je na programu druga runda, u kojem su favoriti Barselona, Baskonija i Huventud. Četa Svetislava Pešića ide na noge Unikahi, koja je u stanju da odvrati eminentne rivale, pa je teško ne dodati je na listu kandidata za titulu. Najveća snaga sastava iz Malage leži na spoljnim pozicijama, gde deluju Mekel, Butej, Simonović, Brizuela i Adams... Unikaha je jedan od retkih timova koji tokom pandemije nije imao većih problema sa igračima. Podsetimo, tim Luisa Kazimira slavio je u prvom kolu na gostovanju Tenerifima (80:73).

Za Katalonce je mini-turnir počeo uspešno, ali ne baš lako. Barselona je počela agresivno da vrši pritisak na odbranu Huventuda i naposletku je postigla svoj cilj, pošto je tri četvrtine dominirala na parketu, dok se u poslednjem malo opustila. Dozvolila je Barsa rivalu da smanji zaostatak na četiri poena, međutim na kraju se pamti samo pobeda (96:92). Korak u željenom smeru je napravljen i ujedno temelj za uspešan finiš sezone. Barselona je prošlog leta uložila ogroman novac i nikako joj nije prijalo što se Evroliga završila suspendovanjem sezone. Sada su sve snage Pešićevih vojnika usmerene ka ACB ligi, čiji pehar nije u Blaugrani već šest godina.

Baskonija na svom bunjištu dočekuje Tenerife. Domaći sastav je finalnu fazu započeo prilično agresivno, odnosno u svom stilu. Tim je odlučio da se ne povlači i odmah je "uhvatio bika za rogove", pa je poslednji susret završio pobedom nad lokalnim rivalom Bilbaom (87:64).

Ekipa Duška Ivanovića nije izgubila nijednu četvrtinu, a takva statistika je zaista impresivna. Primetno je da se klub pripremao za nastavak sezone i ozbiljno se borio, tako da je breme favorita i ovog puta na plećima Ivanovićevih momaka.

Tenerife treba da se probudi, jer je tokom sezone igrao prilično dobro. U trenutku prekida ligaškog dela takmičenja Iberostar je bio stacioniran na četvrtom mestu, sa dve pobede više od večerašnjeg rivala. Grupna faza kao da je iznenadila pulene Hesusa Vidorete, a neuspešni nastup sa Unikahom je potvrda toga.

ACB, GRUPNA FAZA - 2. KOLO

Petak

15.30: (2,15) Bilbao (14,5) Huventud (1,80)

18.30: (3,50) Unikaha (16,0) Barselona (1,35)

21.30: (1,30) Baskonija (16,0) Tenerife (3,90)

Subota

15.30: (8,50) San Pablo (25,0) Real Madrid (1,07)

18.30: (2,05) Andora (13,5) Gran Kanarija (1,90)

21.30: (1,25) Valensija (17,0) Saragosa (4,40)

