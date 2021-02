Kada ubacite 108 poena i dobijete meč s razlikom od 61 poena, prva bi pomisao bila da je Crvena zvezda bila u najjačem sastavu, ali i bez Kina Koloma, Lendrija Noka, Lengstona Hola, Duopa Rita i Korija Voldena odrađen je dobar posao.

Dejan Radonjić je protiv Radničkog pružio šansu svim raspoloživim igračima, a najveće interesovanje novinara privukao je povratak Džonija O'Brajanta. Ipak, nije želeo Dejan Radonjić mnogo da priča o tome što je američkog krilnog centra pozvao da krene u Novi Sad, već je otkrio detalje jučerašnjeg dana neizvesnosti...

"Imali smo situaciju da smo čekali rezultate do uveče za još dva testa i nismo bili sigurni da će još dva igrača biti negativna. O tome šta i kako neka bude za nas unutra. Mi ćemo sada dati sve od sebe da budemo što bolji do kraja turnira", rekao je trofejni stručnjak crveno-belih.

Radonjić je ukazao da su svi poslednjih dana radili dobro kako bi se što bolje spremili za kup i ono što dolazi - večiti derbi.

"Odnos je bio dobar, što nam je bilo jako važno. Da se razumemo, odnos prema radu je i pre dolaska u Novi Sad bio dobar, uz celu problematiku koja nas je zadesila. O tome razmišljamo po ceo dan, bez obzira na to što sada imamo priliku da igramo. Radujemo se što uopšte igramo, jer smo do srede uveče bili u neizvesnosti, čekali smo niz testova i ko zna u kojem pravcu bi to otišlo. Trudili smo se poslednjih dana da što spremniji dođemo na kup, iako smo svakog dana bili dodatno opterećeni s koronom i izostankom igrača", poručio je Radonjić i nastavio:

"Ekipa Radničkog i kvalitet koji imaju u odnosu na nas dao nam je mogućnost da igramo rasterećenije, pa je to u rezultatskom smislu izgledalo dobro. To ne znači da nismo svesni trenutka u kojem se nalazimo. Hoćemo da što bolje uđemo u polufinale protiv Partizana, da damo naš trenutni maksimum protiv tima tog kvaltieta. Kako će to na kraju da izgleda – videćemo".

Da li je Crvenoj zvezdi i pored svih problema ambicija da osvoji Kup Radivoja Koraća?

"Situacija je takva da su nam sada razmišljanja drugačija u odnosu na to kako je moglo da bude, ipak je to veliki udar koji nas je zadesio. Opet ću reći – ono što želim je da mi igrači budu i ostanu zdravi, a oni koji su zaraženi da se što pre vrate na teren kako bismo imali kompletan tim".

Nekadašnji centar Crvene zvezde Raško Katić istakao je da je razlika u kvalitetu dva tima prevelika u ovom trenutku.

"Nema šta mnogo da pričam. Čestitao bih Crvenoj zvezdi na pobedi, pokazali su klasu, kvalitet, utreniranost. Želim im sreću do kraja Kupa Radivoja Koraća. Za nas je ovo iskustvo poslužilo kao priprema za ono što nas čeka u KLS. Osetili smo evroligaški nivo košarke", rekao je 40-godišnji Kragujevčanin.

Trener Radničkog Ivica Vučetić poželeo je Crvenoj zvezdi da se što pre oporavi od korona krize...

"U najavama smo rekli da smo došli da uživamo. Znamo da ne možemo da se nosimo s evroligaškom ekipom poput Crvene zvezde. Sada nam predstoji grčevita borba za opstanak u KLS kako bismo vratili košarku i Kragujevac na mapu Srbije. Večeras ni mnogo bolje ekipe od nas ne bi imale šansu protiv ovakve Zvezde. Želim im da se što pre oporave i izađu iz svojih problema, uz sreću u nastavku kupa".

Polufinale između Crvene zvezde i Partizana igra se u subotu od 21 čas.

