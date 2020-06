Počela je era Saše Obradovića: Trener kakvog Zvezda zaslužuje

Zaključno s ponedeljkom stavljena je tačka na drugi mandat Dragana Šakote koji nije ostavio jasnu sliku krajnjih mogućnosti Crvene zvezde u sezoni bez logičnog kraja. Još tada bilo je jasno da je došlo vreme za nešto sasvim drugačije. Za velike promene pod komandom Saše Obradovića.

Crvena zvezda se vratila nekim starim navikama. Posle tačno deset godina i (zasad) poslednjeg angažmana Aleksandra Trifunovića zvanje šefa stručnog štaba poneće jedno Zvezdino dete. Da, Mihailo Uvalin i Andrija Gavrilović su uplivali u trenerske vode u mlađim kategorijama crveno-belih i jeste Milenko Topić kao klupska legenda sa kratkim stažom okončao onu superligašku epizodu 2018. bez poraza i sa titulom u rukama, ali Saša Obradović nosi oreol trenera sa korenima čvrstom vezanim za Mali Kalemegdan. To je, uostalom, sam izjavio pošto je izašao u crvenoj majici na mesto gde je i rođena košarka na ovim prostorima.

“Smatram se delom ove kuće, svakog ovog kamena, istorije Crvene zvezde. Smatram da sam kao igrač ovog kluba i ličnost zaslužio ovo. Spreman sam i psihički i fizički, za sve što nosi ovaj veliki klub“.

Posle obavljene promocije i sastanaka sa upravom, Saša Obradović je danas odradio i prvi trening sa novom ekipom. Ekipom koju će, kako vreme bude prolazilo, oblikovati po sopstvenoj ideji, željama i klupskim mogućnostima. Nije tokom prvog obraćanja na novoj funkciji želeo mnogo da ulazi u detalje oko toga kako će izgledati igrački kadar, ali je svima jasno poručio da će Crvena zvezda biti mašinerija u oba smera igre i da mu etiketa defanzivnog stručnjaka nije tako bliska kako se u javnosti predstavlja. Iako je, treba to podsetiti, tokom dana u Lokomotivi njegova ekipa dozvoljavala samo 68,5 poena u Evrokupu, u svojevrsnom nizu od 20 pobeda što nikada do tada nije viđeno u ovom takmičenju.

Saša Obradović (©Star Sport)

Ipak, Saša Obradović je mnogo više od trenera koji se oslanja samo na odbranu. Osim što je modernih košarkaških shvatanja i vrlo temperamentan kada je kraj aut linije, Obradović je neko ko je trenersku karijeru gradio na uzajamnom poštovanju na relaciji sa igračima, što je u današnje vreme jako važno. Dobro razume poziciju košarkaša jer je i sam bio u tim vodama i to na vrhunskom nivou. Studiozan u svom radu, uvek posvećen izučavanju novih trendova čak i kada nije u ugovornoj obavezi – primer je period između rastanka u Lokomotivi i dolaska u Monako – Obradović je neko ko bi Crvenoj zvezdi mogao da podari novu energiju, šarm i izgled dostojan klupske veličine. Osim toga, Saša Obradović je trenerski posao u Zvezdi sanjao od momenta kada je 2005. okačio patike o klin i uzeo tablu za crtanje u ruke. Polako je gradio karijeru, nije preskako stepenike u razvojnom putu i posle deceniju i po dočekao da se vrati na staru adresu, na mesto uspeha. I svaki put kada bi se dovodio u vezu sa Zvezdom, uvek je o svom klubu govorio s mnogo poštovanja, svestan da to nije posao kao praktično svi ostali. Izuzev selektorskog poziva, koje takođe ima posebno mesto u njegovom srcu.

Valjda je zato juče i poručio ono što ste već mogli da pročitate nekoliko pasusa ranije – da je psihički i fizički spreman da nosi teret velikog kluba na svojim leđima. A to je, posle zlatne ere Dejana Radonjića i možda loših procena u datom momentu, jako potrebno Crvenoj zvezdi. Da njeno kormilo preuzme neko ko ima veliki autoritet i bezuslovno poštovanje svlačionice, harizmu, crtu motivatora, pomešanu s energijom istinskog šampiona. Što Saša Obradović i jeste. I zato je trener kakvog Crvena zvezda zaslužuje. Ne znači to da neki njegovi prethodnici nisu smeli da budu na klupi i vode crveno-bele, već je Obradović neko ko je to dosadašnjim rezultatima, ali i iskrenom željom da vodi klub, uz nesumnjivu ljubav prema istom, baš zavredneo novi status.

Prvi radni zadatak u Crvenoj zvezdi prošao je mahom u upoznavanju s planom i programom rada. Igrački kadar dovoljno dobro poznaje jer je i pored obaveza u Albi, Lokomotivi i Monaku redovno pratio dešavanja u klubu. Ideja je da se ekipa i novi stručni štab upoznaju u narednim danima i tako ipak malo produži vreme rada pre odlaska na kolektivni odmor.

Detalji sa prvog treninga (©KK Crvena zvezda)

Kako je ranije objavljeno i potvrđeno, Saša Obradović je sa sobom doveo i novi trenerski kadar. Sa prvim pomoćnikom Mikicom Bogićevićem sarađuje bezmalo 15 godina, novi kondicioni trener Duško Marković je uz Obradovića punu deceniju, dok je sa Bogdanom Karaičićem novi šef sarađivao u Lokomotivi iz Krasnodara. Iz stare garniture ostao je samo pomoćni trener Saša Kosović, uz fizioterapeuta Milorada Ćirića, te stari doktorski tandem dr Nebojša Mitrović – dr Boris Gluščević, koji su već uhodani u sistemu Crvene zvezde.

Operacija “Kupujmo domaće“ – šta je na rafovima?

O igračima je i ranije bilo reči. Prvi čovek Zvezde Nebojša Čović najavio je akciju “Kupujmo domaće“, a uz one koji su i dalje pod ugovorom tu je i Ognjen Kuzmić, koji praktično nije ni mogao da odradi pozajmicu u Železniku i sada će imati dovoljno vremena da se u potpunosti vrati u formu i ponovo bude okosnica tima. Pod uslovom da ga Obradović i dalje bude želeo, naravno.

Crvena zvezda je okrenula novi list, a pero je u rukama Saše Obradovića. Sada počinje ispisivanje novih, navijači se nadaju šampionskih redova...

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_msport)

