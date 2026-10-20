Puni džepovi Markusa Hauarda: Od Zenita milion, od Baskonije dva

Baskonija i Hauard dogovorili su se da ranije okončaju saradnju, ali je španski klub i dalje u obavezi da pokrije deo novca koji je košarkaš trebalo da dobije na osnovu preostalog ugovora. Hauardu je ugovorom sa Baskonijom bilo predviđeno da u klubu ostane i ove i naredne sezone. Prema navodima pomenutog španskog medija, ove sezone trebalo je da zaradi oko 2.000.000 evra neto, dok je za narednu sezonu bio predviđen nešto veći iznos.

U Zenitu bi trebalo da zarađuje oko 1.000.000 evra po sezoni, što je približno polovina iznosa koji je trebalo da dobija u Vitoriji. Zbog te razlike, Baskonija je pristala da mu isplati nadoknadu za preostalu vrednost ugovora. Očekuje se da ukupna isplata španskog kluba iznosi oko 2.000.000 evra, ali taj novac, prema navodima medija, neće biti isplaćen odjednom, već u ratama. Amerikanac je takođe pristao da odloži deo isplate kako bi olakšao svoj odlazak iz kluba.

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Američki bek je ove sezone odigrao samo tri utakmice u Evroligi, uz prosek od 4,7 poena za 10 minuta na parketu, dok je za tri poena šutirao oko 40 odsto. Njegove brojke bile su znatno bolje tokom prethodne sezone, kada je na 23 utakmice u Evroligi prosečno beležio 10,4 poena za 20,2 minuta.

Hauard je u Baskoniju stigao 2022. godine, nakon što je prethodno proveo dve sezone u NBA ligi kao član Denver Nagetsa.