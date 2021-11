Predsednik Košarkaške federacije Italije grmi: Ponašanje Evrolige je blasfemija

Već u prvom prozoru FIBA koji se zatvara večeras desilo se nekoliko senzacionalnih rezultata, poput pobede Velike Britanije nad Grčkom, Estonije nad Nemačkom, Belorusije nad Turskom, pa i Belgije protiv Srbije. Poraz Italije od Rusije nije senzacija, ali je velika razlika iznenađenje. Samo, na prvi pogled.

Tek kada se dublje zagrebe, zapravo se primećuje da su reprezentacije koje nisu opravdale ulogu favorita, izašle na parkete u kombinovanim sastavima. Ne zato što su tako želele, nego su bile primorane, pošto nisu mogle da računaju ni na jednog NBA asa, ali i na ogromnu većinu igrača iz Evrolige.

"Blasfemija je ovo što radi Evroliga. Može sebi da priušti da kaže: 'Hoću ili neću da vam dam igrače'. Oni uslovljavaju Olimpijske igre. Videli smo kako su Nemačka, ili recimo Turska izgubile kod kuće", osuo je predsednik Košarkaške federacije Italije Đani Petruči po evroligaškim klubovima.

Indirektno je priznao da FIBA nema snagu da se odupre NBA ekipama koje kao i evroligaši ne dozvoljavaju košarkašima da igraju u prozorima tokom klupskog dela sezone, odnosno igraju svoje mečeve u reprezentativnom terminu (koje je Svetska kuća košarke sama odredila), ali nije stao sa kritikama na račun Evrolige.

"Ovo se dešava samo u košarci u kojoj postoji neverovatna arogancija Evrolige. To nije problem za FIBA. Mogao bih da razumem ako NBA to radi, ali od Evrolige je to veoma neozbiljno i neprihvatljivo."

Pokušao je da napravi poređenje sa fudbalom u kojem klupska sezona staje za vreme reprezentativnih obaveza, ali nije napomenuo da su u njemu potpuno drugačija (finansijska) pravila za koja su se izborili i nacionalni savezi i sami klubovi.

"Videli smo šta se desilo sa (fudbalskom) Superligom. Stigli smo do Evropskog parlamenta. Nadam se da neko može nešto da uradi i kada je košarka u pitanju. Mančiniju (fudblaskom selektoru Italija) takođe je nedostajalo mnogo igrača i videli smo kako je prošao (u kvalifikacijama za Svetski kup)", dodao je Petruči.