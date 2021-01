Očekivalo se da će Atlanta Hoksi sa dobrim rezultatima nastaviti i u susretima sa Klivlendom i Niksima, ali je ekipa Lojda Pirsa ipak doživela dva poraza. Nakon Kavsa, koji su slavili u tesnoj završnici u Džordžiji, Njujork Niksi takođe odnose ceo plen iz Stejt Farm Arene - 113:108. Bogdan Bogdanović je propustio poslednju četvrtinu zbog povrede članka.

U prvom poluvremenu je bilo prilično izjednačeno, gosti su uglavnom bili u prednosti, ali je Atlanta serijom u finišu drugog kvartala stigla do preokreta i viša od četiri poena pred veliki odmor. Sa dobrom igrom Jastrebovi su nastavili i po povratku sa pauze, pa su u trećem kvartalu stekli i maksimalnih 15 poena prednosti. Četa Toma Tibodoa je odbila da se preda, vratili su se u meč i početkom poslednjeg perioda stigli preokrenuli rezultat. Usledila je rezultatska klackalica, Niksi dolaze do nešto osetnije viška od pet poena nakon serije pogođenih slobodnih bacanja Imanuela Kviklija, ali Jang i Hanter vraćaju Atlantu u meč. Trojka Ostina Riversa na minut i po do kraja je ipak presekla domaćina, osledio je ofanzivni faul Janga, da bi pobedu Niksa nakon ofanzivnog skoka potvrdio Džulijus Rendl.

Strašan meč je odigrao bivši košarkaš Lejkersa i Pelikansa, asistencija je Rendlu nedostajala za tripl-dabl (28 poena, 17 skokova). Pratio ga je Beret sa 26 poena i 11 skokova, dok je 16 poena sa klupe dodao Kvikli. Hokse je sa 31 poenom i 14 asistencija predvodio Tre Jang, ispratio ga je Hanter sa 23 poena, 18 je dodao Džon Kolins, dok je Kapela meč završio sa dabl-dabl učinkom (po 12 poena i skokova).

Bogdan Bogdanović je proveo nešto manje od 19 minuta na parketu, ubacio je tri poena uz tri asistencije i dva skoka sa klupe (uzeo je tri šuta, pogodio je jednu od tri pokušane trojke). U poslednjem kvartalu nije mogao da pomogne ekipi, trener Pirs je po završetku susreta obelodanio da je bivši košarkaš Partizana i Fenerbahčea povredio članak. Videćemo koji je stepen povrede, ali je utisak da je Bogdanović propustio poslednjih 12 minuta iz predostrožnosti. Reprezentativac Srbije je krajem novembra potpisao četvorogodišnji ugovor težak 72.000.000 dolara sa Atlantom, a na prvih šest nastupa ove sezone u proseu beleži 13,2 poena uz 4,8 skokova i 2,2 asistencije.





Bogi makin' tough passes look easy ???? pic.twitter.com/PAKKQADwad — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 5, 2021





Orlando je nakon dva vezana poraza u novoj godini bio ubedljiv protiv Klivlenda (103:83), te je tako po prvi put slavio u 2021. godini, peti put od starta sezone. Vodila je ekipa sa Floride tokom čitavog susreta, ključnu prednost Medžik je napravio u trećem periodu, koji su puleni Stiva Kliforda u svoju korist rešili rezultatom 38:18. Eron Gordon sa 24 poena i 11 skokova i Nikola Vuičević sa 23 poena i osam skokova predvodili su Orlando do pobede, sa druge strane Sekston je ubacio 24 poena, Džedi Osman je dodao šest poena manje.

Filadelfija je nastavila da ređa pobede, upisali su četvrtu u nizu, šestu u sezoni, pred Sikserima je oružje položio Šarlot (118:101). Hornetsi su pružili dobar otpor u prvom poluvremenu, kratko su i vodili u drugom periodu ali je velikom serijom krajem prvog poluvremena četa Doka Riversa uspela da se odlepi. Stekli su višak od 15 poena, u nastavku se videlo da Stršljenovi nemaju snage da se nose sa 76ersima. Tobajas Heris je nastavio sa odličnim partijama, meč je završio sa 22 poena, Simonsu su četiri asistencije nedostajale za tripl-dabl (12 poena i 10 skokova), dok je Embid meč završio sa 14 poena i 11 skokova. Čak sedam dvocifrenih u pobedničkoj ekipi, sa druge strane je 18 poena ubacio Hejvord 15 je dodao Devonte Grejem, dok je Lamelo Bol flertovao sa tripl-dablom (12 poena, devet asistencija i sedam skokova).

Majami je oduvao Oklahomu, za koju zbog potresa mozga nije nastupio Aleksej Pokuševski (118:90). Vodili su košarkaši sa Floride tokom čitavog susreta, bilo je pitanje samo sa kojom razlikom će na kraju slaviti. Do četvrtog trijumfa u sezoni Vrelinu je sa 20 poena predvodio Bem Adebajo, pratili su ga Olinik sa 19 i Batler sa 18 poena, Dragić je ubacio sedam poena uz sedam asistencija. Mladu ekipu Oklahome je po pravilu predvodio Kanađanin Gildžus-Aleksander sa 18 poena, dva mane dodao je Darijus Bejzli.

Drama je izostala i u susretu Toronta i Bostona, duel dva rivala koja su odigrala strašnu plej-of seriju minule sezone. Ovoga puta neizvesnost je nestala već u trećem kvartalu, Seltiksi su ubedljivo slavili (126:114). Reptorsi su bolje otvorili meč, imali su čak i 13 poena viška u prvom poluvremenu, ali je Boston predvođen Džejsonom Tejtumom potpuno preokrenuo stvari na terenu već od druge polovine drugog kvartala. U trećem su stekli i višak od 26 poena, pa se do kraja nije dovodilo u pitanje ko će upisati pobedu. Pravi revolveraški obračun Vanvlita i Tejtuma, bek Toronta je meč završio sa 35 poena, dok je krilni košarkaš vodio Boston do pobede sa čak 40. Iznenađujuće dobro rolu kod Kelta odradio jei Pejton Pričard, koji je meč okončao sa 23 poena i osam asistencija.

NBA

Utorak

Orlando - Klivlend 103:83

/Gordon 24, Vučević 23 - Sekston 24/

Filadelfija - Šarlot 118-101

/Heris 22 - Hejvord 18/

Atlanta - Njujork Niks 108:113

/Jang 31 - Rendl 28/

Majami - Oklahoma 118:90

/Adebajo 20 - Gildžus-Aleksender 18/

Toronto - Boston 114:126

/Vanvlit 35 - Tejtum 40/

Hjuston - Dalas (u toku)

Milvoki - Detroit(u toku)

Nju Orleans - Indijana(u toku)

Golden Stejt - Sakramento (u toku)