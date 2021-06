Crvena zvezda je podigla košarkaški region na noge! Relativno mirno veče u Beogradu naglavačke je okrenula vest o potpisu Nikole Ivanovića na Malom Kalemegdanu, koji je ekskluzivno najavio Mozzart Sport. Transfer dojučerašnjeg plejmejkera Budućnosti izazvao je tektonske potrese kao malo koji transfer poslednjih godina na tlu nekadašnje Jugoslavije, da bi nepunih pola sata kasnije usledio afteršok s povratkom Luke Mitrovića starom jatu.

Dva potpisa u istom danu u redovima osvajača triple krune viđena pune četiri godine - računamo samo igrače -, a načinom na koji je Crvena zvezda otvorila prelazni rok i sklapanje tima za takmičarsku 2020/21 jasno pokazuje da je došao kraj vremenima ponekad i sumanutih potpisa stranaca zbog svog imena, starih zasluga ili pod izgovorom da na prostoru gde se rađala košarka u Evropi nema adekvatnog kvaliteta. Ukratko - Dejan Radonjić je rešio da vrati stari šmek Crvenoj zvezdi iz vremena svog prvog trenerskog mandata, kada su tvrdo jezgro tima činili domaći, odnosno igrači iz nekada zajedničke države. U toj konstelaciji snaga stranci će se dovoditi kako bi zaista podigli kvalitet tima.

Crvena zvezda je dvaput već pogodila metu pravo u centar, ali uskoro se očekuju novi potpisi. Od nekadašnjeg kapitena Zvezdinih juniora Stefana Lazarevića, preko Alekse Avramovića koji je spreman da napravi veliki iskorak u karijeri, do dugogodišnjeg reprezentativca Stefana Jovića čije se ime takođe pominje u košarkaškim kuloarima, vrhuška kluba je krenula u realizaciju projekta "Kupujmo domaće" najavljeno prošlog leta, s tim što je tada fokus bio na jačanju mlađih kategorija. Posle ne tako slavnih izbora stranaca u poslednje dve godine, a pre svega zbog činjenice da Zvezdu vodi čovek koji je stvarao reprezentativce, pre svega Srbiji, prvenstveni fokus na tržištu su igrači s prezimenom na "-IĆ".

Do juče protivnici, danas saigrači – Ivanović i Davidovac (©ABA LIGA – Dragana Stjepanović)

Dugo se nije dogodilo da Crvena zvezda otvori prelazni rok potpisom plejmejkera. Verovatno ne jedinim, ali Crvena zvezda je bar na papiru pogodila "u glavu" sa dovođenjem Nikole Ivanovića. Iako ima tek 27 godina, Ivanoviću će predstojeća sezona biti 12. u karijeri. Četvorogodišnji boravak u svojoj Podgorici i Budućnosti završio je kao jedan od heroja šampionske sezone 2017/18 kada je osvojena prva titula šampiona Jadranske lige, što je obezbedilo takmičenje u Evroligi. Uz to osvojio je još šest pehara, dva državna prvenstva i još četiri kupa. Valjda je zato njegov prelazak u redove ljutog protivnika iz Beograda toliko povredio Budućnost i pogotovo navijače. Podsetimo, nedugo posle zvanične objave transfera pripadnici navijačke grupe Varvari prekrečili mural koji su Ivanoviću 2018. posvetili ispred ulaza u njegovu zgradu kao znak zahvalnosti zbog osvajanja Jadranske lige.

Svako kome na pamet padne Nikola Ivanović padne ista stvar na pamet - ono što se po parketu vuče. Zvuči prosto, ali teško da postoji drugačiji termin kojim se najbolje opisalo tu karakternu crtu Ivanovića, rođenog takmičara i nekog ko se ne plaši da preuzme odgovornost kada je najpotrebnije.

“Imao sam sreću da je u mnogim bitnim mečevima sve ulazilo. Ali, bilo je i promašaja. Sećam se da sam kao klinac promašio šut za pobedu u Baru. Nisam u tim momentima nešto posebno hrabar, frka mi je i strah. Lepo bi bilo kadabi to neko drugi uzeo, ali znam da ću mnogo loše da se osećam ako ne uzmem te šuteve. Negde sam pročitao – mene je sramota da budem kukavica“, izjavio je Ivanović u novogodišnjem izdanju Dnevnih novina na startu 2019. godine.

Setiće se mnogi reči komentatora Edina Avdića posle one njegove briljantne role protiv Partizana u Podgorici kada je meč završio sa 25 poena, kada je rekao da "ne pamti veliku utakmicu u kojoj Ivanović nije odigrao dobro". Na startu poslednje četvrtine Ivanović je zaradio tehničku grešku posle čega je Partizan na trenutak poveo rezultatom 55:54, ali se sve ubrzo okrenulo za 180 stepeni. Ivanović je svoju grešku ispravio trojkom, posle koje je ubrzo vezao dva poena, pa izvukao faul Džoša Perkinsa na šutu za tri poena, a potom razigrao Dragana Apića, ubacio šut s visokim lukom. Do kraja utakmice dopisao je još pet poena i po jednu asistenciju i skok, a Budućnost je slavila u regionalnom derbiju!

Protiv Crvene zvezde je tokom protekle četiri odigrao nebrojano vrhunskih rola. Dovoljno je vratiti film na šampionsku 2018. i šta je sa Nemanjom Gordićem radio Zvezdinoj odbrani kroz pik’n’rol igru. Samo u sezoni za nama pamti se simultanka u Beogradu u prvom okršaju sezone kada je ubacio 20 poena za poluvreme, uglavnom sve preko Tejlora Ročestija! U Podgorici je bio među najzaslužnijima za onaj ubedljiv trijumf posle kojeg Zvezda nije odavala utisak tima spremnog da osvoji Jadransku ligu. Koliki je njegov značaj bio za Budućnost najbolje pokazuje finalna serija regionalnog takmičenja. Kada bi Ivanović pao – Budućnost je ozbiljno patila. Kao takav bio je žila kucavica podgoričkih Plavih, sada je neko ko je u očima dela crnogorskog sportskog življa izdajica, iako je Crvena zvezda legitimno iskoristila njegov slobodan status i potpisala ga na dve godine.

Ivanović u duelu s Lojdom (©KK Crvena zvezda)

Malo poznata strana njegove karijere jeste odnos koji ima sa jednim od najboljih podgoričkih basketaša Alenom Šofrancem. Kako se može čuti od ljudi upoznatih sa dešavanjima u Podgorici, upravo Ivanoviću su upravo rad sa Šofrancem i česti razgovori o raznim košarkaškim detaljima pomogli da značajno unapredi indivdualni kvalitet u napadu i postane letalan u završetku akcija. I sam je kroz nekoliko intervjua pričao koliko mu je ranije značilo to što je jedan deo života proveo na "betonu", iako su neki njegovi treneri bili protiv toga, ali tamo je možda i najviše stekao napadački instikt koji ga danas krasi.

Sada ima šansu da po prvi put zaista ozbiljno zaigra Evroligu. Dobar deo sezone 2018/19 propustio je zbog povreda i kako je sam tvrdio - ono što je odigrao u elitnom takmičenju, učinio je bez treninga. Samim tim ne u optimalnim uslovima. Novi list u karijeri okrenuće pod komandom Dejana Radonjića, čoveka koji ga je doveo u Budućnost iz Mornara 2011. godine i počeo da mu gradi košarkašku karijeru.

"Bila je to velika prekretnica u karijeri. Došlo je do razmimoilaženja s Mihailom Pavićevićem koji je tada forsirao priču odlaska na koledž. Pričao sam s Jukonom i Džimom Kalhunom, bila je ozbiljna pričala. Bila je to sezona kada su oni bili izbačeni i nisu igrali, a meni je sve to bilo OK. Ali, opet sam razmišljao da li da idem, da li u SAD. Ubrzo sam pričao s Dejanom Radonjićem, tadašnjim trenerom Budućnosti i ubrzo sam potpisao", govorio je nedavno u podkastu Šesta lična Ivanović, a o samom odnosu s Radonjićem je rekao:

"Imao sam veliku motivaciju, svi znaju kakav je Dejan Radonjić trener. Svaki trening guranje do krajnjih granica. Ali, bitno je bilo da sam igrao. Promenio mi je pogled na košarku, počeo sam da igram više za ekipu... Prvi, pravi trener bio mi je Dejan Radonjić. Nije to tako loše, da se mladom igraču gradi vojnički momenat. Od tada mi je ostalo to da, ko god da dođe, ćutim i slušam".

Luka Mitrović i Neša Ilić (©KK Crvena zvezda)

Značaj povratka Luke Mitrovića dovoljno je prožet kroz uspehe koje je ostavio iza sebe kada je odlazio kao kapiten sa deset osvojenih pehara. Tokom četiri godine od rastanka s klubom kome je dao šampionski sjaj promenio je pet klubova - Bamberg, Mursiju, Manresu, Hapoel iz Jerusalima potpisao kratkoročan ugovor za završnicu FIBA LIge šampiona, posle čega nije iskoristio opciju produžetka saradnje, već je prešao u Budućnost.

Dugo se tražio i u Podgorici, ali je uspeo najbolje partije da odigra baš u finalu protiv Crvene zvezde kada je iz drugog plana maltretirao direktne čuvare u crveno-beloj opremi i skakao po živcima navijačima. Česte promene klubova bile su posledica oporavka od teških povreda koje su ga zadesile. Sada je to iza njega i vrlo je jasno da ga Dejan Radonjić nije doveo samo zbog starih zasluga, već i zbog kvaliteta koji može da donese na deficitarnoj poziciji krilnog centra.

Poput Ivanovića, odlično poznaje Radonjićev sistem rada, ali i ambijent u klubu, na Malom Kalemegdanu, okruženje, saigrače i kao takav očekuje se da bude karakterom jedan od lidera Crvene zvezde u svlačionici i parketu. Kapiten uz Branka Lazića, što vraća onaj prepoznatljivi duh zvezdaštva.

Crvena zvezda je uhvatila dobar zalet, a kako je krenulo moglo bi već u narednih nekoliko dana da se završi dobar deo prelaznog roka. Naravno, samo ako se sve kockice poklope...

