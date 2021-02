Relativno kasno počela je da igra košarku, tek sa trinaest godina u ŽKK Voždovac. Posle tri godine usledio je prelazak u seniorsku ekipu Partizana. Po završetku gimnazije i pred samo bombardovanje Srbije 1999. godine Tamara Nilson Ružić prelazi na koledž u Ameriku. Bila je najbolji trojkaš za januar i februar.

Po završetku studija u SAD – u vraća se u Evropu. Prvo u Crvenu zvezdu predvođenu Anom Joković. Osvajaju Kup Srbije i Crne Gore 2003. godine. Početkom 2004. odlazi u Austriju gde osvaja kup i šampionat, Power BASKET. Zatim u Rusiju, Spartak iz Moskve, u jednu u najjačih liga. Slede godine igranja u Poljskoj, Polfa Pabianice, Švedskoj, Solna Vikings, i osvajanje šampionske titule. Sa severa Evrope prelazi južnije krajeve, na Kipar, AEL Limassol, gde osvaja Super Kup. Sa Kipra odlazi u mađarski Solnok pa se vraća za Austriju gde ponovo uzima još jedan kup. Putešestvije nastavlja u Crnoj Gori gde uzima duplu krunu sa ŽKK Jedinstvo iz Bijelog Polja i igra finale Jadranske lige. Odlučuje da zaigra i u slovačkoj Nitri, grčkom Apolonu.

U 31. godini donosi odluku da uspori sa putovanjima i postepeno privede košarkašku karijeru kraju. Odlazi u ŽKK Jagodinu gde samo igra utakmice. Usledio je novi odlazak u Švedsku, u Solna Vikings, 2012. godine. Godinu dana kasnije dobija poziv od švedskog prvoligaškog ženskog kluba, Visby Ladies, da postane trener. Tamara prihvata ponudu i tada ostavlja košarkaske patike i preuzima ulogu trenera. Zbog zapaženih rezultata sa razvojnim timom, posle dve godine, od jednog od najboljih klubova u Švedskoj, dobija ponudu gde igra finale 2016. godine i dve sezone učestvuje u FIBA Kupu. Postaje pomoćni trener švedske reprezentacije U15 i U16. Stiže i poziv od švedske elitne srednje škole koja radi samo sa najtaletovanijim igračima Švedske.

Sa rođenjem prve ćerkice 2018. godine, a onda i druge 2019, trenersku košarkasku karijeru Nilsson Ružić stavlja na pauzu jer se posvećuje porodici. Uposlednje vreme radila je individualne treninge i imala svoj košarkaski kamp, međutim, sa početkom korone, to je sve na pauzi.

1.Da li ste svojevremeno, kao tinejdžerka, trenirali još neki sport i koji?

„Naravno, oprobala sam se u karateu, atletici, baletu, folkloru, odbojci, rukometu...U sedmom razredu morala sam da se definitivno opredelim između manekenstva, karatea ili košarke. Mama je navijala za manekenstvo, tata za karate, a ja sam odabrala košarku jer definitivno nisam mogla da stignem u tri različita dela Beograda. Čak sam odlučila da ne odem na matursko veče nakon završene osnovne škole. Igrala sam za Voždovac, a trebalo je da igramo protiv Zvezde u Pioniru. Prelomila sam i otišla na utakmica umesto na maturu. Na toj utakmici dala sam 52 poena, das am bacanja šutirala očajno dva poena iz 21 pokušaja. Od tada moj život se izmenio i nisam pogrešila“.

2.Ko vam je bio sportski uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“Nikada nisam imala idola ili čak idealizovala nekoga. Uvek me je privlačio rad, disciplina, vera i umeće. To je dovodilo do savršenstva u izvođenju nekog poteza. Volela sam da gledam najbolje poteze sportista, a najvise Majkl Džordana. Bila sam fascinirana njegovim radom i disciplinom. Nije bilo bitno da li je to bila odbrana ili napad. Snimila bih najbolji pokret, zatim bi pokušavala da taj potez ponovim hiljadu puta. Do iznemoglosti, da ga dovedem do ‘mog savršenstva’ i onda to sprovodila u igri jedan na jedan, pa na utakmicama”.

3.Koji sportski klub nosite u navijačkom srcu?

„Živeli smo blizu Zvezdinog stadiona kada su ‚crveno – beli‘ pokorili kontinent i svet, ali nikada nisam bila opredeljena za jednog od večitih klubova. To mi je donosilo probleme jer sam umela da u društvu Partizanovaca pohvalim svaki dobar potez Zvezdaša i obrnuto“.

4.Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Pored postignuta 52 poena za pionirski tim, a protiv Crvene zvezde, potom, perioda kada sam bila najbolji trojkaš u celoj NCAA , bila je jedna utakmica gde sam dala šest trojki iz šest pokušaja. Javio se taj osećaj da ne mogu da promašim. Takođe, na jednoj utakmici sam šutirala slobodna bacanja 16 od16 što me je dovelo u najbolje izvodjače u slobodnim bacanjima u celoj Švedskoj, sa 98 procenata. Imala sam rekord 61 od 61 na nekoliko utakmica, i onda promasila 62. slobodno bacanje”.

5. Životni i sportski moto?

“Red, rad, disciplina, vera, sklad, mir i ljubav prema tome što se radi. Večita borba između slabijeg i jačeg, dobra i zla. Šta god da se desi, život ide dalje, zato osmeh na lice i idemo dalje”.

Bonus pitanje za našu gošću: Šta u MOZZART – u odigrati na utakmicu koja dolazi iz Italije, ATALANTA – NAPOLI. Gosti imaju bolju statistiku, 14:14:16. Prvi polufinalni duel okončan je bez golova. Sada se postavlja pitanje ko će u finale? Atalanta je u prvenstvu odigrala nerešeno, 3:3, dok je Napoli izgubio od Đenove. Goran Pandev je sa dva gola zapečatio sudbinu Napolija koji sada mora da vadi kestenje iz vatre.

“Probajte sa brojem golova, 4+”.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

[email protected]