Pitino ne odustaje od reprezentacije Grčke

Rik Pitino je dva puta vodio Panatinaikos koji je potom napustio, a on po slovu ugovora ima još jednu funkciju vezanu za Grčku, a to je da treba da bude selektor te zemlje u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2021. godine.

I kako ističe sam Pitino, nije odustao od toga već planira da vodi reprezentaciju Grčke narednog leta.

On je trenutno u SAD-u, a kada je dobio pitanje vezano za vođenje reprezentacije Grčke nije imao nikakvu dilemu.

"Ono što bih voleo je da budem trener Grčke. I to ću učiniti", rekao je Pitino u intervjuu za OPEN TV.

Pitino je takođe pričao o Panatinaikosu i o osećanjima vezano za drugi mandat u redovima Zelenih.

"Nisam želeo da vodim Panatinaikos po drugi put. Nije to baš tim po mom ukusu", rekao je Pitino.

Bivši trener Panatinaikosa podelio je svoje mišljenje vezano za dokumentarac "Last dance" o Majklu Džordanu.

"Za mene je Džordan broj jedan, a Lebron je 1A. Nema tu sposobnost u postizanju poena kao Džordan. Kada se utakmica rešava malim detaljima, Džordan može da pobedi svakog protvnika. Imao je tu kompetitivnost. On je sjajan čovek, strastven. Ako igrate šah sa njim, a on nije dobar u tome, pobedićete ga. Ali, on će otići i naći nekog ko je dobar u šahu, naučiće i pozvaće vas na revanš", rekao je Pitino.