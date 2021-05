Evropska košarka se poklonila Vasiliju Miciću, a neko ko s uživanjem i ponosom gleda uspeh zvanično najkorisnijeg igrača Evrolige za sezonu 2020/21 je Dejan Milojević. Kako i ne bi, kada je Vasilija Micića uveo u svet profesionalne košarke i trasirao mu put ka najvećim zvezdama igre pod obručima s ove strane Atlantika.

I sam Micić je svojevremeno u razgovoru za Mozzart Sport govorio da je Dejan Milojević “najbolji trener za razvoj mladih igrača“, isticao kako je za njegov dalji razvoj bilo važno to što ga je prvi zaštitio pritiska velikih očekivanja po oporavku od preloma šake u aprilu 2014. i što je, pre svega, imao razumevanja za njegove uspone i padove.

Kažu ljudi da je svaki put do zvezda posut trnjem, a čovek koji u petak ima šansu osvoji titulu šampiona Jadranske lige kao trener Budućnosti smatra da je kroz sve teške izazove i dobre partije njegov učenik pronašao balans zbog kojeg je sada na vrhu Evrope.

“Apsolutno zasluženo je proglašen za MVP Evrolige, jako sam srećan zbog njegovog uspeha“, počeo je Milojević javljanje za naš portal i dodaje:

“Ova sezona je sublimacija njegovog igračkog vrhunca u Evropi jer je igrao zaista najbolju košarku i pokazao svoj raskošni talenat. kako je sezona odmicala postajao je sve bolji, da bi onda svojim kvalitetom napravio razliku u ključnim trenucima sezone za njega i tim“.

Statistika samo potvrđuje njegov kvalitet – četvrti najbolji prosečni indeks u Evroligi ove sezone (16,3), deveti asistent (4,8), s tim da je u Efesu bio lider u obe kategorije. Samo on je u modernoj eri Evrolige postigao bar 138 dvojki, 70 trojki i 132 slobodna bacanja. Sa 618 poena u Evroligi ove sezone nalazi se na drugom mestu u konkurenciji igrača po broju ubačenih poena tokom jedne takmičarske godine iza Alekseja Šveda koji je 2017/18 završio sa 740 poena. Tek je četvrti igrač u istoriji Evrolige sa bar 100 dvojki, 70 trojki i 100 slobodnih bacanja posle Serhija Ljulja (2016/17), Alekseja Šveda (2017/18) i Majka Džejmsa tokom poslednje dve sezone. Član je idealne petorke Evrolige sa Kevinom Pangosom, Vladimirom Lučićem, Nikolom Mirotićem i Edijem Tavaresom. Između ostalog – razlog je za što Efes igra Fajnal for i ima šansu da se tokom vikenda okiti prvom šampionskom krunom.

“Ova nagrada i te kako nosi svoju težinu, jer je potvrda one teze da se posvećen rad uvek nagradi. Pogledajte samo ko je sve osvajao MVP nagradu u istoriji Evrolige, pogledajte konkurenciju ove sezone. Sada se nalazi rame uz rame sa evropskim košarkaškim velikanima“.

Momak iz Kraljeva je u Megu stigao 2010. godine, gotovo u isto vreme kada i Dejan Milojević. Upravo zato njihova saradnja ima posebnu vrednost u razmišljanju trenera koji je podigao karijere mnogih talentovanih igrača.

“Vasa je bio prvi projekat Mege kada sam došao u klub. Imao je 16 godina kada smo počeli da sarađujemo i zbog toga sam još više ponosan na to što je danas MVP Evrolige“, jasno će šef stručnog štaba Plavih i nastavlja:

“Mogu slobodno da kažem da sam još tada video njegov potencijal i talenat da postane ono što je danas. Gledajte, u Megi je dobio šansu da bude prvi plejmejker jedne KLS ekipe sa 16 godina. Mislim da to dovoljno pokazuje koliko smo Mega i svi u klubu verovali u njega“.

Micićeva karijera je posle Mege imala svojih promenjivih faza. U minhenskom Bajernu praktično nije igrao, zbog čega je njegov povratak u srpsku košarku kao drugi plejmejker Crvene zvezde bio teži dok nije pronašao svoju pravu ulogu. Srpski reprezentativac i osvajač evropskog srebra iz Istanbula je otkrio da mu je sezona u Tofašu bila prekretnica u karijeri jer je sezonu 2016/17 odigrao za svoju dušu pre nego što je otišao na dalje usavršavanjem kod Šarunasa Jasikevičijusa, a onda došao u Efes kod Ergina Atamana gde je postati “crème de la crème“.

“U svakom klubu gde je radio Vasa je uspevao da izvuče nešto dobro i pronađe način kako da napreduje kao igrač, ma koliko igrao. Svaka ta godina imala je veliki uticaj na njegov razvoj i oblikovala ga je kao igrača. Vidite da je s vremenom postajao sve stabilniji, a ova sezona je praktčno pečat njegove karijere u Evropi“.

A, kako se postaje najkorisniji igrač Evrolige? Gde je granica koja razdvaja kvalitetne od top igrača?

“Ono što Vasu odvaja je to što je uvek tražio način da se usavršava, uvek je želeo da dobije povratnu informaciju od trenera, da zna na čemu treba da radi, koje su mu slabe karike. Uvek je pokušavao da bude bolja verzija sebe, a uz sve to je osoba posvećena sebi i svojoj karijeri, što se vidi po rezultatima. Verujem da ima još mnogo toga da pruži“.

Stručna javnost je godinama skeptična po pitanju naslednika Miloša Teodosića, koji je i sam osvajao MVP priznanje 2010. godine, a Srbija u Vasiliju Miciću ima nekog ko i te kako može da nosi srpsku reprezentaciju.

“Kod nas je uvek najlakše biti skeptičan i negativan. Srbija je uvek imala i imaće dobrih plejmejkera, nije ni realno da svake godine proizvodimo vrhunske igrače, ma koja pozicija bili. Ako se to dešava na pet-šest godina to je i dalje veliki uspeh s obzirom na to kolika smo zemlja i na kakvom uzorku igrača vadimo one koji se karakterišu kao vrhunski. Bilo je plejmejkera pre, biće ih i posle Vase, iskreno ne brinem“, završio je Dejan Milojević priču za Mozzart Sport.