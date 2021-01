Izjava prvog čoveka Crvene zvezde Nebojše Čovića da “želi Filipa Petruševa“ na Malom Kalemegdanu u novogodišnjem intervjuu za Mozzart Sport podigla je ozbiljnu prašinu u Srbiji i pokrenula lavinu komentara o budućnosti zvanično najkorisnijeg košarkaša Jadranske lige.

Mladi centar Mege osvojio je košarkaški region u dahu svojim igrama, zbog čega je nagrađen priznanjem za MVP decembra u ABA ligi. Petrušev je u ponedeljak imao priliku da se pokaže i grčkoj javnosti tokom humanitarne utakmice protiv Olimpijakosa. Tamošnji mediji iskoristili su priliku da porazgovaraju s najboljim igračem Mege i pitaju ga kakvi su mu planovi za budućnost, jer to sada sve najviše zanima.

“Tokom obe godine na Gonzagi sam hteo da se prijavim za NBA draft, pa sam se povlačio. Prijaviću se za draft i ove godine, jer želim da to bude moj sledeći korak i to jedino ima smisla. To je moj veliki cilj“, rekao je Petrušev za SDNA.

S obzirom na to da ove sezone igra na nivou 23,1 poena, 7,9 skokova i jedne asistencije po utakmici uz prosečni indeks korisnosti 27,7, kolege iz Grčke interesovalo je da li velika očekivanja javnosti predstavljaju dodatno opterećenje ili motivaciju?

“Dok sam igrao za Gonzagu, svi su imali neko mišljenje o meni, pogotovo zbog nekih stvari koje nisam pokazivao, poput šuta s perimetra. Sve to mi je dalo samo dodatnu motivaciju da se ove godine takmičim kako bih pokazao svima šta mogu, a drugi će reći koliko dobro radim sve to“.

Na pitanje kako zamišlja svoju dalju karijeru Petrušev je uzvratio:

“Dosad sam uvek bio pobednik. Želim da nastavim da pobeđujem, jer se kod mene sve vrti oko trijumfa. Uživam da igram košarku jer to volim, a motivacija kod mene je uvek velika. Kada ne pobeđujem – ne osećam se dobro. Želim da pobeđujem na svim nivoima, da pružim sve što mogu. Želim da me kao takvog ljudi pamte jednog dana“.

Transfer u Megu košarkaška javnost je doživela kao veliko iznenađenje.

“Da, bilo je klubova zainteresovanih za mene iz Evrope, ali malo je timova poput Mege koji daju takvu priliku mladim igračima. Desetak igrača u trenutnom sastavu ima između 19 i 21 godine, a opet igramo kao tim. Mega ima svoj način kako razvija talente i dala je mnogo igračima koji su otišli u NBA. Znao sam da, kada sam se vraćao u Evropu, da želim da igram samo za Megu“, kaže Petrušev za SDNA i zaključuje:

“Trudim se da pratim korake mojih prethodnika koji su završili u NBA ligi. Pogotovo Jokićeve korake, jer je on najuspešniji od svih. Svi ti momci su mi dali savršen primer kako treba da razvijam karijeru“.

