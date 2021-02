Uspela je Crvena zvezda i bez Džonija O'Brajanta da opravda ulogu favorita protiv Borca u ABA ligi ali i dalje nije zvanično razjasnila situaciju sa američkim krilnim centrom.

O'Brajant je jedno vreme bio udaljen iz ekipe od strane trenera zbog kršenja discipline, potom je vraćen u tim za Kup Koraća da bi posle njega odlučio da zatraži raskid ugovora. Priznao je i trener Dejan Radonjić posle večerašnjeg meča protiv Borca da je O'Brajantov status na ledu.

„Od kupa nije bio s nama, to su interne stvari koje treba da se rešavaju. On je dao značajan doprinos osvajanju kupa, sada su okolnosti kakve jesu i to je to. Imamo igrače s koronom, oni se osećaju bolje, ali je jako teško reći kada će oni da se priključe ekipi. Pogotovo jer izlaze iz testova koji su negativni. Već u petak nas čeka Evroliga sa Zenitom, zato se nadam da na taj meč nećemo izaći sa još kraćom rotacijom, odnosno da ovaj meč večeras neće ostaviti posledice. Uvek je teško igrati Evroligu, a još teže u ovako kratkoj rotaciji”.

O pobedi nad Borcem, Radonjić je rekao:

“Posle odrađenog kupa bilo je važno da uđemo što bolje u meč. Pogotovo jer smo imali još kraću rotaciju. Uspeli smo u drugom delu utakmice da podignemo nivo i napravimo razliku da bismo došli do jako važne pobede”, istakao je crnogorski stručnjak.