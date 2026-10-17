Postoji razlog zašto je Jokić tu gde jeste

Kesler je početkom jula stigao u Lejkerse iz Jute Džez kroz trejd uz potpisivanje ugovora, popularni "sign and trade" kada igrač potpiše novi ugovor i istovremeno bude poslat u drugu ekipu. Jasno je da će kod Džej Džej Redika buti prvi centar ekipe, kao i da su očekivanja velika, a protiv Nikole Jokića upisao je šest poena i šest skokova. Duel sa srpskim košarkašem predstavljao je poseban izazov, pa je imao priliku da proceni kvalitet dvojice najboljih igrača današnjice.

"Postoji razlog zbog kojeg je on tu gde jeste. Verovatno je najbolji centar u ligi, a možda i najbolji igrač. Rekao bih da je Luka bolji iz očiglednih razloga, ali Jokić je izuzetan igrač", rekao je Kesler.

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Zna se da su Dončić i Jokić dobri prijatelji, što se videlo i posle utakmice kada su se srdačno zagrlili po završetku meča. Što se tiče Luke, imao je nekoliko reči Kesler i za njega.

"On je takmičar. Želi da pobedi više od svega. Takođe, često provocira protivnike, ali to samo pokazuje koliko mu je stalo i koliko želi da pobeđuje", kaže centar.

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Povreda malog prsta na ruci primorala ga je da propusti prve tri pripremne utakmice, ali sada je dobio zeleno svetlo za nastup u regularnom delu sezone 2026/27.

Prošle sezone imao je tešku povredu i odigrao je samo pet utakmica, gde je uspeo da upiše u proseku 14,4 poena, 10,8 skokova, tri asistencije, 1,4 ukradenu loptu i 1,8 blokada. Pre dve sezone igrao je odlično isto sa 11,1 poenom, 12,2 skoka i 2,4 blokade, kada je bio zdrav i prav.

NBA LIGA - POČETAK

Utorak:

21.00: (1,90) Detroit (15,0) Boston (2,10)

Sreda:

01.00: (1,45) Njujork (16,0) Filadelfija (3,20)

03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)

Četvrtak:

01.00: (1,45) Vašington (16,0) Milvoki (3,20)

01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)

01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)

01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)

01.30: (2,40) Bruklin (15,0) Šarlot (1,70)

02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)

02.00: (2,40) Memfis (15,0) Juta (1,70)

02.30: (1,25) Hjuston (17,0) Dalas (4,70)

04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20)

04.00: (1,65) Portland (16,0) Finiks (2,50)

04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)

*** Kvote su podložne promenama