Operacija “Kupujmo domaće“ – šta je na rafovima?

“Sa glasan sam da smo imali previše stranaca i to je za pametnog čoveka lekcija, biće nam veliko iskustvo. To je bila odluka bivšeg trenera (Milana Tomića, prim. aut). Njemu svaka čast, ali je otišao, jer nije mogao više da izdrži. Radićemo u skladu s državnim preporukama – kupujmo domaće. Budžet će biti u skladu sa recesijom, značajno manji nego u ovoj sezoni“.

U pet rečenica Nebojša Čović sumirao je planove za sezonu 2020/21. Crvena zvezda kao učesnik Evrolige ima na raspolaganju četiri puna meseca do početka takmičenja da ostvari svoje poslovne ideje i sastavi roster po ukusu. Sa domaćim igračima u Zvezdinom nukleusu. To ne samo da bi vratilo duh nekih prošlih vremena, već bi potencijalno donelo ozbiljan benefit i kroz podizanje nekih novih igrača reprezentativnog kalibra. Jer, Zvezda treba da pogleda i u komšijska dvorišta, kao naredna stepenica na razvojnom putu i najviša lestvica u regionalnim okvirima.

Srpski košarkaši koji (bi mogli da) menjaju klub na leto

Šta operacija “Kupujmo domaće“ donosi na rafovima? Crvena zvezda će po svoj prilici tražiti pojačanja gotovo na svim pozicijama, pošto ugovori ističu Biliju Beronu, Lorenzu Braunu, Kevinu Panteru, Stratosu Perperogluu, Majklu Odžu, Kalinu Lukasu i još nekima. Osim ako, naravno, pojedince sa spiska ne veže novim ugovorom. Prioritetna su rešenja na pozicijama plejmejkera i beka, gde će verovatno fokus biti na strancima.

Imena nekih igrača počela su da kruže i pre nego što je Evroliga obelodanila da će takmičarsku 2020/21 odigrati isti klubovi. Kako je ranije objavljeno, Crvena zvezda će pokušati da vrati neka stara imena i po oprobanom receptu pokušati da bude konkurentna u evropskoj eliti. Prvo ime na spisku je Marko Simonović. Reprezentativac Srbije nalazi se trenutno na pozajmici u Unikahi iz Malage, za koju je vezan do kraja sezone. Izvorno je igrač Cedevite Olimpije, s kojom ima važeću saradnju na još jednu godinu, a kako je ona opciona, Crvenoj zvezdi značajno bi se olakšao posao jer ne bi morala da plaća obeštećenje ljubljanskom klubu. Da je Simonović zaista u mislima uprave Crvene zvezde potvrdio je i Nebojša Čović, baš kao i za Jaku Blažiča koji je, doduše, slovenački košarkaš. Ali je neko ko odlično poznaje Zvezdin sistem, gde je osvajao titule, a svojim zalaganjem i energijom pridobio je velike simpatije navijača.

Nemanja Dangubić, Marko Simonović, Stefan Jović (©Star Sport)

Još jedan bivši igrač Crvene zvezde koji se dovodi u vezu je Nemanja Dangubić. Po odlasku iz Zvezde Dangubić je imao jednu skromnu sezonu u minhenskom Bajernu zbog čega je letos otišao u Estudijantes. Imao je u Madridu solidnih izdanja sa prosekom od 5,8 poena, 4,4 skoka i 1,1 asistencijom, ali je najverovatnije da će ovog leta postati slobodan igrač jer će mu isteći ugovor. Da li je povratak Mali Kalemegdan zapisan u kamenu – ostaje pitanje koje će dobiti odgovor u narednim sedmicama.

Tokom jučerašnjeg dana stigla je informacija da je Aleksa Avramović, takođe jedan od onih na koje je Zvezda motrila, sklopio usmeni dogovor sa Estudijantesom o nastavku saradnje, ali se još čeka zvanična potvrda. Levoruki šuter i srpski reprezentativac je transferom u Unikahu prošlog leta tražio priliku da se pokaže na evropskoj sceni, ali mu se ta želja nije ispunila. Zbog toga je morao da se zadovolji vrlo dobrim partijama u ACB ligi gde je beležio 9,3 poena na bezmalo 40 odsto iz igre, te 2,3 skoka.

Najsvežije spekulacije dovode u vezu Crvenu zvezdu sa još dvojicom sinova - Nikolom Kalinićem i Nemanjom Nedovićem. Oba ova posla su na podužem štapu, prvenstveno iz razloga što se radi o igračima sa visokim primanjima – Nedovićeva plata u Olimpiji oko 2.000.000 evra –, ali Zvezdu ništa ne košta da proba. Obojici tehnički ugovor ističe na leto i trenutno nema informacija da će se isti produžavati. Štaviše, nekoliko puta u poslednjim sedmicama pominjalo se da je Nedović na izlaznim vratima Armanija, a on je zatim objasnio da “ne želi 15 minuta u Evroligi“, što ga dodatno udaljava od Milana.

“Ako bi se stvari promenile, zašto da ne? Kažem, ne zna se ništa još, budžeti će sledeće sezone biti manji, očekuju nas velike promene u evropskoj košarci. Nisam još razgovarao ni sa Miškom (Ražnatovićem, agentom) o bilo kojim opcijama za sledeću sezonu“, rekao je Nedović za Sportklub.

Nedović se nalazi u planovima Unikahe, sa kojom je 2017. osvojio Evrokup, te Panatinaikosa. Ali, kako se šuška da vlasnik Zelenih Dimitris Janakopulos razmišlja o povlačenju kluba iz Evrolige i selidbe u FIBA Ligu šampiona – takođe na dugačkom štapu – pitanje je da li bi Nedović želeo da napravi takav sledeći korak.

Sa Kalinićem je situacija jasna – da bi se uopšte pregovaralo o novom angažmanu u Beogradu, prvo mora da ode iz Fenerbahčea koji, navodno, planira da značajno smanji budžet za narednu godinu. Da li to automatski znači da Kalinić može da traži novi angažman ili će sve biti uslovljeno ostankom Željka Obradovića? Pre će biti ova druga varijanta...

Problem na putu realizacije ovog transfera nisu samo finansijske prirode, zbog ugovora koji ima u Istanbulu, već i zbog zaoštrenog odnosa na relaciji Kalinić – tvrdo navijačko jezgro Zvezde. Podsetimo, najvatrenije pristalice Crvene zvezde nisu Kaliniću oprostile njegove ranije izjave po pitanju statusa Kosova i Metohije, zbog čega se našao na tapetu tokom Fenerovog gostovanja u Beogradu prošle godine. To svakako ne menja činjenicu da je Kalinić među najboljima u Evropi na svojoj poziciji i da bi svojim kvalitetom i iskustvom ozbiljno unapredio igru Zvezde.

Još jedan Zvezdin pik na tržištu mogao bi da bude – Stevan Jelovac. Poslednjih godina se nekoliko puta spekulisalo o njegovom vraćanju u Crvenu zvezdu, ali se te priče dosad nisu realizovale. Da li bi ovo leto moglo da bude idealno za tako nešto? Možda, mada ne treba zaboraviti da Zvezda već sada u rosteru ima dvojicu srpskih košarkaša – Marka Jagodić Kuridžu i Borišu Simanića. Obojica sa ugovorima za narednu sezonu. Opet, kako će Zvezda imati veliki obim utakmica kroz Evroligu, ABA ligu – koja se proširuje na 14 ekipa– i ostala takmičenja, biće potreban veći fond igrača. Levoruki krilni centar je u Turskoj bio ponajbolji u redovima Gacijantepa sa 15,6 poena na 51,12 odsto iz igre, te 5,6 skokova i prosečni indeks 17,05. Od leta je takođe slobodan igrač.

Crvena zvezda u svakom momentu može da se okrene prebacivanju nekih igrača iz sistema FMP. Aleksa Radanov je u sezoni za nama bio jedan od najboljih u redovima Pantera sa prosečno 11 poena po utakmici. On je faktički u Železniku igrao kao pozajmljen igrač Zvezde, s tim što mu ugovor ističe na leto. Pravo otkrovenje bio je mladi Stefan Đorđević, koji je zbog dobrih rola zavredneo i reprezentativni status, uz 12,9 poena i 5,5 uhvaćenih lopti u ABA ligi.

Šta Zvezdi ostaje za sezonu 2020/21

Na Malom Kalemegdanu bi teoretski mogli da pogledaju i u dvorište Mega Bemaksa, s tim što je poslednji transfer na Mali Kalemegdan iz redova bivšeg finaliste ABA lige bio Dilan Enis u decembru 2017. Mega se poslednjih godina maksimalno opredelila za selidbu svojih izdanaka u NBA ligu ili najjača evropska takmičenja. Najinteresantniji bi Zvezdi mogli da budu Nikola Mišković, sin nekadašnjeg Zvezdinog igrača Dejana, ili talentovani Luka Ašćerić, koji je takođe naslednik bivšeg košarkaša crveno-belih Nedeljka. Mišković se zasad opredelio za izlazak na NBA draft, ali to ne znači da će tamo i otići ove jeseni...

Među zanimljivim igračima mogao bi da se nađe i Bogdan Radosavljević. Centar rodom iz Jagodine i potencijalni reprezentativac Nemačke imao je dobrih izdanja u Hamburgu posle rastanka sa Albom, a navodno se za njegovo zdravlje raspitivao i Panatinaikos.

Tu dolazimo do možda i suštinskog problema Zvezdinih namera da dovodi srpske igrače. Klupskoj sceni u Srbiji strahovito nedostaju sredine kao što su čačanski Borac – učesnik ABA lige u sezoni 2020/21 –, odnosno stabilni timovi koji mogu da razigravaju igrače za večite rivale i evropske timove. U Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Leskovcu, Vršcu, Kraljevu... I to je sada dugogodišnji problem koji srpsku košarku vodi u dubiozu... To je svakako zasebna tema, priča za neke druge redove...

Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac (©Star Sport)

Crvena zvezda je, dakle, primorana da juri igrače koji su ili izvan dometa ili da vraća već oprobane snage. Jer novih – nema! Ili je premalo na oskudnom tržištu i najveći deo njih još nije dorastao evroligaškim visinama.

Zvezda na raspolaganju od srpskih košarkaša pored Jagodić Kuridže, Simanića i Radanova iz FMP sada ima kapitena Branka Lazića, Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca, Nikolu Jovanovića – svi sa ugovorima i za narednu sezonu. Plus još Dušana Ristića na pozajmici u Astani, Nemanju Nenadića u Megi, te Ognjena Kuzmića i Filipa Čovića u FMP. Vladimiru Štimcu ističe ugovor na leto, a izbor da Zvezda u Evroligi igra i na jesen uvećao bi šanse da nekadašnji reprezentativac Srbije ostane u Beogradu. Što bi se takođe uklopilo u poslovni plan Zvezdine uprave da se fokusira na domaće proizvode. Tu su, naravno, momci iz mlađih kategorija poput Lazara Vasića, Arijana Lakića i Marka Pavićevića, od kojih će verovatno neko biti prekomandovan u prvi tim. U opticaju ima nekih drugih imena čiji bi status u Zvezdinom tefteru mogao da se izmeni u narednim sedmicama. Iz regiona i drugih evropskih liga.

Na kraju, treba jasno postaviti stvari i istaći da neće ceo Zvezdin roster biti čisto domaći, ali se očekuje da maksimalno četiri pozicije budu rezervisane za strane košarkaše. Pod uslovom da rad na angažovanju domaćih prođe zacrtanim tokom. O svemu će odluka biti doneta zavisno od toga ko bude šef stručnog štaba. Dragan Šakota je tu, ali niko ne garantuje njegov ostanak, pogotovo ne ako se otvore neke druge opcije.

Crvena zvezda ima potencijal da se vrati nekim prošlim vremenima i napravi dobar miks sa srpskim šmekom. Dugo je leto i dosta vremena da se naprave dobri potezi.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_msport)

