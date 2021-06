Odmah posle “metle“ od bolonjskog Virtusa u finalu Palakanestra trener Olimpije Etore Mesina napravio je veliki rez i počeo novu rekonstrukciju tima kako bi se konačno napravili neki značajniji rezultati. Plasman na Fajnal for Evrolige posle 29 godina jeste iskorak koji se čekao, ali milanski sastav je ponovo ostao kratkih rukava u smislu konkretnih rezultata.

Zbog toga je Mesina između ostalog napravio i promenu u stručnom štabu koji je pojačao Đanmarko Poceko. Temparamentni trener biće Mesinina desna ruka, iako se očekivalo da će to biti Dejvid Vanterpul koji je s italijanskim stručnjakom sarađivao u moskovskom CSKA kao igrač od 2005. do 2007. godine, onda i kao pomoćnik od 2007. do 2009. godine. Vanterpul je proveo sedam godina kao pomoćni trener u Portlandu, a poslednje dve je proveo kao deo generalnog menadžmenta Minesote.

Poceko će sa Armanijem da potpiše dugogodišnji ugovor, tvrdi milanska Gazeta. Ocenjuje se da će biti Mesinin zamenik sa trenerskim ovlašćenjima. Kako se navodi doveden je kao snažna figura koja zna da se nosi s egom u svlačionici. Imaće ulogu kakvu najčešće imaju pomoćnici u NBA klubovima gde treneri oko šefa stručnog štaba imaju centralnu, stratešku ulogu u razvoju sportskog projekta.

Poceko će dobiti mogućnost da sarađuje s jednim od najboljih evropskih trenera, zbog čega je i prihvatio mogućnost da posle rada kao glavni trener sada bude asistent. Poceko je samostalno radio u Orlandini, Varezeu, zatim kao pomoćnik Veljku Mršiću u Cedeviti, potom u Fortitudu i Dinamo Sasariju.

