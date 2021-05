Cela finalna serija Jadranske lige staje u jednu utakmicu. Četiri tesne, neizvesne utakmice na kraju dolazi samo kao predigra za majstoricu gde će Crvena zvezda pokušati da nastavi tradiciju i ponovo odbrani svoj teren kako bi overila petu titulu šampiona regionalnog takmičenja (petak, 20.30).

Dejan Radonjić kaže da će na kraju možda od presudnog značaja biti izboreno prvo mesto u ligaškom delu Jadranske lige.

"Posle četiri meča između Zvezde i Budućnost čekamo završetak ABA lige. I mi i Budućnost smo uspeli da dobijemo mečeve na svom parketu i dovedemo seriju do još jednog duela koji će odlučivati o tituli. Kao što sam rekao posle Podgorice, na nama je da odbranimo svoj teren i na taj način dođemo do trofeja. Uspeli smo da obezbedimo prednost domaćeg terena, što nam daje mogućnost da pred našim navijačima dođemo to titlue", rekao je Radonjić.

Petak, 20.30: (1,35) Crvena zvezda (16,0) Budućnost (3,50)

Trofejni stručnjak ističe da Crvena zvezda može da napravi iskorak u odnosu na dosadašnje okršaje.

"Jako smo svesni činjenice da igramo protiv kvalitetnog protivnika i da nas čeka težak zadatak. Mečevi su bili dobri, interesantni, za gledanje takođe vrlo interesantni. Bilo je perioda igre u kojima smo bili dobri, ima i prostora da popravimo neke stvari. U petak biće važno da napravimo iskorake u odnosu na prethodne mečeve, koncentracija biće jako bitna. Mišljenja sam da možemo da odreagujemo dobro", kaže Radonjić i dodaje:

"Budućnost ima kvalitet i značajno je da odreagujemo dobro. Imaju kvalitet na svim pozicijama, biće zadatak za nas da iskontrolišemo njihove dobre igrače, dobro šutiraju i prodiru. Protiv ekipe sa tako dobrim igračima, nije jednostavno. Od Ivanovića i Kobsa, Tu su igrači na drugim pozicijama koji igraju više pozicijama. Edžam, Popović, Danilo Nikolić kao dobar šuter, nemamo situaciju kao u drugom duelu, Luka Mitrović ponajbolje partije je pokazivao sada na kraju u dresu Budućnosti, visokih igrača imaju dovoljno da mogu da nose meč. Jasno je da je potrebno da igramo dobro, da radimo neke stvari bolje, taj interval dobre i stabilne igre da bude dovoljno dugačak da bismo kontrolisali susret".

Na pitanje šta će biti od presudnog značaja za majstoricu, da li bolja odbrana, šut ili nešto treće usledio je odgovor:

"Ukupan kvalitet igre biće presudan. Ako negde budemo dobri, a negde ne, nećemo dati ono što želimo. Igrati u finalu i protiv tako kvalitetnog rivala kakav je Budućnost jedino dobra igra u svim aspektima garantuje dobar rezultat. Odbrana, napad, moramo da ispunimo zahteve, da odigramo onako kako priželjkujemo. Šut jeste bio bolji nego što je bio u prve tri utakmice, ali bitno je da budemo dobri u svim aspektima".

U javnosti se i dalje govori o dešavanjima u trećoj i četvrtoj utakmici, odnosno razlici u broju faulova i slobodnih bacanja u korist Budućnosti... Zato je usledilo pitanje Radonjiću - šta je uzrok takvog diferencijala?

"Igramo agresivno i pokušavamo da igramo agresivno duži period. To je To ćemo da pokušamo igramo sutra".

Radonjić kaže da je zdravstvena situacija u timu slična kao i pred meč koji su igrali u Podgorici, a zatim je dodao koliko znači prisustvo publike.

"Svi znamo koliko je to značajno za nas, nije bilo prijatno nikom što smo toliko dugo igrali u ambijentu izazvanom zbog korone. Sada igramo pred publikom i naravno svi znamo koliko ta podrška znači".

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić istakao je pred majstoricu da očekuje pobedu.

"Nema mnogo toga da se kaže, peta i odlučujuća u seriji i odlučujuća za trofej. Očekujem od cele ekipe da damo svoj maksimum, da izađemo na teren i dobijemo".